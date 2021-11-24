您知道比特币 (BTC) 在当下有多受欢迎吗？ 加密货币在金融和技术领域已存在十余年，如今已为数百​​万人所熟知。 根据 Chainalysis 2021 年全球加密货币应用指数，在过去 12 个月中，全球加密货币的应用增长率超过 880%。

这个庞大的数字表明，在当今的各个行业，比特币和其他加密货币确实受到越来越多的关注。 这让我们不禁思考：您认为加密货币投资者和比特币所有者来自世界的哪些地区？ 哪个人群拥有的比特币最多？ 更重要的是，驱动加密货币应用增长的因素有哪些？ 让我们来深入探索比特币与加密货币持有者的人口统计情况。

加密货币的受欢迎程度有多高？

首先，让我们来看看加密货币在当下有多普遍。 根据加密货币和区块链公司 TripleA 的数据，全球加密货币拥有率平均为 3.9%，相当于超过 3 亿加密货币用户。 让我们暂停一下，想象一下这个巨大的数字。

根据历史记载，意大利罗马斗兽场的最大容量为 50,000 多名观众。 也就是说，需要大约 6,000 个斗兽场 才能容纳这 3 亿多加密货币用户。 这个数字非常接近目前的全美国人口数量——是不是很疯狂？



来源：triple-a.io

全球加密货币

来自 Blockchain Capital 博客的一份报告显示，听说过比特币的美国成年人数量有所增加。 从 2017 年 10 月的 77% 增长到 2019 年 4 月的 89%。 在各个年龄段，比特币认知度也很高。 18 至 34 岁的人群认知度最高，为 90%，65 岁以上的人群最低，为 88%。

根据金融市场行为监管局 (FCA) 发布的《2021年加密资产消费者研究》，仅在英国 (UK)，在今年纳入研究的 5,200 万人中，有 78% 的成年人表示听说过加密货币。

全球加密货币应用现状

之前，我们提到在过去一年中，全球加密货币应用率增长了 880% 以上。Chainalysis 的一份近期报告根据特定指标（点对点交易所交易量、加密货币活动总量和非专业用户的交易活动）对 154 个国家/地区进行了排名，以下是加密货币相关活动最多的前 20 个国家/地区：

来源：blog.chainalysis.com

2021 年全球加密货币应用指数（预览）



该报告还指出，肯尼亚、越南和委内瑞拉等诸多新兴市场在点对点 (P2P) 平台上的交易量方面处于领先地位。

有趣的是，数据还显示，小型零售交易（通常价值低于 10,000 美元的加密货币）在点对点交易中占比较高。 这是因为许多加密货币持有者在点对点平台上使用加密货币来为商品和服务支付、进行汇款、并进行其他快速和小额交易。

来源：triple-a.io

全球加密货币



哪些人拥有的比特币最多？

现在，我们已经了解比特币和其他加密货币的普遍性，接下来让我们深入探索，看看在全球加密货币投资者中，哪些人参与的加密货币相关活动最多。

为了进一步了解应用率背后的数字，让我们来看看 Paxful 2021 年的数据。 在 Paxful 平台上，25-33 岁之间的用户占主导地位，占总流量的 32.76%，其次是 18-24 岁，占比 32.21%。 换句话说，千禧代和“zoomers”（1990年代末至2010年代出生）占 Paxful 用户的一半以上。

相对而言，35 至 44 岁的用户占总数的 16.42%，其次是 45 至 54 岁的用户，占 9.21%。 到此，您会注意到，随着用户年龄增长，老年用户的百分比逐渐下降。 但有趣的是，有些老年用户仍然对比特币和其他加密货币有着浓厚的兴趣。 根据 Paxful 的数据，平台上 5.65% 的用户年龄在 55 至 64 岁之间，3.75% 的用户年龄在 65 岁以上。

这些数字清楚地表明，年轻人和成年人对加密货币非常感兴趣。 当然，我们也不要忘记，有些老年用户也会购买比特币。 随着点对点平台上的比特币交易量日渐增加，可以肯定地说，我们刚刚提到的年龄组对全球加密货币的应用做出了重大贡献。

现在我们已经看到 Paxful 上的加密货币用户年龄划分，让我们再来看看性别上的差异。 根据 Paxful 2021 年数据，平台上 69.53% 的加密货币投资者或用户是男性，30.47% 是女性。 此数字表明，投资或拥有加密货币的男性是女性的两倍。

尽管这些数字并不代表来全球加密货币投资者的准确人口数据，但可以让我们对比特币持有者的大致情况进行估计。

人们使用加密货币做什么？

让我们来谈谈人们用比特币和其他数字货币做什么。 Chainalysis 2021 年报告称，加密货币的应用率增长在全球各地有所不同。 在面临货币贬值的新兴市场，有许多加密货币用户已开始在点对点交易所购买加密货币，保护资金不受贬值影响。

有些加密货币所有者使用辛苦赚来的加密货币进行更低成本、更加快捷的无国界汇款，还有些用户使用数字货币进行商业交易。这些市场的许多用户还通过加密货币的其他无限潜力，找到享受金融服务、满足自身金融需求的方法 。

相对而言，在过去的一年里，西欧、北美和东亚等地区的加密货币应用一直由机构投资主导。 比特币价格的飙升是上述地区应用率上升的因素之一。

会有更多人投入加密货币领域吗？

2021 年 5 月，Motley Fool 服务 The Ascent 面向美国 2,000 名成年人，就加密货币、区块链、加密货币投资工具等方面进行了调查。 收集的数据显示，超过 20% 从未购买过加密货币的美国人可能会在下一年购买——其中 3% 的人群表示很有可能购买。

我们之前提到过，点对点平台正在新兴市场推动加密货币的应用。 但问题是，什么力量会推动数字货币的下一波全球应用？ 未来动向尚不确定，让我们共同拭目以待吧。