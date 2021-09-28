自年初以来我们见证了很多事件，不知不觉，2021 已迈入下半年。 当您通过比特币 (BTC) 和其他数千种加密货币解锁精彩机遇时，时间总是过得很快。 如果您有意进一步了解并获取数字货币和区块链的最新消息，加深您与加密货币世界的连接，请查看本文为您列出的加密货币活动。

2021 年加密货币活动与会议

2021 年 7 月

Paxful6 (7 月 12 日-16 日) 🎉 7 月 12 日 – 中东与北非 7 月 13 日 – 南亚与巴西 7 月 14 日 – 菲律宾、印度尼西亚、俄罗斯 7 月 15 日 – 非洲与拉丁美洲 7 月 16 日 – 全球庆祝+精彩赠礼



Paxful 今年六岁了！ 正是世界各地交易者的不断支持，才让我们迎来这一里程碑。 我们将用丰富精彩的活动和加密货币赠礼来进行为期一周的庆祝，请持续关注我们的所有社交媒体渠道，了解更多详情。

本次区块链会议将在越南胡志明市举行。 BIOTC 2021 欢迎世界各地的区块链和物联网领域学术科学家、学者和研究人员。

2021 年以太坊扩容升级世界论坛 （7 月 19日）

此次区块链活动由 zkTube 全球社区联盟发起，探索以太坊网络第二层的更多可能性和可行性。 活动将在中国上海举行，介绍 Layer2 的扩展定义、价值等。

以太坊经典 (ETC) Magneto 硬分叉 （7 月 21 日）

此次硬分叉或重大升级称为“万磁王（Magneto）”，旨在将地址和密钥存储在同一处，供用户通过单次交易访问，从而提高网络的安全性并降低 gas 成本。

Finnovex 南非虚拟峰会 2021 （7 月 27-28 日）

此次为期 2 天的虚拟大会将探讨银行和非银行机构、金融组织、金融和技术公司、投资公司等的角色。

Mallorca 区块链日 （7 月 30 日至 8 月 2 日）

此项为期 3 天的区块链活动将在西班牙马略卡岛帕尔马（Palma de Mallorca）举行，是金融科技领域最受欢迎的活动之一。 如果您是企业主、专业人士或日常投资者，想要分享您对区块链的热情，那么此加密货币大会是您的最佳选择。

2021 年 8 月

以太坊 (ETH) 伦敦硬分叉 （8 月 4 日）

备受期待的以太坊硬分叉预计将于 8 月上线，区块高度 12,965,000。 本次升级将实施 5​​ 项 ETH 改进提案 (EIP)，包括 EIP 1559 和 3554，旨在应对各种低效率问题。

2021 年 9 月

9 月 6-7 日 – 伦敦 9 月 23-24 日 – 阿姆斯特丹 9 月 29-30 日 – 北美



此项为期 2 天的区块链活动由四场会议组成：全新虚拟会议、全球、欧洲和北美会议。 该活动关注企业技术的未来，有超过20,000名与会者和数百名不同领域的顶级专家参加。 议题包括企业、金融服务、加密货币、平台、策略、应用程序、技术和投资。

2021 年 Finnovex 中东混合峰会 （9 月 7-8 日）

您可以选择两种渠道参加此活动：在阿联酋迪拜参加线下会议，或通过虚拟直播参与。 今年的会议将关注开放式银行、数据集成、网络安全、贵宾银行、支付格局转型等方面的最新趋势。

Mainnet 2021 (9月 20 日-22 日)

这场沉浸式年度峰会为期 3 天，会议设置议程，聚集了加密货币领域的领导者、运营商和建设者， 让您体验面向未来的协作、互动式讨论、产品演示以及与行业领导者单独会面的机会。 您可以通过虚拟方式参加该活动，也可以在美国纽约参加线下会议。

2021 年政府区块链周 （9 月 27 日至 10 月 2 日）

此活动为期一周，主题为“货币治理和法律的未来”，将在华盛顿特区举行。 活动将涵盖加密货币、网络安全、国际贸易、区块链等精彩话题。

BII 迪拜峰会 （9 月 29 日）

该活动专门帮助区块链公司、初创企业和投资者建立长期的业务关系。 BII 峰会将在阿拉伯联合酋长国（阿联酋）迪拜举行，被称为中东地区区块链投资的顶级区块链活动之一。

2021 年 Cardano 峰会 （9 月 30 日）

如果您想进一步了解并获取有关 Cardano (ADA) 的最新消息，请在日历上标记此加密货币活动。 此峰会包括虚拟和现场活动，向全球所有加密货币和区块链爱好者开放。

2021 年 10 月

作为行业首要活动，TOKEN2049 汇集了世界各地的领先创始人和高管，重点介绍加密货币和区块链技术的最新发展。

该会议系列将加密货币投资者、区块链爱好者与亚洲及其他地区的初创公司和首次代币发行 (ICO) 机会相互连接。

2021 年迪拜 AIM 峰会 （10 月 11-12 日）

本次峰会为探讨投资发展、全球市场状况、最新趋势和未来商机提供平台。 峰会为可替代方案的区域投资者、管理者和全球行业领导者提供彼此连接的机会。

2021 年 Future Blockchain 峰会 （10 月 17-20日）

此区块链会议为期 4 天，是中东地区领先的区块链和加密货币活动之一。 它汇集了该领域的顶级投资者、创造者和智者， 将在迪拜世界贸易中心与其他五场科技展共同举办。

伦敦数字资产周 （10 月 18-22 日）

此会议为期一周，重点关注整个金融生态系统中数字资产的持续实现。 您可以在伦敦参加活动，也可以参加虚拟会议。 伦敦数字资产周分为四个峰会，主题如下：上市证券市场的数字资产、私募市场的数字证券投资、资本市场的数字化和机构加密货币的实现。

此区块链会议与 BitAngels 合作，讨论创办、投资区块链公司相关的法律、监管和管辖权问题。

Blockchain Life 2021 （10 月 27-28 日）

Blockchain Life 2021 被誉为全球最大的区块链、加密货币和采矿活动之一，汇集了全球行业领导者以及区块链和加密货币爱好者， 举办地点为俄罗斯莫斯科。

本次区块链活动将在日本千叶幕张展览馆举办。 这是全新推出的各种区块链技术贸易展。 如果您正在寻找向日本市场推介技术的机会，可以考虑预订大会席位。

CryptoCon 2021 （10 月 31 日至 11 月 2 日）

这场加密货币和非同质化代币 (NFT) 教育的北美会议将在亚利桑那州凤凰城举行，致力于为希望踏入加密货币领域的人们提供教育宣介。 届时将有加密货币创造者、NFT 艺术家以及该领域的领先创新者和专家参加。

2021 年 11 月

NFT.NYC 2021 被称为“领先的 NFT 年度盛会”，将邀请来自艺术、音乐、教育和游戏等各个领域的数百名演讲者参加。 BTC 和 ETH 均可购票。

此次会议为期 2 天，以展览为核心，聚焦区块链投资、构建和主流应用等议题。 届时将有行业中最负成就、最具影响力、最令人震撼的领导者和演讲者对主题展开讨论。 您可以亲自前往洛杉矶会议中心参加，也可以在线观看。

D4A 2021 将根据欧洲委员会制定的“12 项良好民主治理原则”处理区块链技术问题。 会议将在西班牙巴塞罗那的 Casa Llotja de Mar 举行，届时将推出编程马拉松、创业宣介、圆桌讨论等精彩活动。

Taproot 启动 （11 月 15 日）

此次升级旨在为比特币网络的安全性和可用性带来全新优化——这是加密货币领域中所有 BTC 爱好者共同期待的事件。

2021 年罗马区块链周 （11 月 16-20 日）

2021 年罗马区块链周为期五天，涵盖多场关于加密货币和区块链技术的课程和峰会。 它被认为是意大利最著名的区块链活动之一，将在意大利罗马举行。

作为行业首要活动，TOKEN2049 汇集了全球加密货币领域的开发人员、企业家、投资者、创始人、思想领袖和领先高管，为与会者创造绝无仅有的社交机会，分享对市场的看法。

CoinFestUK 2021 （11 月 25-28 日）

CoinFestUK 2021 是面向全球受众的加密货币活动。 大会提供艺术画廊、NFT 赠品、精彩活动；另有参展商、研讨会和演讲者轨道等等。 2021 年，该活动将设有两个专门面向区块链和加密货币爱好者的全新轨道——去中心化金融 (DeFi) 和交易轨道。

2021 年 12 月

Blockchance Europe 2021 （12 月 2-4 日）

作为德国领先的区块链技术会议，Blockchance 令在区块链领域创造精彩概念和解决方案的思想领袖和创新者彼此连接。 此次会议将在德国汉堡举行，讨论数字资产、人工智能 (AI) 以及绿色技术和可持续发展等主题。

这场为期 2 天的区块链会议将在波多黎各圣胡安举行，探讨比特币、加密货币和区块链的国际投资趋势。 它将全球投资者与行业领先的思想领袖相互连接，以期在加勒比市场开启更多机会。

更多机遇与精彩活动恭候您的到来

以上只是众多区块链和加密货币活动中的一小部分，请根据兴趣和交易情况加入最适合自己的活动。 请将此页面添加为书签，以便稍后再次访问，获取加密货币和区块链活动的最新消息。