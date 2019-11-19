新闻与更新
加密货币变幻不断，为整个世界带来彻底性改变。诸多支付方式为大众带来便利的同时，也存在一些风险。本篇博客就想谈谈用户在使用礼品卡交易时遇到的困难；也借此提醒各位如何避免被不法分子诈骗，共同维护平台的安全。
阅读时间1分钟
阅读时间1分钟
新闻与更新
我们怀着激动的心情，向大家宣布——全新的Paxful 2.0已经正式上线啦！衷心感谢一直以来支持我们的忠实用户，也欢迎所有新用户加入这个大家庭。Paxful致力于提高信息传达的效率，产品使用的便利性，以及交易中的安全放心。快来了解Paxful 2.0到底有哪些更新吧！
阅读时间1分钟
阅读时间1分钟
新闻与更新
Paxful致力于不断优化产品，以确保为用户带来更好的体验。最近，我们的产品和开发团队也在不懈地努力。为了使沟通更顺畅，现在可以在比特币转账时添加备注；为了解决困扰礼品卡商家已久的“水印问题”，现在通过验证的用户可以获得去水印图片……更多产品更新细节，请查看本篇博客！
阅读时间1分钟
阅读时间1分钟
新闻与更新
夏日渐渐走远，Paxful的产品却热度不减。加密货币与数字支付的世界日新月异，近期Paxful也有诸多更新和新功能，诸如推出移动端的应用程序“Paxful钱包”，优化平台API展示交易对象的服务器，在联盟计划中添加更多高级功能等等，快来一起探索吧！
阅读时间1分钟
阅读时间1分钟
新闻与更新
上周末，知名比特币公司LocalBitcoins宣布，将取消其网站上的所有现金出价。这个消息一公布，就震惊了全球的数字货币市场。在此，Paxful的团队向全球用户保证，在这里，现金仍然是非常重要的支付方式。
阅读时间1分钟
阅读时间1分钟
新闻与更新
为了建构一个更规范的平台，打击欺诈行为，保护用户正当权益，Paxful现已在全球范围内实施最新的验证程序。在新的验证流程中，所有交易量或账户活动达到1500美元的用户，都必须上传身份证（ID）以通过帐户验证。
阅读时间1分钟
阅读时间1分钟