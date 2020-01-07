见解与指南
比特币的价值由供需决定。 如果需求量增加，则价格上涨；如果需求量减少，则价格下跌。 但由于比特币仍处于发展初期，变幻莫测，因此其趋势预测通常颇为困难，无法准确判断价格会上涨还是下跌。 然而，有些工具可以为我们提供恰当的价格趋势参考指标，帮助我们进行投资决策。
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银行转帐在Paxful非常受欢迎，是平台第二大支付方式，与银行转账相关的交易量已在今年10月底达到2100万美元。 与其他比特币交易平台相比，Paxful为用户提供机会，只需低廉费用即可进行银行转账交易。诸多支付方式速度与便利程度各有不同，但都旨在为您提供便捷的比特币购买方式！
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欢迎进入加密货币的世界。但是只要有互联网的地方，就有人可能会购买被盗取的电子邮件和密码数据库。 这些人也许不是跟踪狂，也不是黑客，可能只是想盗取您比特币的脚本小白。如何保护您的账户安全，请看本篇博客！
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见解与指南
因为自成立以来，Paxful的使命就是让通过让更多人实现财务自由，获得更多可能性。今年，我们决定推出优化版的Paxful联盟计划。新的分级制度旨在让人们能够更轻松便捷赚取被动收入：每当您的直接推荐人在Paxful平台上完成一笔交易，您就可以获得该笔交易托管费的50%作为佣金；每当您的间接推荐人在Paxful平台上完成一笔交易，您可以获得托管费的10%。
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