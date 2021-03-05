加密货币正在迅速成为家喻户晓的名字，其需求飙升也不足为奇。 如果您期待用更简单的方式为业务采购大量加密货币，那么Paxful就是您的不二之选，现在，Paxful支持大批量购买和出售加密货币了。

为什么要通过我们的平台进行大批量买卖

在处理价值数千美元的加密货币时，您需要一个值得信任的、能满足业务需求的平台。 以下优势让我们在诸多平台中脱颖而出：

我们的安全性极高 ：在Paxful，我们十分重视安全性。 我们的分级式 KYC（了解您的客户）系统要求用户进行身份验证方可进行大额交易。

我们是全球化平台 ：无论身处何地，您都将有机会与全球各地、使用各种货币的交易者买卖比特币。 最精彩的部分是？ 只需动动指尖即可完成所有操作！

高流动性 ：我们提供350多种全球支付选项，让所有人均可轻松将法币转换成数字资产。 同时，我们还在不断添加新的支付选项，敬请关注新功能！

轻松触达机构交易者 ：机构交易者是业务经过验证的用户。 当您使用我们的平台进行大宗买卖时，将会见到同样交易大额加密货币的企业主群体！

我们的平台值得信赖 ：全球有超过500万用户使用我们的平台来实现财富自由。 在Paxful上，几乎每三秒钟就会进行一次交易！

如何在Paxful进行大宗买卖

您的时间就是金钱，请将繁冗的工作留给我们，让我们为您完成采购。 目前，我们接受比特币 (BTC) 和泰达币 (USDT) 的批量购买申请，最低订单要求为 10,000 美元。

感兴趣吗？ 请填写这份表单，我们的团队成员将立即与您取得联系。 很期待您迈出加密货币之旅的下一步！