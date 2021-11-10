随着非同质化代币 (NFT)的日益普及，加密货币游戏也已发展到全新高度，一些开发人员用奇思妙想推出了精彩的游戏产品。

早些年，想要玩不同类别的区块链游戏似乎还是白日梦， 而现在，似乎每种游戏类别都已经推出了区块链游戏。 喜欢角色扮演游戏 (RPG)？ 没问题。 那么，大型多人在线角色扮演玩家呢？ 有这类游戏吗？ 答案是肯定的。

加密货币游戏现已囊括各种游戏类型，包括集换式卡牌游戏 (TCG) 和模拟游戏。 如果您想在玩游戏的同时赚点外快，请参考我们为您打造的特别清单，清单中的每款游戏都代表不同的游戏类型。

每种类型对应的区块链游戏

现在市面上有各种不同的加密货币游戏，要挑选一款并不容易。 为了帮助您作出决定，我们针对每个类别都例举了一款不错的区块链游戏：

*请注意：以下游戏排序不分先后。

Axie Infinity （角色扮演游戏）

您可能对 Axie Infinity 有所耳闻。 这款游戏的诞生早在 2018 年，但在 2021 年 5 月才开始在菲律宾受到广泛关注。 一则讲解如何在这款游戏中赚钱的 YouTube 视频广为传播。 现在，这款游戏的受欢迎程度仍在持续增长，玩起来也非常有趣。 实际上，这是第一款基于以太坊的、销售额达到 10 亿美元的 NFT 游戏。

Axie Infinity 可在 Android、iOS 和 PC 端访问，和经典游戏 Pokemon 非常相似。 玩家的任务就是由三个 Axie 组成战队，与电脑控制的对手或其他现实玩家进行战斗。

这款游戏的 NFT 即 Axie，它拥有一套繁育机制，每个后代都将是一个新生成的 NFT。 这就在 Axie Infinity 的生态系统中创造了一个独特的经济体。 您可以通过玩游戏、战斗来赚取代币，例如 Smooth Love Potion (SLP)（只能通过玩主游戏获得），以及 Axie Infinity Shard (AXS)，然后将其兑现来赚钱。 请在此查看 Axie Infinity 游戏的深度指南。

CryptoBlades（大型多人在线角色扮演游戏）

您是否喜欢大型多人在线角色扮演游戏 (MMORPG)？ CryptoBlades 将会是适合您的区块链游戏。

这款游戏为喜欢创造角色、在战役中决斗并收获胜利奖励的用户提供了平台。 平台设有一套动态奖励系统，在玩家参与突袭或击败强大敌人等游戏内挑战后，为其提供 SKILL 代币奖励。 通过获得更多代币，用户可以进行角色升级，相比对手占据优势，从而并获得更多代币。

在这款游戏中，每个角色和武器都是 NFT。 玩家可以提升武器库，提高整体能力，并在开放的市场上进行交易。

游戏玩法很简单：每个角色和武器都有一个对应的元素（火、土、闪电或水），每个元素可以抵抗一种元素，同时相对另一种元素较弱。 例如，火对土强，对水弱。 土能击败闪电，但对火则很弱。 闪电可以击败水，但会输给土。 最后，水可以抵挡火，但对闪电很弱。

武器除了附加的元素外，还配有一套以星级显示的 5 级系统。 当您创建角色时，将获得一枚一星武器。 但是，您也可以锻造新武器，有机会与更强大的敌人作战并获得更多 SKILL 代币。 每次铸造新武器时，有 44% 的几率是一星武器，35% 的几率是二星武器，15% 的几率是三星武器，5% 的几率是四星武器，有 1% 的几率是五星武器。

可以看到，角色、元素和武器在每场战斗中都发挥着重要作用。 在战斗开始之前，玩家将有机会选择角色、武器和能力。 他们还可以根据自己的能量水平来选择敌人。 也就是说，所有这些因素共同决定着玩家可以获得多少 SKILL 代币。

Gods Unchained (在线集换式卡牌游戏)

如果您不太喜欢精灵宝可梦或魔兽世界类游戏（如上面提到的加密货币游戏），也许您会喜欢集换式卡牌游戏。

Gods Unchained 是一款数字集换式卡牌游戏，它使用 NFT 系统，您在游戏中拥有数字卡就像拥有实体交易卡一样。 这款游戏由万智牌：竞技场的前任总监管理，是一款专注于竞技游戏的数字卡牌游戏。 在这类游戏中，玩家必须积累可以对抗各种战术的灵活套牌，在战略上智胜对手。

在 Gods Unchained 中，您将从一套入门套牌开始。 然而，与大多数入门套牌不同的是，这款游戏会为您提供一套丰富且强大的卡牌，让您完全具备与任何挑战者战斗的能力。 由于入门套牌已经非常出色，因此迫使玩家依靠技能，而不是积攒昂贵的套牌。

每张卡牌的特殊能力分为以下类别：圣物、生物和法术。 要为您的入门套牌增加更多力量，您可以购买包含稀有或传奇卡牌的牌包。 大多数情况下，卡片越稀有，价值就越高。

一旦拥有卡牌，您就可以根据喜好以任何方式交易、出售或使用——就像拥有实物卡牌一样。

My DeFi Pet（农业模拟/角色扮演游戏）

想要寻找类似开心农场的游戏体验？ 没问题。 My DeFi Pet 兼具旧版开心农场和 Axie Infinity 新游戏的双重元素。

DPET 代币是这款游戏的主要游戏货币，您可以使用它召唤新蛋、繁育并进化怪物。 此外，您还可以使用它来参加特殊活动，例如为游戏的新功能和设置投票。

打开后，游戏会首先向您展示农场宠物的概况，这是来自开心农场的元素。 使用 DPET 代币购买和孵化怪物蛋后，您会看到它们在农场周围嬉戏。 要喂养它们，你需要种植水果和蔬菜并收获，这样怪物才能长大变壮。 怪物越多，您的战队也就越强大。

在 My DeFi Pet 中，您主要有两种赚钱方式。 首先是出售您从任务或战斗中获得的 DPET 代币。 第二种方法是拍卖您繁育、喂养的怪物，您的怪物越稀有或等级越高，就越有价值。 请注意，这款游戏的市场尚未发布，计划在 2021 年第三季度上线。

Plant vs. Undead（塔防游戏）

Plant vs. Undead 是一款加密货币塔防游戏，灵感来自植物大战僵尸和气球塔防，在游戏中，您可以使用植物来对抗不死族兵。 在这款游戏中，植物就是 NFT，您可以用 PVU 代币（此游戏的原生货币，最大供应量为 3 亿）来进行买卖。

游戏设定在名为 Planet Plants 的世界中， 这里曾经是植物和动物和谐相处的地方，现在到处都是被神秘流星污染的不死动物。

目前，游戏只有一种模式：农场模式，免费为用户提供五个植物槽和一个母树槽。 在这种模式下，您可以培育植物，在 PvE 和 PvP 生存模式发布时，您的植物就已做好准备投入战斗。 此外，这款游戏的农场模式是玩家获得光能 (LE)（PVU 中的游戏货币）的最佳方式，因为您无需应对塔防或 PvE/PvP 机制。

加密货币游戏的未来

我们相信，随着区块链游戏的发展，我们在将来会看到质量更高的游戏。 即便是在当下，我们也不难看出这个领域的巨大潜力，相信一些大型 3A 游戏工作室可以从中得到启发。

游戏行业是否已经超越仅仅玩游戏的界限？ 目前，游戏玩家赚钱的主要方式是通过直播或参加锦标赛。 然而，随着 Axie Infinity 等游戏的问世，我们逐渐开始看到这种局面的变化。

尽管人们对游戏的未来看法可能有所保留，但有一点是肯定的：我们亲眼见证了精彩事物的诞生。