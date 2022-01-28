尽管比特币 (BTC)作为加密货币已有 12 年历史，但人们认为它依然处于婴儿期。 虽然在比特币目前的生命周期中，我们了解了很多相关信息，但还有很多领域尚待探索。 我们看到，这种最受欢迎的加密货币已发展出自己的特质，并开发出很多实际用例，为亟需帮助的地区提供服务。 请进入比特币 Lightning 网络。

在过去的 12 年中，我们也看到了比特币仍待改善的方面。 一直以来，最大的问题在于 可拓展性. 目前在比特币区块链上，大概每10分钟会有一个区块诞生。 尽管这个速度还不错，但如果有许多人同时使用网络， 就会出现问题——交易耗时可能较长，成本也可能较高。

所幸，人们对这个问题已经有所认识，很多开发人员也在努力达成解决方案。 其中一个杰出的解决方案，就是添加 比特币 Lightning 网络。

什么是 Lightning 网络？

比特币 Lightning 网络是一种第二层或区块链外的解决方案， 用来解决可拓展性问题。 也就是说，Lightning 是建立在 比特币区块链之上的第二层，它拥有自己的节点和软件，通过微型账本（即“通道”）与主区块链进行沟通。

由于在当前的区块链之上构建，同时使用智能合约，Lightning 网络 可以加速交易并降低相关费用。 相当于拥有专属的高速公路，进行更快、更廉价的 BTC 交易。 为了维持这些通道的安全，网络使用 哈希时间锁定合约 (HTLCs)，允许用户设定条件，防止诈骗。

为了帮助您进一步理解比特币 Lightning 网络的操作方式，我们来用一则真实案例分析：Dave 想要使用Lightning 网络给 Bill 发送比特币。

. 要创建通道，他们都要投入 BTC 为其提供资金。 假设双方各投入 6 BTC。 这意味着该通道的总余额是 12 BTC。

一旦通道创建，高速公路就开放了。 现在，他们可以根据需要向彼此发送任意数量的交易，只要交易不超过投入的余额即可。 如果 Dave 向 Bill 发送 2 BTC，那么 Dave 拥有的余额是 4，Bill 的余额是 8。 他们可以随意继续此操作，但是一旦双方决定完成交易，通道就会公布，主链将会更新。

有点像将某人添加到您手机的快速拨号中，这种方式最适合与您持续交易的对象和店铺。

Lightning 网络的重要性

通过与某人创建通道，您可以与其进行数千笔交易——所有交易均可享受快捷的速度和更低的成本。

Lightning 网络真正的重要性 在于其可以令小额交易更加高效，而这正是 BTC 主区块链一直以来所面临的问题。 想象一下，交易费用比交易本身的金额更高会是什么情景。 可能会令人失望，甚至让人们对比特币整体失去兴趣。

而比特币 Lightning 网络 就可以解决这个问题。 有了您专属的高速路，即便只发送 1 聪也没问题，不必担心高昂的费用。 与最低交易金额约为 0.0000055 BTC 的主链比较，我们很容易看到，Lightning 网络可以改变人们使用 BTC 进行小额交易的方式。

如果当前的大多数 BTC 用户使用Lightning 网络，就可以缓解主链的拥堵压力，令其进行更大金额的交易，使用主链的人也不必再面临高昂的费用和漫长的处理时间。

Lightning 网络用例

现在，您已经了解比特币 Lightning 网络的深远影响，那么它对您的日常生活究竟有何作用呢？ 为了帮助您理解其重要性，我们为您列出了 Lightning 网络的几个用例：

✍️ 内容创作者的全新支付模式

现在，有了更加高效的小额支付，所有内容创作者都可以选择以更低成本、更快捷的方式获得比特币稿酬。 包括主播、艺术家、博主等创作者。



🔁 与您的亲朋好友之间收发资金

想要即时、私密地收发资金？ 请尝试比特币 Lightning 网络，简化您的交易流程。



👏 向您喜欢的网络人物和组织捐款

想要用您自己的方式表示支持？ Lightning 网络是您的不二之选。 无需额外费用，即可几乎即时地进行小额支付。

Paxful 的 Lightning 网络整合

近期，我们将Lightning 网络 整合至 Paxful 平台。 您可以亲自进行尝试，闪速进行交易。 操作方法如下：

首先，前往您的 钱包 点击 Lightning 选项卡 如果您要发送资金，请点击 发送 ，粘贴接收方的发票，然后点击 支付 如果您要接收资金，请点击 接收 ，以生成发票

就是这么 简单。 有了这项全新功能，您可以更加高效地收发付款了。 对于希望接收比特币支付的企业主来说，这是完美选择。 请前往我们的知识库，进一步了解 Paxful 上的 Lightning 网络。

希望了解 Lightning 网络的真实案例？ 请查看 Lightning 日记，了解 Bri 和 Renata 如何只使用自己的比特币钱包探索萨尔瓦多。

今日展望

一年前，Lightning 网络 可能还只是一种美好的愿望。 当时，这还只是一种希望和想法，没有大规模实施。

但在今天，我们的展望却大不相同。 现在，很多平台都在整合 Lightning 网络，曾经的“空想”如今变成了现实——而我们要做的就是等待全球各地追随这一步伐，开启一场革命。