自从特斯拉宣布出于环境考虑，不再接受比特币 (BTC) 以来，似乎每个人都突然开始对加密货币的能源使用情况有所担忧。

电力是比特币采矿的主要组成部分之一。 随着应用的普及和价格的持续上涨，比特币能源消耗也会随之上升。 关于采矿会带来多少碳排放，这一点引起了很多人的关注。

那么，比特币采矿究竟使用多少能源，它真的对环境有害吗？

采矿为何需要能源

当人们开采 BTC 时，他们实际上是在更新交易的透明分类账，也就是区块链。 解决复杂的密码难题让他们有机会获得比特币奖励（如果先于其他人先找到解决方案）。 这就是比特币工作量证明（PoW）共识机制的本质。

PoW 以去中心化的方式保持网络安全，因为它不依赖任何中介或单点故障。 然而，解决这些复杂的难题是一个高度耗能的过程，随着比特币价格的上涨，采矿业的竞争也更加激烈。

因此，比特币采矿设施、装满计算机的巨型仓库在全球范围内不断涌现。 这些仓库让人们可以提升自己的哈希率，哈希率越高，率先获得解决方案的机会就越大。 当然，这也意味着比特币耗电量的上涨。

环保主义者的主要担忧是，随着加密货币价格的上涨，采矿效率可能会降低。 如果价格继续飙升，网络将需要更多的计算能力和能源来处理相同数量的交易。

此外，除了比特币能源消耗之外，采矿还会产生大量电子垃圾， 对于特殊应用集成电路（ASIC）矿机而言尤其如（ASIC 是专门用来开采最主流加密货币的硬件）。 与其他计算机硬件不同，ASIC 不能用于任何其他目的，也就是说，它们很快就会被废弃。

提高采矿效率和盈利能力

人们在决定成为矿工时，会考虑硬件、软件、互联网连接和电力成本。

随着比特币减半的数次完成，人们现在希望最大限度地提高其采矿利润。 因此，很多人会为了成为矿工而搬到不同的国家/地区。 大家会寻找气候凉爽、互联网连接快速，同时电力成本较低的地方。

人们努力在这些因素之间寻求平衡，并找到理想的采矿地点：包括俄罗斯、格鲁吉亚、爱沙尼亚、加拿大等， 这使他们的利润最大化，同时平衡损失。

比特币能源消耗对比

好了，我们知道 BTC 采矿消耗大量电力，但比特币究竟会消耗多少电力呢？

为了更好地理解这个问题，让我们以具体国家为例，看看采矿每年会消耗多少太瓦时 (TWh)：

根据 BBC 的一份报告，比特币每年消耗约 121.36 TWh，这一电力消耗量超过阿根廷整个国家的消耗量。 尽管与中国和美国等大国的消耗量相比较轻，但依然是不容忽视的。

然而，我们需要注意的关键是，比特币能源消耗并不等同于相同数量的碳排放。 例如，一个单位的水力发电能源对环境的影响，要比同样单位的煤炭发电能源低得多。

此外，比特币网络的耗能量还不到传统银行系统使用量的 10%。 然而，我们也要理解，银行系统为数十亿人提供广泛服务。 现在，要做出对比会有些困难，主要是因为……

比特币可以使用不同种类的能源

要知道，BTC 矿工的地理位置不固定，他们可以前往任何有额外电力的地方。 但在其他行业，能源必须在靠近终端用户的地方生产。 比特币没有这个限制，因此可以依赖不同种类的能量。

BTC 矿工使用的不同能源构成称为能源组合。 要了解比特币能源消耗很容易，您可以查看 BTC 的哈希率，然后就可以做出有根据的猜测。 然而，碳排放是另一回事。 要确定碳排放，我们需要掌握精确的能源组合，这点要实现起来非常困难。 矿工往往不太愿意透露自己的业务情况，对于比特币开采中使用可再生能源的比例，各方的估计差异很大。

此外，相对采矿业务，交易验证的耗能较低。 在一枚比特币开采完毕后，能源需求就会急剧下降，也就更难准确断定采矿实际消耗了多少能源。

还有一个因素令碳排放的计算更加困难：的确有些比特币采矿业务使用了清洁和可再生能源。 以萨尔瓦多为例， 最近，该国家的国有地热电力公司 La Geo 宣布，他们已经开始探索利用火山能源开采比特币。 他们直接与萨尔瓦多总统合作，“制定了一项计划，为比特币采矿提供成本很低、100% 清洁、100% 可再生、零排放的火山能源”。

此外，萨尔瓦多的矿工并不是探索清洁能源的唯一群体。 在西伯利亚的一处偏远设施中，一个俄罗斯数据中心正在利用来自大坝的廉价剩余能源来开采比特币。 该数据中心还在拥有可再生能源和过剩电力的附近地区建造了其他设施。 据估计，俄罗斯的这些水力发电采矿业务占全球比特币采矿量的 7%。

另一个碳中和开采的前景是燃烧天然气。 在石油开采过程中，释放了大量天然气副产品。 这种燃烧的天然气本质上是一种污染环境的能源。 然而，它从未进入电网，就这样废弃了。 由于这种类型的能源集中在偏远的油矿所在地，因此传统的应用方法无法对其充分利用。

由于比特币矿工的地理位置并不固定，因此这种替代方案可能会缓解一个常见问题：能源供应过剩。

绿色的未来

尽管比特币能源消耗巨大，但许多人认为采矿作业将拥有更加环保的未来。 因此，BTC 和区块链技术一直在吸引散户和企业层面的机构投资者。

随着加密货币的普遍应用，许多人可能会再次思考比特币的碳足迹问题， 但这不一定是坏事。 意识到这个问题的人越多，开始思考解决方案的人也就越多。

现在，人们对细节的掌握有点模糊，解读不太准确，一些矿工对自身业务并不持透明态度，而加密货币的反对者也在夸大其词。 在这一切之中，有一件事是肯定的：比特币的故事依然有很多精彩尚待发现。 随着 BTC 的生命周期不断前进，我们将了解更多信息，学习如何进一步改进系统。 谁知道呢？ 在未来，加密货币的开采也许会只通过清洁能源实现呢。