价格的飙升和应用率的迅速增长，只是比特币 (BTC)在诸多加密货币爱好者和投资者之间广受欢迎的众多原因之一。 但除了金融和科技人士以外，潜伏在互联网上的黑客也在夜以继日地工作，企图窃取这种交易量庞大的数字货币。

如果您希望保护加密货币资金，免受网络攻击，那么将资金存储在比特币硬件钱包中可能是理想的解决方案。 首先，让我们来了解一下相关基本信息。

比特币硬件钱包概况

比特币硬件钱包属于加密货币冷钱包的范畴。 这类数字钱包是一种物理设备，无需互联网连接即可访问，使其成为市场上最安全的选择之一。 要为比特币和其他加密货币设置硬件钱包，请牢记以下三点：

公共地址 – 这将用作您加密货币钱包的用户名。

密钥 – 这是您用来访问钱包的密码。 请注意，此信息仅限 您 本人掌握。

助记词 – 这是一张包含 12 到 24 个字的清单，如果您找不到、忘记或丢失密钥，可以使用助记词来找回钱包。

当今市场上有很多比特币硬件钱包品牌可供选择，但具体应该如何挑选呢？

最佳比特币硬件钱包

以下是一些优质的比特币硬件钱包，供您参考（排名不分先后）。

价格：119 美元

优点：

可存储多达 100 个应用程序

提供多种连接选项

支持多种加密货币

缺点：

蓝牙集成可能使设备容易受到黑客攻击

最适合：

持有多种和大量加密货币的用户

此比特币硬件钱包的生产商是加密货币领域最受欢迎的科技品牌之一。 Ledger Nano X 让您实现加密货币的多种操作。 除了安全存储比特币之外，您还可以通过 Ledger Live 和该公司的合作伙伴平台，从您的智能手机或个人计算机购买、出售、管理、跟踪您的加密货币。

目前，它支持 27 种加密货币和 1,500 多种资产，例如 BTC、以太币 (ETH)、瑞波币 (XRP) 和 恒星币 (XLM) 等等。 您可以在 Windows、macOS 和 Linux 设备以及 iOS、Android 移动设备上使用。 它还配备了 USB Type-C 线和蓝牙，使设备连接更加轻松快捷。 此外，您还可以根据自己的存储和安全需求，安装多达 100 个应用。

价格：181 美元

优点：

支持多款应用程序和软件

支持多种加密货币

缺点：

价格较高

触屏较小

不可用于 iOS 和 Windows 设备

最适合：

期待设备使用便捷、性能安全的初学者

Trezor Model T 与清单上的第一款钱包非常类似。 它也配备 USB Type-C 线，可连接到计算机或智能手机。 它支持超过 1,200 种加密货币，包括 BTC、ETH、莱特币 (LTC)、Ethereum Classic (ETC)、Dash (DASH)、比特币现金 (BCH)、Zcash (ZEC) ) 等等。

它还支持各种应用程序和软件，例如 Password Manager、Secure Socket Shell (SSH)、GNU Privacy Guard (GPG)、Universal 2nd-Factor (U2F) 等，安全管理您的加密货币和数字身份。

Trezor Model T 拥有触屏功能，适合初学者。 它还配有 MicroSD 卡槽，您可以用来为 PIN 码加密，保护您的设备免受潜在攻击。 这款比特币硬件钱包支持 Windows、macOS、Linux 设备和 Android 移动设备——是的，它目前无法用于 iOS 和 Windows 手机。

价格：59 美元

优点：

低价

支持多种加密货币

缺点：

最多可存储 6 个应用程序

没有无线连接功能

存储有限

最适合：

期待以低成本购买高安全性设备的用户

这是市面上最畅销的比特币硬件钱包型号。 从某些安全功能的角度，它和 Ledger 的最新型号 Nano X 非常类似。 然而，Ledger Nano S 最多可存储六款应用程序（具体要取决于 App 的大小）。

它还可以通过 Ledger Live 应用程序管理 27 种加密货币，包括 BTC、ETH、XRP、BCH、XLM 等，以及 ERC20 代币。 与 Ledger Nano X 一样，它也与 Windows、macOS 和 Linux 设备兼容。 您只需要一个移动 (OTG) 工具包即可将 Nano S 连接到 Android 设备和台式计算机。

价格：133 美元

优点：

支持多种加密货币

电容式触摸传感器功能

缺点：

随着时间的推移，触摸传感器可能会失去灵敏度和准确性

不可用于 iOS 设备

最适合：

只为 BTC 寻找硬件存储的用户

这款设备由瑞士设计，被称为最适合初学者的加密货币硬件钱包之一。 它使用电容式触摸传感器实现设备交互和使用。 BitBox02 还具有简单的备份和恢复功能，使用 microSD 卡从设备中即时管理备份。 它还提供选项，向您显示 24 字恢复词或助记词。

该设备支持 BTC、ETH、LTC 和 Chainlink (LINK)、Dai (DAI)、Tether (USDT) 等 ERC-20 代币。 BitBox02 还配备 U2F 支持和安全芯片，保护您的设备和加密货币资金免受物理篡改。 它与 Windows、macOS、Linux 和 Android 设备兼容。

有趣的是，BitBox 有两个版本：支持多种加密货币的 Multi 版本和仅针对 BTC 的 Bitcoin-only 版本。 目前，两种设备的价格相同，究竟是要专注于一种，还是要管理多种加密货币，具体由您来决定。

价格：49 美元

优点：

支持多种加密货币

清单中最低价的设备

大触屏显示器

缺点：

随着时间的推移，触屏的灵敏度和准确性会降低

最适合：

希望存储设备具有简单的备份、恢复功能，且成本较低的用户

KeepKey 比特币硬件钱包是这份清单中最低价的设备。 它具备独特的功能，例如简单的备份和恢复、时尚简洁的显示屏、轻松的交易过程等等。

KeepKey 设备还可在初始化期间生成 12 字的恢复句，可用于恢复您的密钥。 它配备风格时尚的大显示屏，便于浏览和使用。

您可以保存、发送和接收 KeepKey 支持的 40 多种加密货币， 其中包括 BTC、ETH、BCH、Dash、LTC 等等。 它还允许您在一部设备上自定义交易速度并无限生成钱包地址。

在您选择硬件钱包之前

尽管硬件钱包最大限度地降低了某些在线交易所和钱包的潜在技术风险，但请务必注意，此类设备并不是 100% 安全的——具体要取决于您的加密货币活动类型。

在为您辛苦赚得的加密货币资金选择硬件钱包之前，请不要忘记查看钱包提供商的历史。 钱包涉及的可是您的资金，因此请务必选择诚信可靠的提供商。 您还需要核实其安全功能以及客户支持情况，以便在遇到紧急设备问题时得到解答。 最后，最好选择一种易于访问且方便使用的钱包。

以上只是市面上诸多比特币硬件钱包中的几种，请不要被这份清单限制哦。 请仔细研究每种设备的功能，然后选择最符合您存储需求的设备。 拥有硬件钱包后，请阅读我们的指南，了解如何将加密货币从网络钱包转移到硬件钱包。

我们的清单中还应该包含其他哪些硬件钱包？ 欢迎您留言评论！