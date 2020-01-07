Basanta lamichhane

见解与指南
比特币的价值由供需决定。 如果需求量增加，则价格上涨；如果需求量减少，则价格下跌。 但由于比特币仍处于发展初期，变幻莫测，因此其趋势预测通常颇为困难，无法准确判断价格会上涨还是下跌。 然而，有些工具可以为我们提供恰当的价格趋势参考指标，帮助我们进行投资决策。
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新闻与更新
加密货币变幻不断，为整个世界带来彻底性改变。诸多支付方式为大众带来便利的同时，也存在一些风险。本篇博客就想谈谈用户在使用礼品卡交易时遇到的困难；也借此提醒各位如何避免被不法分子诈骗，共同维护平台的安全。
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新闻与更新
我们怀着激动的心情，向大家宣布——全新的Paxful 2.0已经正式上线啦！衷心感谢一直以来支持我们的忠实用户，也欢迎所有新用户加入这个大家庭。Paxful致力于提高信息传达的效率，产品使用的便利性，以及交易中的安全放心。快来了解Paxful 2.0到底有哪些更新吧！
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见解与指南
因为自成立以来，Paxful的使命就是让通过让更多人实现财务自由，获得更多可能性。今年，我们决定推出优化版的Paxful联盟计划。新的分级制度旨在让人们能够更轻松便捷赚取被动收入：每当您的直接推荐人在Paxful平台上完成一笔交易，您就可以获得该笔交易托管费的50%作为佣金；每当您的间接推荐人在Paxful平台上完成一笔交易，您可以获得托管费的10%。
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