2019年又過咗四分之一，好多人都推斷Bitcoin將會再次升回以前的高峰。曾經有耶魯大學嘅教授就有提及過，每個人的總投資金額入面有6%係Bitcoin就夠曬穩陣。聽好多朋友講都對Bitcoin好有興趣，不過就唔知用咩方法先可以入市。響香港購入Bitcoin的方法可以分為以下幾大類：

Bitcoin ATM

本地的交易平台

海外的交易平台

OTC場外交易平台（Over-the-Counter）

P2P點對點交易平台

Bitcoin ATM

最多人知道嘅應該係Bitcoin ATM喇。Bitcoin ATM基本上就係可以用現金購入Bitcoin，同時可以將手上的Bitcoin套現成現金。用依個方法就要外出去尋找由HKBitcoinATM、Genesis Block、NCX等提供的ATM機，加上匯率比較差，同埋只接受現金。

交易所

至於比較熟練的Bitcoin trader可能會選擇法幣交易所，例如ANX或者Gatecoin等，一般要進行開設戶口、KYC（Know Your Customer）身份認證等流程，需時較耐。

P2P平台

目前香港較多人會考慮選用P2P交易平台，即係點對點平台。用點對點平台嘅好處係可以直接快捷咁進行交易，亦有平台的監管同保障。不過可以留意返因為大部分P2P平台上的買家同賣家都係散戶，所以成交額會偏細。除左歷史比較悠久的 LocalBitcoins外，新興的P2P Bitcoin Marketplace 如Paxful 亦越嚟越多人用。

Paxful比起其它平台有更多的購入Bitcoin方法可以選擇，付款的方式超過300種，唔單止可以Amazon Gift Cards、iTunes Gift Cards，更有不少香港人常用的手機支付方式、TNG等，連依家超過100萬用戶的PayMe都可以用黎買Bitcoin！成個流程只需10分鐘：

一、首先你可以上 Paxful 的網址開一個account，唔需要身分認證。香港區的首頁本身已經預設咗PayMe為首選的支付方法。係輸入你想購入bitcoin的相等港幣總值或者你想購入bitcoin的數目之後，就可以直接按「Buy Bitcoin Now」：

二、之後個界面就會顯示如果用PayMe買bitcoin的價格同埋對家最多可以比你購入的Bitcoin總值。除咗PayMe之外，左邊亦有好多Paxful上支援的支付方法，例如iTunes Gift Card、PayPal、Google Play Gift Card。Paxful連接住世界各地的Bitcoin買家同賣家，比你可以有更多的選擇。

三、畢竟係P2P交易平台，所以可以留意下個賣家的評分、地區、開咗account幾耐等。不過，Paxful的平台會提供escrow的服務，換言之即係Paxful會先鎖上該賣家的Bitcoin先，等你俾完錢後，就會由Paxful放bitcoin俾你，唔會出現你俾咗錢但其實個賣家無bitcoin或者唔俾你嘅情況。撳咗“Buy”之後，就會去到一個Live Chat嘅界面，首先同個賣家進行付款的流程：

四、以PayMe為例，個賣家就會上載一個PayMe的QR Code俾你去scan同埋俾錢。

五、下一步，你只需要係咗手邊按下“PAID”，告知你的賣家你已經俾咗錢，而賣家亦會隨即撳“RELEASE BITCOIN”：

六、嚟到呢一步，基本上已經完成交易啦！真係10分鐘就搞掂，交易完成後，會顯示“TRADE COMPLETED”，賣家被escrow（託管）嘅bitcoin亦會即刻發送到你響Paxful嘅bitcoin錢包。即時快捷！最後你可以俾返個評分你的賣家，不論好壞你都可以寫落去，俾其他人知道你嘅經驗。

大家可以嘗試到P2P交易平台小試牛刀，畢竟上面的彈性好高，即使低至0.01Bitcoin都可以進行交易。

有一點要留意嘅係，每個PayMe賬戶本身預設咗交易限額，接住落嚟將會教大家點樣透過PayMe的驗證流程提高上限。

目前，大部分港人為咗儲信用卡積分，都會綁定信用卡落PayMe，但留意返如果只係綁定信用卡而無做身分證驗證，每日增值同匯出資金上限就只係會得3,000港元。但只要簡單用身分證驗證就可以提升至5,000港元。如果唔用信用卡，直接綁埋匯豐銀行戶口透過戶口增值，加上香港身分證和香港住址證明進行驗證，就可以提升至20,000港元！留意返下面個表的詳情啦～

（截圖於PayMe 新增滙豐銀行戶口增值功能提高增值上限網址）

成個驗證流程非常簡單，入去呢條link：PayMe 新增滙豐銀行戶口增值功能提高增值上限，跟住一步一步咁做，兩分鐘就可以輕鬆提升PayMe限額。由即日開始就可以嘗試用PayMe上Paxful買賣Bitcoin！如果有任何使用Paxful平台的疑問，都可以加入Telegram Group t.me/paxful_HKTW Paxful VIP香港及台灣交流區，我地好樂意解答你地的問題。