2019年4月2日——Paxful（公司网站：https://paxful.com/）是一个全球领先的点对点比特币交易平台。今天，Paxful宣布他们已经与在线移动支付和身份验证公司Jumio®达成合作，将优化AML（反洗钱）程序并将“KYC（客户身份审查）”程序推向市场。Jumio的人工智能身份识别服务和验证流程可以将风险降至最低，确保用户提交的文件无误。



Jumio的端到端身份识别和认证技术将用于打击欺诈行为，管理用户的合规性，以便优化Paxful平台上已有的社群。在平台添加Jumio的ID验证技术也代表了Paxful的立场——提高每个合法运营国家的反洗钱程序和合规管理。

“Paxful一贯重视平台的合规性和安全性，我们希望新的技术可以帮助我们的用户了解对等金融市场中合法监管，以及合规操作的重要性”，Paxful的首席合规官Lana Schwartzman说道。 “Paxful的点对点交易平台在全球已有200多万用户，公司一直致力于为用户提供强有力的安全保障，加强平台监督和合规管理的同时，为客户提供更可信、更透明的平台服务，以提高用户的体验。”



通过Jumio的人工智能身份验证系统，Paxful可以实现通过简单的ID扫描，实时生物识别认证以及活跃度检测来轻松验证客户的真实身份。新系统将在4月份全面生效。到时，全球范围内所有用户都需要通过账户的身份认证，才可以进行1500美元以上的交易或其他钱包活动。此外，交易量或钱包活动达到10000美元的用户还须通过ID验证和地址验证。



Paxful最近组建了新的合规与信息安全团队，聘请Lana Schwartzman担任首席合规官。 Lana在合规管理和反洗钱方领域拥有14年的行业经验，来Paxful担任CCO（企业内容官）之前，曾在Grant Thornton LLP（均富会计师事务所）担任监管和合规风险组经理，之前还曾于德意志银行和摩根士丹利任职。她将加强公司当前的合规计划，发展现有的合规团队，更好地满足Paxful的用户需求。



除了Lana之外，Dmitry Moiseev也加入了Paxful的团队担任信息安全经理。 Dmitry拥有超过12年的行业经验，是金融行业中高风险个人数据安全方面的专家。在加入Paxful之前，他曾在西联国际汇款公司的信息安全经理。



关于Paxful：Paxful致力于为人们提供一个简单、公平、安全的比特币交易平台。公司希望通过点对点融资为银行业不发达及银行服务匮乏的地区创造更多的金融包容性。在Paxful，每个用户都可以拥有一个免费的数字钱包用以发送、接收和存储比特币；平台安全的托管服务可以免去“中介”，全天候的客户支持系统持续为用户服务。



关于Jumio：身份验证至关重要，Jumio值得信赖。Jumio是Netverify®技术的创建者，使企业能够在提高用户体验、减少欺诈的同时增加客户转化率。通过结合证件核对、身份验证和证照识别三大核心内容，使企业在用户身份验证方面可以拥有完整的企业解决方案。



利用增强型人工智能、脸部识别、机器学习和人工审核等先进技术，Jumio帮助企业更好地满足法规要求，包括KYC，AML和GDPR（一般数据保护条例）等，更好地在线确认客户身份。Jumio已通过实时网络和移动交易在超过200个国家和地区验证了1.5亿多用户的身份。 Jumio的解决方案被金融服务、共享经济、加密货币、零售业，旅游业和在线游戏等多个领域的领先公司所采用。 Jumio总部位于Palo Alto（美国加州旧金山湾区城市），在美国、欧洲和亚太地区等全球各地设有办事处，获得过各种创新奖项。更多信息请访问www.jumio.com。