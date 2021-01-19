对于加密货币爱好者来说，2021年的最初几天充满了惊喜。 我们以比特币 (BTC) 价格的飙升（22,346.3美元）迎来了新的一年。 仅仅一周之后，价格就突破了40,000美元大关。 比特币市场这次非同寻常的热潮成为了今年的头条新闻，甚至也激起了加密货币圈外人士的好奇心。

随着新手和资深玩家在牛市中探索机会，欺诈者也在玩弄各种花样和伎俩，企图在市场的喧嚣和兴奋中对交易者和投资者行骗。 因此我们必须时刻保持警惕，尤其是在比特币价格飙升期间。 以下实用技巧可以帮助您自我保护，防范加密货币领域的各种攻击。

获得具有强大安全功能的比特币钱包

比特币通过连接到互联网的数字钱包和电子设备，以电子方式运行。 虽然此功能使其比法定货币更加便捷，但也正是出于此原因，比特币更容易受到网络欺诈的攻击。 选择加密钱包非常关键，特别是当您要存储大额资金时。 因此，您最好选择具有以下功能的比特币钱包 ：

支持双因素验证 (2FA)-启用钱包的双因素验证，要求输入验证码以核实用户身份，从而为比特币资金增加了一层额外的安全保护。 此操作可以确保只有您可以访问加密货币。

使用便捷- 加密货币钱包分为不同类型 。 然而，由于比特币价格的变化不可预测，因此最好选择一个使用便捷的电子钱包，让您只需在智能手机上轻按数下，即可随时随地访问、购买和出售比特币。

如果您刚刚接触加密货币市场，想要寻找一个可靠的加密货币钱包，那么在Paxful上创建账号即可获得一个免费的比特币钱包。 如果您已经拥有Paxful账号，请确保启用双因素验证和其他必要的安全功能，使您的加密货币钱包更加安全。

在信誉良好的加密货币市场上买卖比特币

如今，互联网上有数千家加密货币交易平台，但我们要选择信誉良好、值得信任的平台来交易比特币。 在选择比特币市场时，请牢记以下因素：

高安全标准-选择一家既可以保护您的资金，也可以保护您的机密信息的交易平台。 诸如Paxful等市场平台严格遵守“了解您的客户”（KYC）规定，来验证每位用户的身份和活动。 这是为平台消除不良用户、为所有用户维系安全交易空间的另一种方法。

全天候客户支持团队-比特币的价格可以随时达到高峰和低谷。 因此最好选择配备客户支持团队的市场平台，如果遇到交易问题，方便您随时联络。

警惕欺诈者的恶意陷阱

随着比特币价格和交易量的飙升，加密货币领域的欺诈和欺骗比率也在大幅增加。 这些陷阱通常是通过社会工程、网络钓鱼和其他危险的网络攻击进行。 请牢记以下几点，避免陷入加密货币领域的阴暗交易和活动中：

不要点击可疑链接-请注意，这些恶意链接可以在短信、电子邮件、社交媒体或交易在线聊天中，通过二维码和可疑链接共享。 这是欺诈者最常见的攻击手段之一，尤其是在比特币价格飞涨时。

检查网站的域名-在输入详细信息登录之前，请确保您访问的是合法网站。 网络犯罪分子通常会创建与真实网站非常相似的虚假网站来吸引受害者，因此请保持警惕！

对于不熟悉的个人资料，请不要就您的比特币交易活动与其进行互动-除了欺骗您点击可疑链接之外，欺诈者还会冒充公司或组织中的员工，以赢得您的信任并随后窃取您的比特币 。

尽管Paxful平台配备了强大的安全功能，但您可以践行保护加密货币账号的最佳操作方法，以保障资金安全，在千变万化的加密货币市场中防范网络钓鱼和其他诈骗行为。

您是否已做好准备，迎接比特币的下一轮牛市？

对于我们来说，2020无疑是充满挑战的一年，我们在家中度过了大部分时间。 尽管疫情让我们有足够的时间进行反思和思考，但2021年的最初几天依然让众多加密的交易者和投资者始料未及。 比特币的年终价格为28,841.57美元，在八天后到其目前的历史最高点42,000美元，大幅上涨了约45％。

一些加密货币爱好者表示，在这次牛市中，机构投资者和交易者可能扮演了重要角色，但这轮牛市会持续多久呢？ 更重要的是，在下一次比特币价格大幅波动之前，您的资金准备和保障程度如何？

我们希望，您现在了解的知识能够为您提供帮助，在这个新兴货币的未知海域中顺利扬帆起航。 请牢记以上几点，并时刻保持警惕！

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