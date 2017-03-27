在本章教程中，我们将谈及到通过Paxful售卖比特币的详细步骤，以及其优势与风险。这篇教程帮助您更好理解在此网站上售卖比特币的过程，以及在此过程中您也许面临的风险。

如果正确使用此网站，我相信您会收获颇多。已经有许多人在我们平台上获得了可观的利润，我们也很有兴趣帮助您获利。

个人比特币钱包

在您通过Paxful售卖比特币之前，首先你需要在您个人账号进行比特币充值，请先登录网站并点击进入顶部“钱包”链接，如图所示：

钱包余额和地址

点击进入此链接后，页面将加载相关内容，您可以看到自己余额，一些其它按钮以及个人比特币地址，如图所示：

如果您对此有任何疑问，请点击“钱包使用帮助中心”按钮，这会帮助您更好理解本页内容。如果您想要了解整个流程，请花几秒钟时间浏览下帮助中心的教程。您也可以进入个人钱包将比特币转账到您的其它比特币地址，如图所示：

在此页面中，您还可以看到包含您比特币地址的版块。您可以点击图片所示中的“复制地址”按钮，或者手动复制钱包地址。这个地址可以收到来自世界任何地方的比特币转账，如果您想收到更多比特币的话，您也可以生成一个新地址。

生成新地址（可选）

如果您想要生成一个新地址的话（有些人为了更好保护隐私和个人记录），点击“复制地址”旁的下箭头，然后点击“生成新地址”，如图：

交易和地址

如图所示，您可以看到一个交易（买/卖）版块和比特币的存入地址。一旦您的账户有多笔交易或收到多笔比特币后，您可以点击查看更多记录。

交易及地址

一旦你收到比特币后，您会收到邮件和网站通知确认您比特币是否到账。

网站通知

您已准备好开始售卖！

点击“购买比特币“旁的下箭头”，进入“售卖比特币”版块。

在本章教程中，我们将谈及到通过Paxful售卖比特币的详细步骤，以及其优势与风险。这篇教程帮助您更好理解在此网站上售卖比特币的过程，以及在此过程中您也许面临的风险。

如果正确使用此网站，我相信您会收获颇多。已经有许多人在我们平台上获得了可观的利润，我们也很有兴趣帮助您获利。

个人比特币钱包

在您通过Paxful售卖比特币之前，首先你需要在您个人账号进行比特币充值，请先登录网站并点击进入顶部“钱包”链接。

钱包余额和地址

点击进入此链接后，页面将加载相关内容，您可以看到自己余额，一些其它按钮以及个人比特币地址：

如果您对此有任何疑问，请点击“钱包使用帮助中心”按钮，这会帮助您更好理解本页内容。如果您想要了解整个流程，请花几秒钟时间浏览下帮助中心的教程。您也可以进入个人钱包将比特币转账到您的其它比特币地址。

现金存款和钱包地址

在此页面，您可以看到一个版块包含您比特币地址。您可以点击按钮直接复制地址（如图所示）或者手动复制选中并复制钱包地址。该地址可以用来接收来自世界任何地方的比特币，该地址即相当于您个人的银行账号。但与银行账户不同的是，您可以每次生成新地址，以接收更多比特币。

生成新地址（可选）

如果您想要生成一个新地址的话（有些人为了更好保护隐私和个人记录），点击“复制地址”旁的下箭头，然后点击“生成新地址”。

交易和地址

在这一板块中，您可以看到另一板块包含综合交易历史（包括购买/售卖）即接收比特币的地址。一旦您有多笔交易或已有比特币入账后，您可以在此查看交易详情。

交易和地址

一旦有比特币入账，您会收到邮件和网站通知确认比特币是否到账。

网站通知

您已准备好开始售卖！

点击“购买比特币”旁的下箭头，进入“售卖比特币”版块。

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