比特币交易无需经过银行等中央权威机构，但这并不意味着您无法使用银行转账来购买比特币！ 银行转账在Paxful依然非常受欢迎，是平台最常用的第二大支付方式，与银行转账相关的交易量已在今年10月底达到2100万美元。

与其他比特币交易平台相比，Paxful为用户提供机会，只需低廉费用即可进行银行转账交易。 除去普通的银行转账之外，Paxful还提供一系列与银行转账相关的支付选项，例如国内汇款、IMPS转账、PayID 和 Interac Online 等等。 这些选项的速度与便利程度各有不同，但都旨在为您提供便捷的比特币购买方式！

按照以下简单步骤，在Paxful上使用银行转账购买比特币

登录您的Paxful帐户，点击“购买比特币”按钮。

您将前往“购买比特币”页面。



3. 点击“任意支付方式”或“全部显示”，您会看到Paxful上所有支付方式的列表。 您可以在“美国最受欢迎的支付选项”下直接点击“银行转账”，或查看上方银行转账内的9个选项。

点击长方形“银行转账”按钮，您会直接前往接受传统银行转账的出价列表，但如果您点击顶端的“银行转账”正方形按钮，您将会看到可用于购买比特币的其他银行转账内选项， 其中有些选项相比传统银行转账更加迅捷，更加便利。

在您选择支付方式后，请输入您要购买的比特币金额，以及您想要购买的货币。 点击交易量下方的“搜索出价”按钮，您将看到交易范围内的所有银行转账出价。

在您作出决定之前，请一定核实以下几点：卖家的出价条款和说明、他们的比特币费率、他们的评价（用户名下方的大拇指图标）以及他们的在线时间。 选择正面评价较多、最近在线的卖家会更加安全。

一旦您找到想要交易的卖家，请点击蓝色的“购买”按钮，您将前往购买页面，可查看卖家的详细出价条款和过往交易对象的近期反馈。

如果您接受卖家的条款，请输入您要购买的比特币数量，然后点击页面上的“立即购买”蓝色按钮，或“立即接受条款并购买比特币”按钮。

现在，您将被带往交易聊天页面， 交易就从这里开始！ 请仔细阅读弹窗内容，并点击“明白了”，继续与卖家在线聊天。

您会在屏幕右侧看到在线聊天窗口。 在这里，您可以查看卖家的指示，并与卖家直接沟通。 如有任何顾虑或问题，请随时联络您的卖家。

在您将商议好的资金转账给卖家并上传所有必要文件之后，请将交易标记为“已支付”，并点击左侧的蓝色“已支付”按钮。 如果您在使用移动设备，请首先前往“操作”，然后将您的交易标记为已支付。 一旦卖家收到确认，表示支付已经完成，比特币将会被释放，并转入您的数字钱包。 此过程可能需要几分钟到数日，具体情况取决于银行与转账方式。

Paxful上有很多用户喜欢使用银行转账来交易比特币，因为这种方式便捷可靠。 如果您还没有尝试过银行转账交易，现在就是最好的时机！

如果您对在Paxful上使用银行转账有任何问题，请随时发邮件到[email protected]或通过在线聊天功能联络我们的支持团队。

希望很快在Paxful上看到您的交易！