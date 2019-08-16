更好地了解联盟计划、获得更多联盟成员，是您在Paxful赚得更多收益的好办法。在本文中，我们将会介绍五种方法，让您轻松、快速地发展更多用户加入您的联盟计划。

以下五种方式，可以帮助您在更短的时间内获得更多的联盟成员，实现联盟计划收益的飞跃。



利用社交媒体的力量

社交媒体，一定是您挖掘新成员的“沃土”。但是，您所分享在社交平台上联盟链接可能会很快淹没在互联网的信息洪流中。因此，选择合适的平台和渠道发布信息就变得至关重要。

首先，您可以加入一些以“数字货币”或“汇款”为主题的群组；其次，加入关于发展中国家金融问题的群组也会对您有所帮助。

在与群组成员沟通的时候，您也应该采取更积极的态度。如果只是扔下一个链接便消失的话，很多人也许并不会注意到这条信息。当您尝试与其他人建立和谐且互利的关系时，才会有人真的在意您说什么，或者能够提供什么。

找准您的利基市场

要发展自己的联盟计划，成功的秘诀就在于能够开拓出属于您的“利基市场”，即找到适合自己的市场，并且尝试接触更多“入门”级别的受众——因为他们对这个平台有很强的好奇心，却又找不到参与其中的门道。

在您的利基市场，您可以使用自己的语言制作一些科普内容，在Telegram群组讨论数字货币兴衰，甚至参与Reddit上关于“还权于民”这种有很多“去集权化”支持者混迹的版块。无论用什么方法，找到一个您觉得有潜力的利基市场，自己引起话题，讨论Paxful为P2P金融带来的机遇。

寻找不熟悉Paxful的人

有很多交易者和比特币商家在用各种支付方式做生意，但其中很多人还不知道Paxful的存在。因此，他们往往只能在交易中获得一些薄利，而且上当受骗的几率很大。

您需要做的，就是告诉他们Paxful的优势。加入Paxful，可以让他们获得大量高质量的经销商。这些对象，最有可能为您带来间接推荐人，您可以多赚得他们交易费用的10%作为佣金。

Paxful一直致力于为用户提供全面的服务，涵盖用户界面各个功能的支持。平台用户的保留率一直都很高，而且只增不减，因此您每次新发展的联盟成员，很可能都会留在平台上，让您持续从中获利。

为其他人科普知识

人类有好奇的天性，但是各种骗局和违法行会让人变得脆弱、害怕，以至于不敢去尝试新事物，即使那些新事物可以让他们的人生更有价值。

为了给予其他用户信心，您可以向他人提供关于Paxful的信息，教他们如何使用这个平台，并提供您的联盟链接让他们直接注册。Paxful有一位联盟计划用户，用自己的母语越南语制作了一个使用Paxful平台的教学视频。视频共计有三千多次访问，其中250人最后都加入了我们的联盟计划，也帮助这位优秀的教育内容提供者获得了可观的被动收入。

成为Paxful的宣传大使

作为P2P行业真正牵桥搭线的人，Paxful一直以此为己任和荣誉。然而，我们的竞争对手为了逐利，放弃了他们口中那些美好的理想，LocalBitcoin宣布不再接受礼品卡，近来还玩起噱头，压低了所有现金兑换比特币的报价。

尽管如此，我们一直忠实地恪守P2P金融的精神。通过点对点的交易传递我们的使命、梦想和对未来的目标；而您，也可以成为这场金融革命中的一员。很多人了解了公司的使命，认同Paxful对公共事业的贡献后，便开始使用我们的平台。

如果您有任何关于Paxful的疑问，请随时发邮件给[email protected]，或在即时聊天（LiveChat）里进行咨询。您还可以关注我们在Facebook、Twitter和Instagram的主页了解更多资讯！