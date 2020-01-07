和世间万物一样，比特币的价值由供需决定。 如果需求量增加，则价格上涨；如果需求量减少，则价格下跌。 但由于比特币仍处于发展初期，变幻莫测，因此其趋势预测通常颇为困难，无法准确判断价格会上涨还是下跌。

然而，有些工具可以为我们提供恰当的价格趋势参考指标，帮助我们进行投资决策。

让我们从比特币图表开始：

比特币图表

您应该已经见过几种类型的比特币图表， 其中最常见的就是基本线形图。

线形图

线形图是一种简单的价格与时间的关系图， 它很好地反映了任何历史时期的比特币价格。

上图是比特币价格线形图的范例， 它反映了11月最后一周的比特币价格。 图表的Y轴代表每比特币的价格，X轴代表时间， 价格线由收盘价组成， 图表的精确性取决于我们对时间的细分程度。 这类图表可提供的信息有限， 它是一种很好的视觉化工具，可用来简单了解价格，但很多交易者更喜欢较为详尽的图表，以作出更加准确的投资和交易决策。

美国线 (OHLC)

美国线通常用来阐明某金融工具的价格随时间的变化。 换句话说，美国线并不是显示某个特定时间点的特定价格，而是显示单位时间内的价格变化。 K线是美国线的其中一种形式，用垂直线在图表中表示价格的变化。

很多交易者喜欢用K线来做出交易和投资决策， 它的坐标轴与基本线形图相同，Y轴表示价格，X轴表示时间， 但K线更为直观，因为价格轴上的每个点都以蜡烛表示。

K线由两种不同的颜色标示， 阳线代表看涨价格，即每比特币的收盘价高于开盘价；阴线代表看跌价格，即每比特币的收盘价低于开盘价。

美国线还有其他形态，例如柱状美国线。 这种图表在本质上与K线相同，但开盘和收盘价格并非由蜡烛标示，而是用长度固定的短横线标示。

柱状美国线初看起来相当复杂，但经验丰富的交易者可以通过观察蜡烛的价差来洞悉趋势，了解价格上涨、下跌或持平的幅度。

尽管K线比柱状美国线更为常见，但交易者最常使用的K线形态为：