2019年8月5日 Paxful团队

Paxful致力于不断优化产品，以确保为用户带来更好的体验。最近，我们的产品和开发团队也在不懈地努力，以下是一些重要的产品更新概述：

为钱包转账添加备注

顺畅的沟通是交易成功的关键。众所周知，数字货币的交易是一门学问，为了避免后续很多问题，我们就需要提前达成协议。因此，Paxful也将优化用户之间的沟通问题视为重要问题。此次更新，让您可以在钱包转账和交易页面添加备注，无论是在Paxful平台内部还是外部比特币网络的交易。

特定国家的付款方式

Paxful的优势之一，便是拥有来自世界各地的出价。到现在，我们依然保持着这一优势并试图寻找突破口。这次产品更新后，您能够在出价列表中通过筛选条件，寻找特定国家/地区的付款方式，自主决定您想要查看的内容。举个例子，对于在欧洲的用户来说，使用尼日利亚银行转账的美元报价可能就在列表较后。

不断改进的API

API正迅速成为Paxful平台的基础。团队正在致力于提高API性能，提供更流畅的体验。最近添加的一项功能，可以助您获得贸易伙伴所在国家/地区及电话运营商。此项功能可以帮助您清除被“拉黑”用户所创建的可疑账户及新账户。请继续留意更多关于API的更新！

已验证用户的“去水印特权”

如果您之前在Paxful交易过，您可能会烦扰于交易期间所发送图片上的水印。首先向您澄清，这是我们为了确保交易安全而采取的措施。现在我们很高兴地告诉您，交易完成24小时后，所有完成身份验证的用户在交易聊天中发送的所有图片都会去除水印，您可以随意保存无水印图片。

将“出售比特币”和改为“使用比特币”

一些观察力敏锐的用户，可能已经发现平台将主页上的“出售比特币”按钮更改为“使用比特币”。这是因为在将来，Paxful将为您提供多种使用比特币的方法。现在，您仍然可以点击“出售（spend）”按钮售出比特币，我们即将推出更多可用比特币购买的商品及服务！

更多产品更新，敬请留意我们的博客，并在社交媒体上关注Paxful的最新新闻！