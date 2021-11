: Nhiều thành viên trong tổ chức thể thao điện tử FaZe Clan đã hỗ trợ cho một đồng altcoin mới: Save the Kids. Họ quảng cáo cho đồng tiền điện tử này thông qua một chuỗi các dòng Tweet và video. Cộng đồng đã tin tưởng và mua đồng coin này, tuy nhiên chỉ một vài ngày sau đó, giá của altcoin này đã tụt 60%. Các thành viên trong nhóm FaZe Clan đã đầu tư vào Save the Kids, sau đó họ rút sạch tiền và để mặc các nhà đầu tư. Mặc dù các thành viên chối bỏ cáo buộc này, tuy nhiên đồng tiền điện tử Save the Kids hội đủ các yếu tố của một thương vụ làm giá. Kể từ đó,

các thành viên có liên quan đã bị đình chỉ hoặc loại bỏ

khỏi FaZe Clan.