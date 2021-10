Các vụ lừa đảo cũng như những người đứng đằng sau chúng đều đáng bị lên án. Họ can thiệp trái phép và làm ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, bao gồm cả Bitcoin (BTC). Việc phục hồi Bitcoin không phải là một phương án đáng tin cậy bởi các giao dịch BTC không thể bị đảo ngược. Do đó, ta không thể lấy lại những đồng tiền điện tử bị đánh cắp hoặc bị mất.

Qua thời gian, các nền tảng giao dịch BTC ngày càng có cấp độ bảo mật tốt hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người dùng hoàn toàn được bảo vệ khỏi những chiêu trò lừa đảo từ kẻ xấu. Đó là lý do tại sao chúng ta cũng cần làm những điều cần thiết bảo vệ tài sản của mình và hiểu bản chất của những chiêu trò kia.

Các giao dịch Bitcoin không thể bị đảo ngược

Một trong những điều tuyệt vời nhất về BTC là tính phi tập trung. Bản chất phi tập trung giúp hai người tham gia mạng lưới trao đổi giá trị mà không cần tới một bên thứ ba như ngân hàng để làm trung gian cho giao dịch. Do đó, các giao dịch nhanh hơn, an toàn hơn và đôi khi tốn ít phí hơn. Đó cũng là lý do BTC là loại tài sản có sức mạnh chuyển dịch mô hình tài chính.

Để theo dõi tất cả các giao dịch, mạng lưới này duy trì một sổ cái — đại loại như sổ cái của ngân hàng có chức năng ghi lại các khoản thanh toán gửi đến và gửi đi từ các tài khoản trực thuộc ngân hàng. Sổ cái của Bitcoin được gọi là chuỗi khối. Về căn bản, một đồng BTC chính là một chỗ trong sổ cái đó, nếu ai đó sở hữu một BTC thì họ sở hữu một vị trí trong sổ cái đó. Quyền sở hữu này chính là địa chỉ Bitcoin của bạn.

Nếu gửi BTC cho ai đó, thực chất bạn đang chuyển nhượng quyền sở hữu của vị trí trong sổ cái. Trong trường hợp này, người nhận sẽ là người duy nhất có thể truy cập vào vị trí trong sổ cái đó. Quyền sở hữu địa chỉ không thể bị đảo ngược sau khi được chuyển nhượng cho người khác. Điều này có nghĩa là nếu bạn nhầm lẫn và gửi tiền tới sai tài khoản thì điều duy nhất bạn có thể làm là thử liên hệ với người nhận và yêu cầu họ hoàn tiền lại.

Do đó. nếu bạn là nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tiền điện tử và đang cân nhắc tới phương án sử dụng một dịch vụ phục hồi Bitcoin thì hãy nhớ rằng không có gì đảm bảo bạn sẽ nhận được lại tiền. Khi bị lừa đảo, điều tốt nhất bạn có thể làm là cắt lỗ, báo cáo về vụ lừa đảo cho nhà chức trách và rút ra bài học để cẩn trọng hơn, thay vì dành thêm tiền vào các dịch vụ phục hồi Bitcoin.

Những chiêu trò lừa đảo Bitcoin bạn cần lưu ý

Nhiều thành phần độc hại sẽ cố gắng tận dụng tính chất không thể đảo ngược của Bitcoin và bằng cách nào đó khiến bạn gửi BTC cho chúng. Sau đây là một số chiêu trò lừa đảo tiền điện tử bạn nên đề phòng:

Các nền tảng giả:

BTC càng phổ biến thì càng nhiều người muốn sở hữu đồng tiền này. Điều này mở ra tiềm năng ứng dụng trên toàn cầu của đồng tiền điện tử này, tuy nhiên đó cũng là cơ hội hoàn hảo để các thành phần có mưu đồ bất chính lợi dụng. Họ thiết lập nên các nền tảng giống như thật với tỷ giá thị trường cạnh tranh để người dùng lầm tưởng là mua được giá hời.

Khi lựa chọn một nền tảng giao dịch, bạn cần nghiên cứu và kiểm tra chứng chỉ của những người tạo nên nó. Hãy xem nhận xét, đội ngũ phát triển và xem liệu hoạt động của họ có chính đáng không.

Giả mạo

Giả mạo là một trong những chiêu trò lừa đảo phổ biến nhất, mục đích là lừa bạn gửi BTC cho họ. Họ sẽ mạo danh một chuyên gia nào đó, có thể là người có tầm ảnh hưởng trên truyền thông xã hội, quản lý của một nền tảng hoặc đơn giản chỉ là một người đang ở trong tình cảnh ngặt nghèo… sau đó họ sẽ cố gắng lừa bạn bằng những chương trình tặng thưởng miễn phí, các câu chuyện hoặc lời đe dọa được thêu dệt.

Với những chiêu trò như vậy, bạn nên kiểm tra thật kỹ để biết chắc về danh tính của họ. Kiểm tra lỗi chính tả trên tên người dùng, xem các tài khoản mạng xã hội chính thức của họ hoặc liên hệ trực tiếp để kiểm chứng.

Các email lừa đảo

Là các email lừa đảo được gửi cho người dùng với mục đích giả mạo một công ty uy tín nào đó. Trong những email này, họ sẽ yêu cầu bạn nhấn vào đường link và/hoặc cố gắng chiếm đoạt thông tin cá nhân của bạn. Nếu nhấn vào những đường link này, bạn có thể đối mặt với những phần mềm gây hại cho máy tính hoặc trao quyền truy cập tới tài khoản cho họ.

Nếu bắt gặp một email đáng nghi ngờ có yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu, nhấn vào một đường link hoặc yêu cầu bạn gửi tiền… thì đó là chiêu trò lừa đảo của họ. Khi nghi ngờ, hãy kiểm tra thật kỹ thông tin của người gửi bằng cách liên hệ với nền tảng mà họ đang giả danh.

Lừa đảo khi giao dịch Bitcoin

Trên Paxful, bạn cần lưu ý tới một số dấu hiệu cảnh báo. Bao gồm thúc giục đối tác hoàn thành giao dịch sớm, giả mạo bằng chứng giao dịch, các tình huống khóa coin, đảo ngược thanh toán và lừa đảo. Để biết thêm thông tin chi tiết về những tình huống này, bạn có thể xem blog của chúng tôi: tại đây.

Cách phòng ngừa lừa đảo Bitcoin

Có thể đôi lúc bạn sẽ cảm thấy như đang đứng trên bãi mìn khi tìm hiểu về lĩnh vực tiền điện tử. Tuy nhiên, chúng tôi đã tổng hợp một số lời khuyên để giúp bạn đảm bảo an toàn trong quá trình tìm hiểu về crypto.

Lời khuyên đầu tiên sẽ là luôn kiểm tra các đường link của bạn. Trong thời buổi hiện nay, ngày càng khó để phân biệt đường link nào là chính thống, đó là lý do bạn phải nhìn thật kỹ vào URL. Hãy kiểm tra chính tả của miền. Thông thường URL lừa đảo có một lỗi chính tả nhỏ, bạn có thể căn cứ vào đây để biết mình đang gặp phải một kẻ lừa đảo. Một lời khuyên khác để tránh các chiêu trò lừa đảo qua đường link là đánh dấu bookmark những trang thường xuyên sử dụng để truy cập vào tài sản của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ biết chắc rằng đang truy cập vào những trang web hợp pháp.

Điều thứ hai và rất quan trọng, đó là bạn nên tự dành thời gian tìm hiểu về lĩnh vực tiền điện tử. Kiến thức chính là công cụ hữu hiệu nhất trong lĩnh vực tiền điện tử, đặc biệt khi bạn đang muốn lựa chọn nền tảng và ví điện tử. Trong quá trình nghiên cứu, hãy xem xét đội ngũ đứng đằng sau các dự án và những đánh giá về sản phẩm của họ có được cái nhìn khách quan.

Ngoài ra trong hầu hết các trường hợp, kẻ lừa đảo sẽ cố đưa bạn vào một tình huống cấp bách để khiến bạn ra quyết định mà không suy nghĩ chín chắn. Nếu đã nghiên cứu qua, bạn sẽ thấy rằng bạn không cần phải nhanh chóng ra quyết định trong hầu hết những tình huống như vậy.

Liệu có cách nào phục hồi Bitcoin không?

Đôi khi kẻ lừa đảo sẽ thành công và đó là lúc chúng ta cần biết chính xác những gì cần làm tiếp theo. Điều đầu tiên bạn nên làm là liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Nếu bạn bị lừa đảo trên Paxful, bạn nên báo cáo với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để chúng tôi tiến hành điều tra sự việc. Ngoài ra, bạn có thể bắt đầu một tranh chấp để chúng tôi xem xét thêm về trường hợp đó.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ lấy lại được tiền. Đó là lý do tại sao bạn cần biết về các chiêu trò lừa đảo và tự bảo vệ mình khi sử dụng một nền tảng. Hãy thực hành những lời khuyên trong bài viết, luôn cảnh giác và cẩn trọng.