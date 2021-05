Nếu xét về khía cạnh giá trị trên thị trường thì ngoài Bitcoin, Ethereum (ETH) là một trong những tài sản điện tử có tốc độ phát triển nhanh nhất và bởi vậy thu hút được sự chú ý của nhiều người. Ngoài việc giao dịch trực tuyến, bạn còn có thể kiếm tiền từ đồng tiền điện tử này thông qua hoạt động đào Ethereum. Trước khi đi sâu tìm hiểu về hoạt động đào Ethereum là gì và như thế nào, hãy cùng định nghĩa Ethereum.

Tóm lược “kỹ thuật” về Ethereum

Nói một cách đơn giản, Ethereum là công nghệ tiên tiến được rất nhiều đồng tiền điện tử, ứng dụng điện tử và dịch vụ thanh toán trên toàn cầu sử dụng. Với mạng lưới phi tập trung của mình, Ethereum mang lại cơ hội cho tất cả mọi người dù họ có ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần họ có kết nối mạng Internet.

Mạng lưới lớn mạnh của Ethereum là nơi lưu chuyển đồng tiền điện tử của riêng họ là Ether (ETH). Chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu về quy trình tạo ra những đồng coin này. Nếu chưa dành thời gian nghiên cứu chuyên sâu về đồng tiền này, có thể bạn sẽ muốn ghé qua bài viết của chúng tôi Ethereum là gì.

Trước khi đào ETH

Để đào coin, chúng ta cần lên kế hoạch kỹ càng. Trước khi giới thiệu cho bạn cách đào Ethereum, hãy điểm qua một số điều bạn cần chú ý tới.

🖥️ Chi phí công cụ

Hoạt động đào tiền điện tử là giải những phương trình toán học phức tạp và cần tới những thiết bị chuyên dụng. Để tạo ra một cỗ máy đào coin, ta cần tới những máy tính có hiệu năng cao cùng những phần mềm và phần cứng được thiết kế chuyên biệt nhằm phục vụ cho hoạt động đào tiền điện tử. Điều đáng lưu tâm ở đây là mức giá của các thiết bị này. Tùy vào chức năng của mỗi thiết bị mà giá của chúng sẽ khác nhau. Chúng tôi sẽ nêu một vài ví dụ về mức giá của các thiết bị này để bạn nắm bắt được trong phần sau.

⚡ Sự tiêu thụ điện năng

Cỗ máy đào tiền điện tử phải giải những mã phức tạp 24/7 và bởi vậy tiêu tốn một lượng điện năng đáng kể. Những cỗ máy này có thể sử dụng nhiều hơn một trăm terawatt/giờ (TWh) mỗi năm. Nếu so sánh với dữ liệu quá khứ thì con số này thậm chí cao hơn rất nhiều so với tổng lượng điện năng tiêu thụ hàng năm của một số quốc gia.

❄️ Điều kiện thời tiết

Các cỗ máy đào tiền điện tử thực hiện các tác vụ kỹ thuật số gần như không ngừng nghỉ và cũng giống như các thiết bị khác, chúng rất dễ chịu ảnh hưởng do quá nhiệt. Tận dụng điều kiện thời tiết giá lạnh quanh năm ở một số quốc gia là một trong những cách để hạ nhiệt cho những cỗ máy này, từ đó giảm lượng điện năng tiêu thụ và phòng tránh được những vấn đề phát sinh từ hiện tượng quá nhiệt.

📍 Địa điểm đặt thiết bị đào

Nơi đặt thiết bị đào phải là một không gian rộng, có thể chứa nhiều máy tính hiệu năng cao. Quạt tản nhiệt và các công cụ đào cũng tạo ra nhiều tiếng động, đó là lý do tại sao việc tạo ra một mỏ đào coin trong khu dân cư không phải là một ý hay. Nắm được trước điều này và tìm địa điểm tiềm năng khác để đào tiền điện tử có thể giúp bạn tránh khỏi những lời phàn nàn do tiếng ồn và đào tiền điện tử suôn sẻ.

⚖️ Tính hợp pháp của tiền điện tử

Mặc dù các ứng dụng của tiền điện tử ngày càng được chấp thuận rộng rãi, một số tổ chức, quốc gia và khu vực tài phán vẫn hoài nghi về tài sản này và tính năng của chúng. Đó là lý do tại sao bạn nên tìm hiểu quan điểm của một quốc gia về tiền điện tử trước khi có bất cứ động thái nào trong lĩnh vực này.

Hãy cùng bắt đầu

Giờ hãy hướng dẫn bạn qua những bước thực tế và liệt kê ra danh sách những công cụ bạn cần để có thể tiến hành đào Ethereum.

Bước 1. Kiếm một ví tiền điện tử

Đây là nơi bạn sẽ lưu trữ, quản lý và theo dõi khoản ETH mình sở hữu. Ví tiền điện tử là một nơi lưu trữ đặc biệt, có thể sử dụng để gửi và nhận tiền điện tử. Chúng ta đang đề cập tới vấn đề tiền bạc, bởi vậy hãy chắc rằng bạn kiếm cho mình một ví đảm bảo và an toàn. Có rất nhiều loại ví tiền điện tử khác nhau trên thị trường, hãy tìm hiểu để biết loại ví nào phù hợp với các nhu cầu đào và lưu trữ coin của bạn. Một phương án đảm bảo an toàn nhất là ví Ledger Nano S và Trezor One.

Bước 2. Lựa chọn một phần cứng chuyên dụng để đào coin

Phần cứng để đào Ethereum còn được gọi là hệ thống máy đào Ethereum. Những cỗ máy hiệu suất cao này được thiết kế chuyên dụng để đào ETH, tuy nhiên một số tín đồ gaming lại sử dụng những thiết bị này để chơi game hay thực hiện các tác vụ trên máy tính khác. Lựa chọn phần cứng đào coin phù hợp mạng lại cho bạn nhiều lợi nhuận hơn và tiết kiệm chi phí đào.

Các hệ thống máy đào ETH bao gồm một nguồn cấp điện, hệ thống tản nhiệt, bo mạch chủ và các thẻ đồ họa, tất cả đều được gói gọn trong bộ khung nhôm. Có hai loại hệ thống đào:

Hệ thống đào CPU – Hệ thống đào qua bộ xử lý trung tâm (CPU) từng là loại phần cứng đào ETH phổ biến nhất dành cho người mới bắt đầu. Lý do vì sao ư? Đó là bởi lựa chọn này không tốn nhiều chi phí. Tuy nhiên kết quả mà CPU mang lại chắc chắn là không hoàn hảo. Thiết bị này cần tới hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm trời để hoàn thành quy trình đào. Chính bởi vậy mà hệ thống đào bằng CPU không còn là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay của thợ đào tiền điện tử.

Hệ thống đào GPU – Hệ thống đào sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) có hiệu năng cao hơn CPU rất nhiều và cũng dễ hiểu khi mức giá của GPU khá đắt đỏ. Vậy GPU đắt tới mức nào? Phần lớn các thiết bị đào GPU bán lẻ có giá giao động trong khoảng 600 tới 4.000 USD.

Sau đây là danh sách những phần cứng đào coin hàng đầu (không sắp xếp theo thứ tự):

AMD 5700 XT AMD RX Vega 64 AMD RX 580 (8GB) Nvidia RTX 3090 Nvidia RTX 3080 Nvidia GTX 1060 Nvidia GTX 1080 Ti



Một số thợ đào sử dụng những loại phần cứng hiệu năng cao khác như Ethereum ASIC (Mạch tích hợp chuyên dụng). Thiết bị ASIC cũng đắt đỏ, tuy nhiên chúng phổ biến và phù hợp hơn để đào Bitcoin. Bạn cũng có thể tìm kiếm bo mạch chủ khác nếu muốn tùy chỉnh hoặc nâng cấp phần cứng của mình. Những thiết bị này sở hữu nhiều tính năng và cấp độ chức năng khác nhau, bởi vậy bạn nên dành thời gian tìm hiểu và so sánh chúng để biết loại thiết bị nào phù hợp với nhu cầu của mình.

Ngoài ra, chúng tôi cũng gợi ý rằng bạn nên lựa chọn thiết bị tích hợp hệ thống tản nhiệt bởi các cỗ máy đào tỏa ra rất nhiều nhiệt trong quá trình hoạt động. Nếu bạn muốn bổ sung thông gió cho hệ thống đào của mình, bạn luôn có thể tìm kiếm những thiết bị tản nhiệt trên chợ điện tử hoặc tại cửa hàng công nghệ yêu thích của mình.

Bước 3. Lựa chọn một phần mềm chuyên dụng để đào coin

Sau khi lựa chọn được phần cứng, bước tiếp theo là tìm một phần mềm đào coin uy tín. Việc lựa chọn quốc đào “ảo” nào để sử dụng trong mỏ ETH cũng quan trọng như việc lựa chọn phần cứng vậy. Phần mềm đào coin là một chương trình cho phép bạn đào ETH bằng cách sử dụng GPU để giải các phương trình toàn học phức tạp.

Sau đây là danh sách liệt kê một số phần mềm đào phổ biến trên thị trường để bạn tham khảo:

WinETH – Nếu bạn muốn sử dụng một phần mềm đơn giản, dễ sử dụng và tự động cập nhật, WinETH là sự lựa chọn hoàn hảo. Bạn có thể sử dụng phần mềm này trên các thiết bị chạy hệ điều hành Windows với thẻ đồ họa Nvidia hoặc AMD. Phần mềm này còn có lựa chọn “chế độ đào chạy ngầm” cho phép bạn đào ETH chỉ khi máy tính ở chế độ idle (nghỉ).

Claymore – Khả dụng trên các thiết bị Windows và Linux, phần mềm đào Ethereum Claymore cung cấp tùy chọn đào song song, cho phép bạn đào Ethereum và một loại tiền điện tử khác cùng lúc.

ETHmine – Đây là một phần mềm khác chạy trên hệ điều hành Windows. Phần mềm này còn tích hợp chương trình đại lý cung cấp các tính năng và tỷ giá thưởng khác nhau, ví dụ như “Thu nhập trên phút” và “Thu nhập trên ngày”.

MinerGate – Phần mềm đào này được thiết kế và ra đời vào năm 2014 chỉ qua bàn tay nhào nặn của những tín đồ đam mê tiền điện tử, đây cũng là phần mềm vô cùng phổ biến với những người dùng Mac. MinerGate còn có dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 và hỗ trợ 10 loại coin khác nhau bao gồm ETH, Ethereum Classic (ETC), Monero (XMR), Monero-Classic (XMC), Bitcoin Gold (BTG), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC), Bytecoin (BCN), AEON và Grin. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn đào nhiều loại tiền điện tử.

CGMiner – Được xây dựng với ngôn ngữ lập trình C++, phần mềm này nhận được nhiều lời ngợi khen là phần mềm tiện lợi và dễ sử dụng nhất. CGMiner cho phép bạn tham gia vào nhiều mỏ đào và sử dụng nhiều thiết bị khác nhau. Đây là lựa chọn được những thợ đào mới vào nghề tin tưởng.

Bước 4. Lựa chọn chiến thuật đào

Sau khi đã lựa chọn được phần cứng và mềm, giờ là lúc quyết định cách thức bạn muốn đào Ethereum ra sao. Bạn muốn đào một mình hoặc với một nhóm những cá nhân nhiệt thành với tiền điện tử khác? Ngoài ra, hình thức nào đem lại lợi nhuận tốt hơn: đào độc lập (solo) hay tham gia mỏ đào?

⛏️ Đào solo (độc lập)

Có thể bạn là một người thích hoạt động độc lập và cảm thấy phong cách làm việc đó hiệu quả hơn là hoạt động theo nhóm. Tuy nhiên điều này không đúng trong hoạt động đào tiền điện tử. Ý tưởng tự vận hành một mỏ đào nghe có vẻ là một mô hình siêu lợi nhuận bởi bạn không cần chia sẻ phần thưởng cho bất cứ ai và đó là sự thật. Tuy nhiên đào coin một mình là vô cùng tốn kém và phi thực tế.

Hãy tưởng tượng rằng một mình bạn cạnh tranh với một nhóm 100 người để giải trò chơi ghép hình trong 5 phút. Nghe như nhiệm vụ bất khả thi phải không? Và đó đúng là sự thật đấy. Bạn sẽ đánh mất cơ hội nhỏ nhoi để trở thành người đầu tiên giải được mảnh ghép nếu không có nhiều sự trợ giúp nhất có thể.

Việc đào coin một mình cũng tương tự như vậy. Khi đào một mình, bạn sẽ cạnh tranh với hàng ngàn thợ đào Ethereum khác trên thế giới—chúng tôi đang muốn nói tới các nhóm hay công ty sở hữu và vận hành những cơ sở đào đồ sộ. Để giải những câu đố toán học phức tạp này, ta cần tới khả năng tính toán siêu việt được kết hợp từ nhiều nguồn tài nguyên đào coin khác nhau. Bạn chỉ có thể sở hữu khả năng tính toán này nếu có hàng trăm thẻ đồ họa chạy cùng lúc trên các thiết bị đào của mình.

Ngoài việc phải trả mức giá đắt đỏ để có thể tạo ra hệ thống đào độc lập, bạn cũng cần lưu ý tới các chi phí bảo trì lâu dài, đây là khoản tiền không nhỏ nếu bạn tự đứng ra lo liệu.

⚒️ Mỏ đào

Khi tham gia một mỏ đào, bạn sẽ hoạt động chung và chia sẻ phần thưởng với những thợ đào ETH khác. Bởi rất nhiều người cùng hợp tác để tìm các khối hoặc giải các bài toán phức tạp, cư hội nhận được phần thưởng cũng tăng cao.

Đây là phương án nhanh nhất và dễ dàng nhất cho những người mới tham gia đào tiền điện tử. Trước khi tham gia một mỏ đào, bạn cần cân nhắc những yếu tố sau:

Kích thước mỏ – Mỏ đào có thể có một vài hoặc rất nhiều thành viên. Với những người mới bắt đầu, bạn có thể tham gia những mỏ đào tiền điện tử lớn. Có thể bạn sẽ không nhận được nhiều phần thưởng ngay lập tức, tuy nhiên chắc chắn rằng bạn sẽ được trả công trong ngày hoặc trong tuần.

Phí mỏ đào – Việc vận hành mỏ đào rất tốn kém, đó là lý do tại sao mỗi mỏ đào lại thu phí từ thợ đào. Những chi phí này được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm và tự động trừ vào phần thưởng của bạn, bởi vậy bạn không phải lo lắng về việc phải tự tính toán và chi trả thủ công khoản phí này. Mức phí trên những mỏ đào uy tín thường giao động trong khoảng từ 1-3%, tùy thuộc vào loại tiền điện tử bạn đào.

Mức thanh toán tối thiểu – là lượng tiền nhỏ nhất mà bạn cần đào trước khi nhận phần thưởng. Các mỏ đào có mức thanh toán tối thiểu nhỏ là rất lý tưởng nếu bạn muốn được trả công thường xuyên.

Nếu bạn muốn tham gia vào một mỏ đào, hãy xem danh sách các mỏ đào Ethereum đang hoạt động này để xem mò đào nào phù hợp với bạn và thiết bị bạn đang sở hữu.

Đừng chỉ giới hạn trong danh sách này, bạn luôn có thể tìm thêm các mỏ đào khác trên mạng trực tuyến!

Hãy bắt đầu tiến hành đào coin

Trên đây chỉ là một trong nhiều điều bạn cần cân nhắc nếu muốn đào Ethereum. Lưu ý rằng những phần thưởng bạn nhận được sẽ giao động tùy thuộc vào kiểu đào bạn chọn. Bạn có thể sử dụng máy tính phần thưởng đào Ethereum để tính toán xem sẽ nhận được bao nhiêu. Để có thể tính toán trước phần thưởng, bạn phải nghiên cứu những thông tin phức tạp về hoạt động đào tiền điện tử để có thể cung cấp một vài thông tin kỹ thuật cho máy tính. Xin đừng nản lòng bởi chúng tôi tin rằng bạn sẽ nắm rõ mọi thứ chỉ trong một thời gian ngắn.

Ngoài ra, hãy lưu ý rằng đào tiền điện tử không phải là cách duy nhất để kiếm tiền. Nếu bạn đang chờ đợi tới “thời điểm tốt nhất” để bắt đầu đào ETH, bạn có thể thử giao dịch tiền điện tử trên những chợ điện tử như Paxful. Tất cả những gì bạn cần làm là tạo một tài khoản, lựa chọn đề nghị Ethereum tốt nhất từ hàng triệu nhà giao dịch tiền điện tử trên thế giới, sau đó bắt đầu mua và bán với phương thức thanh toán mong muốn.

Khám phá các tùy chọn và học cách tận dụng những cơ hội đang chờ đón bạn với Ethereum. Chúc bạn thành công!