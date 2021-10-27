Tüm kullanıcılarımız için finansal özgürlük istiyoruz dediğimizde bunu gerçekten söylüyoruz. Bu yüzden düzenli olarak ihtiyaçlarınızı dinliyoruz, platformumuzu güncelliyoruz ve Paxful’da çok daha ileri şekilde tam teşekküllü bir alım satım deneyimi oluşturmanın yolları üzerinde çalışıyoruz.

Bu amaçlar doğrultusunda minimum dönüştürme tutarlarımızı %90 seviyelerine kadar düşürüyor, bu sayede sizin istediğiniz yolla paranızı iletme imkanını sizlere sunuyoruz. Boşta bekleyen Bitcoin (BTC)’iniz mi var ve bunu Tether (USDT)’ye mi dönüştürmek istiyorsunuz? Veya elinizde BTC’ye dönüştürmeniz gereken Ethereum (ETH) mu var? Sorununuzun çözümü bizde. Güncellenmiş minimumlarımıza göz atın:

Kripto Dönüştürme Minimumları BTC’den USDT’ye 1 USDT BTC’den ETH’ye 0,0001 BTC ETH’den USDT’ye 5 USDT ETH’den BTC’ye 0,0001 BTC eşdeğeri USDT’den BTC’ye 1 USDT USDT’den ETH’ye 5 USDT

Bu daha düşük minimumlar sayesinde artık Paxful’da daha pürüzsüz ve daha esnek dönüştürmeleri deneyimleyebilirsiniz.

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