Bu işlere yeni başlayan çaylak birisi için, Bitcoin alım satımı apayrı bir dünya olabilir—hem de Alaaddin’in sihirli dünyası şarkısı havasında.

Ama emin olun bu, sandığınızdan çok daha kolay. İhtiyaç duyacağınız şeyler bir Bitcoin cüzdanı, süreci öğrenmeye istekli olmak ve kişiler arası favori elektronik nakit sistemimizin hevesli takipçisi olmak.

Başlangıç yapmak

En basit anlatımıyla alım satım işlemi üç ana adıma ayrılabilir:

Bir hesap oluşturun – Alım satım stilinize uyan bir Bitcoin alım satım platformu bulun. Bulduktan sonra bir hesap oluşturabilirsiniz—bazı durumlarda kaydolduktan sonra size bir ücretsiz Bitcoin cüzdanı bile verilebilir.

Kimliğinizi doğrulamak – Günümüzde pek çok platform, hem alıcıların, hem de satıcıların güvenliği için kimlik doğrulamasını zorunlu tutmaktadır. Ama gözünüz korkmasın, bunlar tamamen protokolden ibaret.

Alım satıma başlayın – Hesabınız tüm gerekli detaylar ve doğrulamalarla kurulu hale getirildikten sonra artık alım satıma başlayabilirsiniz. Her bir teklifi dikkatli bir şekilde analiz edin ve ihtiyaçlarınıza uygun olan en iyisini seçin!

Ve işte bu kadar! Artık Bitcoin’in nasıl çalıştığı konusunda temel anlayışa sahipsiniz. Ancak bu işe derinden gönül vermiş olanlar, bu konunun bu kadar basit kalmadığını bilir.

Değerlendirmenizin ŞART olduğu Bitcoin alım satım faktörleri

Tabii ki yukarıda bahsi geçen adımlar, buz dağının görünen kısmı olmaktan ibarettir. Konu Bitcoin alım satımı olduğunda her zaman daha derin bir algılama seviyesi mevcut olacaktır. Başlamadan önce bilmenizin işe yarayacağı birkaç konuyu gözden geçirelim.

Emir defterleri ve likidite

Emir defterleri, piyasadaki pek çok BTC borsasının temel taşıdır. Bu elektronik listeler hem alış hem de satış tekliflerini size gösterir ve istediğinizi seçmenize olanak sağlar.

Likidite, varlığın alım satımcılar arasında iletilebilme kapasitesidir. Varlık—bu makaledeki anlamıyla Bitcoin—fiyat değişikliklerinden dolayı güven azalması söz konusu olmayacak şekilde alıcı ve satıcı arasında yeterince hızlı bir şekilde iletilebilir olmalıdır. Sonuç olarak, bir varlık ne kadar likit olursa, o kadar düşük seviyede doldur ve boşalt aldatmacalarına maruz halde olur. Bu, yatırımcılar birbirleri arasında koordine olup belirli bir varlığın fiyatını manipüle ettiği bir dolandırıcılık türüdür.

Bitcoin’de tedarik ve talep

Artık ekonomi konusuna geçelim ve arz ve talep konularına temas edip bunun Bitcoin fiyatını nasıl etkileyebildiğini öğrenelim.

Bitcoin Satoshi Nakamoto tarafından 2009 yılında yaratıldığında, tedariği 21 milyon maksimum seviyesiyle sınırlı olacak şekilde tasarlanmıştır. Ne düşündüğünüzü biliyoruz: “21 milyon BTC de oldukça fazla“—evet haklısınız. Bu, oldukça yüksek bir rakam. Ama bu 21 milyonun neredeyse %90’ının BTC’nin oluşturulmasının üzerinden on yılın biraz üstünde bir süre geçmiş olduğu günümüzde zaten kazılmış halde olduğunu dikkate alırsanız, saatin biraz hızlı ilerlediği hissini siz de algılayabilirsiniz.

Bu tedarik maksimum seviyesine ulaşıldığında ne olacağını kimse bilmiyor ama ekonomistler, arz talep yasasına göre fiyatın artacağını söylerler.

Hadi şimdi biraz da taleple ilgili konuşalım. Bitcoin 2009 yılında Dünya’ya tanıtıldığında bunun ne olduğunu kimse gerçekten bilmiyordu. O zamanlarda da kesinlikle iyi ve kötü zamanları olmuştur ama artık farklı bir çağda yaşamaktayız.

11 yıldan biraz fazla süre ileriye geldiğimizde: Bitcoin tonlarca güvenilir topluluk tarafından güvenilmekte ve bunların sayısı gittikçe artmaktadır. Gerçek kullanım alanı yönlerindeki gelişimlere ek olarak Bitcoin artık sadece bir yatırım aracı olmayıp günlük yaşamda da kullanılabilmektedir. Yazının kaleme alınması zamanında BTC’nin fiyatı 12.000 USD seviyesinin biraz altında idi—yani en yüksek seviyesinde değildi ama yine de geldiği yerden çok daha ileri bir noktada idi—bu da muhtemelen talebin halen daha artmaya devam ettiğini göstermektedir. Tedariğin maksimum seviyeye ulaşması sonrasında bu talebin nasıl etkileneceği konusunu da bekleyip göreceğiz.

Bitcoin alım satım stratejileri

Kripto paranızı nasıl alıp satmak istersiniz? Aşağıdaki en tepe stratejilerin bazılarına göz atın ve kendiniz karar verin.

HODLing – “HODLing” (Canını dişine takıp ne olursa olsun satmamak) muhtemelen yeni başlayanlar için bilinen en iyi alım satım stratejisidir. Bu stratejide yatırımcılar düşük seviyeden alır ve koinlerini istedikleri fiyat seviyesine gelene kadar fiyatta dalgalanmalara aldırış etmeden elde tutarlar.

Günlük alım satım – Günlük alım satım stratejisi çeşitli hızlı ve kısa dönemli işlemleri küçük kârlar için kullanır ve günün sonunda toplu bir kar oluşturur. Alım satım günü sona erdiğinde bu stratejide artık açık pozisyonunuz kalmamalıdır.

Kazımak – Kazımak, günlük alım satımın yükseltilmiş bir sürümüdür ve burada kazıyıcılar bir günde yüzden fazla işlem yapabilir, kuruşları toparlaya toparlaya önemli ölçüde bir toplam kâra ulaşırlar.

Hareketli Alım Satım (Swing trading) – Bu işlem türünde hareketli alım satımcılar piyasa trendlerini analiz eder ve hareketlerini ona göre yapar. HODL tarzında olduğu düşükten alıp yeterince uzun süre elde tutup fiyatın yükselmesini görürler. Ancak, hareketli alım satımcıların süresi, HODL yapanlarınki kadar uzun değil.

Kişiler arası (P2P) alım satım – Bir bakıma kişiler arası alım satım, BTC’nin fiyat dalgalılığını iptal edecek gibi durmaktadır ve alım satımcılarının platformda kâr yüzdelerine göre kazanmalarına imkan sağlar. Düşük seviyeden alıp yüksek seviyeden satmak suretiyle BTC’nin fiyatı ne olursa olsun para kazanabilirsiniz. Mevcut yüzlerce ödeme yöntemi sayesinde daha az popüler ödeme seçeneklerini kullanarak daha fazla kazanabilirsiniz.

Hangi stratejiyi kullanmanız gerektiği ile ilgili emin olamıyorsanız her birini küçük tutarlarla deneyebilirsiniz. Sonrasında her bir tekniğin nasıl çalıştığına dair bir fikir edinebilirsiniz. Sevdiğiniz bir tanesini bulduğunuzda daha büyük tutarlarla yatırım yapmaya karar verebilirsiniz.

Zararı durdurma satışlarını kullanmak

Zararı durdurma satışları, bir kripto yatırımcısının en iyi dostu olabilir. Bunlar, ne kadar kaybedebileceğinizi veya kazanabileceğinizi sınırlayan emirlerdir. Örneğin varlığınızı aldığınız fiyatın %20 altı seviyesine bir zararı durdurma satışı emri ayarlayabilirsiniz. Bu durumda %20 kayıp seviyesine ulaşıldığında varlık otomatik olarak satılır ve herhangi bir daha ileri kaybın önüne böylece geçilmiş olunur.

Bu bir alım satım işleminde güvenlik garantisiymiş gibi görünse de böyle değerlendirilmemelidir. Zararı durdurma satışları, yalnızca düzgün bir şekilde kullanılmaları durumunda dikkatli bir şekilde planlama sonucu ayağa kaldırılan sigorta poliçeleri olabilir. Amacını ve nasıl uygulanacağını anlamadan bunu rastgele varlıklar üzerinde kullanmak oldukça fena kayıplara yol açabilir. Zararı durdurma satışlarını kullanmaya doğrudan başlamadan önce bunlarla ilgili araştırmanızı tam yapın.

Boğa ve ayı piyasa dönemleri

Mesele Bitcoin alım satımı olduğunda dikkate alınması gereken şeylerden birisi, piyasadaki yatırımcı genel havasının piyasaya nasıl etkileyebileceğidir. Boğa ve ayı piyasaları, yatırımcının nasıl düşündüğünü değiştirebilecek şeylerdir.

Ayı piyasaları, fiyatlarda aşağı doğru genel yönelim gösteren piyasalardır. Bazılarına göre bu, 60 gün veya daha uzun süre zarfında varlıkların %20 seviyesinde bir düşüş göstermesi olsa da bu sayılar kesin olarak varsayılamaz. Bu durum, piyasaya karşı daha negatif bir yaklaşım ve daha korumacı yatırımları beraberinde getirebilir.

Boğa piyasaları bunun tam tersidir. Hızlı fiyat düşmeleri yerine, piyasa yukarı doğru bir trend görür. Daha korumacı yatırımlar yerine, piyasa daha pozitif olabilir ve yatırımcılar daha pozitif bir yaklaşıma sahip olabilirler.

Piyasayı analiz etmek

Konu piyasa trendlerini okumaya ve nereye gidebilecekleri konusunda fikir edinmeye gelince, iki türde düşünce yaklaşım grubu bulunur: teknik analiz ve temel analiz.

Teknik analiz – Teknik analiz, tarihin kendini tekrar edeceği fikriyle piyasayı inceler. Piyasanın nereye doğru gideceğini anlamaya çalışırken alım satım işlem hacmi, geçmiş fiyat eğilimleri ve geçmişten diğer ilgili verileri göz önüne alırlar. Ayrıca tekrarlanan davranışları tespit etmeye çalışırlar. Bir yapıyı tespit ettiklerinde piyasanın boğa veya ayı trendlerine bağlı olarak tahmini bir öngörüde bulunabilirler.

Temel analiz – Temel analiz, piyasaya bakışta daha bir “büyük resim” yaklaşımına sahiptir. İstatistiklere bakmak yerine, bunlar varlığın asli değerine bakarlar. Piyasada değerinin olması gerekenden daha düşük değerde olduğunu düşündükleri bir koin bulduklarında paralarını buna yatırırlar ve yatırımlarının büyümesini umarlar.

Her bir analiz metodu, bir alım satım stilini temsil eder. Piyasa yüksek seviyede öngörülemez halde olduğundan, aradığınız cevabı doğru şekilde almanın kesin bir yolu yoktur. Hepsi sonuç olarak seçimlere gelir, siz hangi gruba dahil olacaksınız?

İlerleyin ve varlığınızı arttırın

Umarız tüm bu faktörler yatırımcı kişiliğinizin hafızasına kazınmış iken umarız bunu iyi bir basamak olarak—daha iyi bir kripto yatırımcısı olabilmeniz için kullanabileceğiniz bir şey olarak kullanırsınız.

Bu oyunda bilgi, güçtür. Hepimiz ilerledikçe yeni şeyler öğreniyoruz, bu yüzden her bir alım satım işleminde, bunu bir öğrenme deneyimi olarak gördüğünüz sürece güvende hissedebilirsiniz. Kayıplar üzerinde çok fazla kafa yormayıp yolunuza devam edin.

Bu alandaki önde gelen yatırımcılardan olan Richard Branson şunu söylemiştir:

“Yürümeyi, kurallara uyarak öğrenmezsiniz. Yürümeyi düşe düşe de olsa yaparak öğrenirsiniz.”

İşin özünde hepimiz risk üstlenen bireyleriz—o halde elimizden gelenin en iyisini ortaya koyalım.

Sorumluluk reddi: Burada sağlanan bilgiler yatırımsal, finansal veya herhangi bir başka şekilde tavsiye değildir ve böyle olması amaçlanmış bilgiler de değildir.