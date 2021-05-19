Bu ay Paxful’un işlem hacminin 5 milyar USD seviyesine ulaştığını gördük. Bu çok büyük bir kilometre taşıdır ve bunu siz kullanıcılarımız olmadan yapamazdık. Geri bildirimlerinizi almaya devam ettikçe, alım satım yapmayı herkes için daha kolay ve rahat hale getirmek için platformda iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz.

Bunu söylemenin akabinde ürünümüzdeki en son iyileştirmelerle ilgili olarak karşınızda olmaktan dolayı heyecanlıyız:

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💳 VISA Kripto Para Banka Kartı ile Kartınızı Okutup Geçin

BlockCard’dan VISA banka kartımız, Amerika Birleşik Devletleri’nden 2.815 aktif kullanıcımıza iletilmiş haldedir. Siz de bir tane ister misiniz? Kripto para banka kartınızı almak için ön kaydınızı buradan yaptırabilirsiniz.

Kripto banka kartına sahip olmak, kripto paranızı USD’ye dönüştürmenize ve fonlarınızı yönetmek için 7/24 çevrim içi banka paneline erişim sahibi olmanıza olanak sağlayacaktır.

💸 Kimliği Doğrulamalı Kullanıcılar ETH/USDT (ERC-20) Adreslerine Kavuşuyor

Yepyeni ERC-20 adresleriyle harici cüzdanlardan USDT yatırmalar için sıfır masrafın keyfini sürün!

📖Ana Cüzdan Sayfanızda İşlem Geçmişi Kolay Hale Getirildi

Artık ana cüzdan sayfanızda en son 10 işleminiz görünür halde. Artık fazla sayıda tıklama yapmanız gerekmeyecek, en son gönderilerinizle ve yatırmalarınızla ilgili tüm bilgiler, derhal görebileceğiniz şekilde önünüzde.

🎫Yeniden Tasarlanmış Cüzdan İşlemleri Kayıt Defteri

Paxful’da kimliğinizi doğrulamak suretiyle tüm BTC adreslerinizi görüntüleyin!

🌑 Koyu Tema Desteği Artık Android’de

Paxful mobil uygulamanız varsayılan olarak Açık Temaya mı sahip? Artık tüm Android cihazlarınızda Hesap ekranınızdan Koyu Temayı etkinleştirebilirsiniz.

🌐AB Bölgesindeki Kullanıcılar Artık Teklifler Listesinde SEPA’yı Da Görebilir

Tüm AB kullanıcıları için yeni bir ödeme yöntemi ekledik: SEPA. Artık ödeme yolu seçerken zorluk çekmeniz gerekmeyecek. Bu otomatik olarak eklenmiş haldedir ve çok çeşitli ödeme yolları cephanenizde yerini almıştır.

📄 Paxful İle Öde İçin Yeni Bir Görünüm

Paxful İle Öde‘yi kullanan üye iş yerlerinin sayısı büyümekte, bunu ürün ve hizmetlerle ilgili ödemeler yapmak için kullanan kişilerin sayısı da aynı şekilde büyümekte! Nisan ayında toplam 20.000 işlem gerçekleştiren 2.334 aktif kullanıcımız oldu. İşinizi bir sonraki seviyeye çıkarmayı istiyorsanız, bugünden Paxful İle Öde’yi gözden geçirin!

Şimdilik hepsi bu kadar! Bir gözünüz gelecekteki ürün güncellemelerinde olsun.