2 Milyon Uygulama İndirme

Mayıs ayında Paxful mobil uygulaması 2 milyon indirme seviyesine ulaştı. Uygulamaya daha fazla güncellemeler hazırlamak için çalışıyoruz, bu yüzden gözünüz üzerimizde olsun.

Paxful Üzerinden Tron USDT (TRC-20) Gönderimleri

Tron USDT, $0 ağ ücreti sayesinde USDT gönderimlerini daha uygun hale getirmeye yardımcı olur.

Paxful Cüzdanınızdan bir dahaki sefer USDT gönderdiğinizde Ethereum USDT ve Tron USDT arasında seçim yapabileceksiniz. Tam kapsamlı bilgi için blog postumuzu gözden geçirin.



Yeni Şirket Hesabı Uygulama Akışı

İşletme sahibi olan Paxful kullanıcıları artık Paxful Kayıt sayfasından Şirket Hesabı için başvuru yapabilirler.

Paxful Alım Satım Botu

Paxful Alım Satım Botu, artık Paxful web sitesi veya mobil uygulamasında olduğuyla aynı şekilde ama Telegram üzerinden doğrudan kripto alım satımı yapmanıza izin verir.

Zaten Telegram uygulamanız varsa, alım satıma başlamak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Henüz Telegram’ınız yoksa, başlamak için uygulamayı indirip bir hesap oluşturmanız yeterli olacaktır.

Satıcı Olarak İşlemleri İptal Etmek

Bir alıcının yanıt vermemesi halinde, alıcı henüz işlemi görüntülememiş veya işleme giriş yapmamış halde ise satıcılar bir işlemi iptal edebilir. Bu işlev yalnızca teklif sahibinin alıcı taraf olması durumu için geçerlidir.



PayPal Tekliflerinde Güvenlik Teminatları

3 aydan daha genç hesaba sahip tüm kullanıcıların, alım satım platformunun Satın Al bölümünde PayPal tekliflerini aktif hale getirmek için bir güvenlik teminatlarının olması zorunlu tutulur.



TrustPilot Yorumları

Paxful’da bir işlemi tamamlamaları sonrasında kullanıcıların artık TrustPilot üzerinden bir yorum bırakmaları istenir. Kullanıcılarımızdan gelen geri bildirimler sayesinde sürekli olarak iyileştirmeler yapıyoruz, bu yüzden bir sonraki işleminizde geri bildirim bırakmaktan çekinmeyin.

Paxful Ana Sayfasında İyileştirilmiş Tasarım

Sık sık hem kripto alımı, hem de kripto satımı yapan alım satımcılar artık yeni açılır menüden tek bir tıklama ile alış ve satış arasında geçiş yapabilirler.

Mobilde İyileştirilmiş Arama

Paxful mobil uygulamasının yeni kendine özel alım satım platformu sayesinde kullanıcılar artık teklifleri daha hızlı arayabilirler. Ayrıca kullanıcıların aktif ve geçmiş alım satım işlemleri arasında kolayca gezinmelerini sağlamak için işlem sayfasını da geliştirdik.

Deneyimli ve Uzman Yatırımcı Rozeti Otomasyonu

Paxful Yatırımcı Programına uygun hale gelen kullanıcılara rozeti otomatik olarak uygulayacak bir araç geliştirdik. Bu özelliğin aktif hale getirilmesinden beridir 1096 kullanıcı Deneyimli Yatırımcı rozetine ve 312 kullanıcı ise Uzman Yatırımcı rozetine kavuştu.



Artık 2500’ün üzerinde Deneyimli Yatırımcımız ve 570’in üzerinde Uzman Yatırımcımız var!

Paxful Yatırımcı Programı hakkında daha fazla bilgiyi buradan öğrenebilirsiniz.

Paxful Ödül Programı

Hem Yatırımcı Programına, hem de Girişimci Programına, daha iyi bir deneyim sunmak için yeni ayrıcalıklar ve ödüller ekledik. Ayrıca bir sonraki seviyeye ulaşmanız için yapmanız gerekenleri kolayca görebileceğiniz bir İlerleme Çubuğu da oluşturduk.

Bu yaz size sunacağımız daha heyecan verici güncellemeleri kaçırmadan takip edin.