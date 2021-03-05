Kripto para, hızla evde kullanılan bir terim haline gelmeye başladı ve şaşırtıcı olmayan şey tabii ki talebin zirve yapmasıdır. Şirketiniz için büyük miktarlarda kripto satın almanın kolay bir yolunu arıyorsanız tam da aradığınız yerdesiniz çünkü Paxful şimdi büyük tutarlarda satın alma ve satma seçeneklerini de desteklemektedir.

Neden bizimle büyük tutarlarda alma ve satmayı kullanmalısınız

Binlerce dolarlık kripto para ile işlemler yapacağınız zaman, güvenilir ve iş ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek kapasiteye sahip bir platforma ihtiyaç duyarsınız. Bizi öne çıkaran yönler şunlardır:

Biz aşırı güvenli bir platformuz : Paxful’da biz güvenliği çok ciddi şekilde ele alıyoruz. Kademeli Müşterini Tanı (KYC) sistemimiz, kullanıcılarımızın büyük miktarlarda alım satım yapabilmesi için kimlik doğrulamasını zorunlu kılmaktadır.

Biz küreseliz : Nerede olursanız olun, dünyanın her yerinden farklı para birimlerini kullanan alım satımcı yatırımcılardan alım satım yapma imkanınız olur. En iyi yönü mü ne? Tüm bunlar parmaklarınızın altında!

Yüksek likidite : 350’nin üzerinde küresel ödeme yöntemi kitaplığımız, herkesin işine yarayacak bir seçenek sunar ve itibari para birimini dijital varlıklara dönüştürmeyi çabasız bir şekilde gerçekleştirmeyi mümkün hale getirir. Düzenli olarak yeni seçenekler eklemekteyiz, bu yüzden kulağınız yeniliklerimizde olsun!

Kurumsal alım satımcılara kolayca ulaşın : Kurumsal alım satımcılar, doğrulanmış bir şirketi olan kullanıcılardır. Bizimle toplu olarak alım veya satım yaptığınızda, kendileri de büyük miktarlarda kripto alım satımı yapan şirket sahiplerinden oluşan bir ağ ile tanıştırılırsınız!

Platformumuza güven yüksektir : Paralarını özgürleştirmek için dünya çapında beş milyondan fazla kullanıcı, platformumuzu kullanmaktadır. Öyle ki, Paxful’da her üç saniyede bir işlem gerçekleşmektedir!

Paxful’da büyük tutarlarda alım satım nasıl yapılır

Zamanınız paranızdır, bu yüzden ağır yükleri bize bırakın ve tedariği biz size ayarlayalım. Halihazırda, minimum 10.000 USD seviyesindeki işlemler ile hem Bitcoin (BTC) hem de Tether (USDT) için büyük tutarlarda alım isteklerini kabul etmekteyiz.

Bu, ilginizi çekebilen bir teklif mi? Bu formu doldurmanız ile ekibimizden bir kişi sizinle derhal iletişime geçecektir. Kripto maceralarınızın bir sonraki adımda sizi nerelere götüreceğini görmeyi heyecanla gözlüyoruz!