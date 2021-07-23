Bir yıl süren bekleme sonrasında Tokyo Olimpiyatları sonunda geldi! Aynı zamanda futbol fanatiği olan kripto heveslileri için bu oldukça uzun süredir beklenen etkinliği kutlamanın bir Bitcoin (BTC) çekilişinden daha iyi bir yolu olmadığı sonucuna ulaştık.

50 USD kıymetinde BTC kazanabilme şansı için 23 Temmuz 2021 saat 12:00 AM (EST) ila 4 Ağustos 2021 saat 11:59 PM (EST) arasında Paxful’un #Olympics2021 çekilişinde aramıza katılın. Katılım kuralları oldukça basittir. Sosyal medyada şunu yayınlayın:

🏋️‍♂️ Favori Olimpik sporunuzu yorum olarak belirtin

🙋‍♂️ Bir arkadaşınızı etiketleyin

Üç şanslı kazananı 9 Ağustos 2021 tarihinde duyuracağız ve bunlara Facebook, Twitter veya Instagram üzerinden ödüllerini nasıl alacaklarını belirten doğrudan mesaj göndereceğiz.

Oyunlar başlasın!

*Dağıtılacak BTC miktarı, Paxful’un mutlak takdirinde olacak şekilde dağıtım zamanında uygulanabilir kur oranı üzerinden hesaplanacaktır.

*Paxful’un çalışanları, görevlileri ve yöneticileri ve bunların ana ortakları, bağlı ortakları, birimleri, satış ortakları, tedarikçileri, yazıcıları, dağıtıcıları, reklamcıları, tanıtım ajansları (ve ilgili IRS aile efratları, yakın aile üyeleri [ebeveynler, çocuklar, kardeşler ve eş]) ve kendileriyle aynı evde kalan bireyler (akraba olsun ya da olmasın) katılma ve kazanmaya hak sahibi olamaz.