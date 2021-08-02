Masaüstünde ve mobil uygulamada alım satım yapmak oldukça kolay, peki size bunu daha da kolay hale getirecek bir araç yarattığımızı söylesek?

Karşınızda gündelik alım satımcılar için tamamen yeni aracımız Paxful Alım Satım Botu. Bu küçük alım satım botunu yalnızca binlerce mevcut teklifi elemenize yardımcı olması için kullanmakla kalmayıp, aynı zamanda birkaç tıklama ile işlemleri baştan sona tamamlamak için de kullanabilirsiniz. Yeni teklifler için abonelik bile oluşturabilir, kullanılabilir hale geldiklerinde bildirim alabilir ve anında alım satıma başlayabilirsiniz.

Paxful Alım Satım Botunu Aktif Hale Getirmek

Paxful Alım Satım Botunu kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? İlk olarak akıllı telefonunuzda veya masaüstü bilgisayarınızda Telegram uygulamasının olması gerekmektedir.

Sonrasında bu bağlantıya ve sonra da BAŞLAT seçeneğine tıklamalısınız. Bir sonraki adım, Paxful hesabınıza giriş yapmaktır. Buradan sonra Paxful Alım Satım Botu tam işlevsel olacak şekilde hizmetinizde olacaktır—alım satım yapabilir, tekliflerinizi yönetebilir, hesap ayarlarınızı düzeltebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Artık en iyi araçlardan birinin hizmetinizde olduğunu bilerek kripto alabilir, satabilir ve takas yapabilirsiniz. Bunun nasıl çalıştığı ile ilgili daha fazla bilgi için bilgi tabanı makalemizi gözden geçirip daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve tamamen yeni Paxful Alım Satım Botunun sizi angaryalardan kurtarmasının keyfini çıkarın.