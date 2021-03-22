Güne başladığınızda ilk yaptığınız şey nedir? Sizi bilmiyoruz ama biz genelde telefonlarımızı kontrol ediyoruz. Uyurken gönderim ne kadar beğeni aldı? Bugün arkadaşlarım neler yapıyor? Sabah rutinime başlamadan birkaç komik TikTok videosu izlesem?

Halihazırda sosyal medyanın günlük hayatımızda devasa bir rolü olduğunu söylememiz hiç de abartı olmaz. Sevdiklerimizle bu şekilde bir araya geliyor, haberleri bu şekilde takip ediyor ve hatta zaman öldürmek için de bunu kullanıyoruz. Bir şeyler sosyal medyada trend olmadığında, bu şeyin gerçekten meydana geldiğini bile söylemek abes kaçmaz mı? Şaka bir yana, sosyal medyanın etkilerinin yeni zirve noktalara ulaştığını büyük ihtimalle biliyorsunuzdur ve bunun kripto para fiyatlarını bile etkileyebileceğini söylemek bizce gayet makul olacaktır.

Bu yolculuğun hepsi, kripto paranın küçük başlangıçları olarak konuşulduğu forumlarda ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise favori sosyal medya uygulamalarımızda başlıklara çıkan bir konu haline gelmiştir. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi popüler kripto paraların her geçen gün yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine çıkma rekorları kırdıkça bu dijital para birimlerinin trend olması pek beklenmeyen bir durum değildir.

Sosyal medyanın, kripto dünyası ile olan hassas ilişkisi

Sosyal medya günümüzdeki harika haline açılmadan önce, içerik oluşturucular içerikleri karşısında çok bir karşılık alamamakta idi. Tabi sosyal medya platformlarının kazançları kötü değildi ama içerik oluşturucular, yaratıcılıkları ve yoğun çalışmalarının karşılığını alamıyordu. Bu şartlar, kripto paraları içerik oluşturuculara geçmişte bu yüzden çekici gelmiştir—yaptıkları iş karşılığı para kazanmaları için bir başka yol sağlamıştır.

Şimdi zamanı ileri alıp günümüze saralım: sosyal medyanın toplumumuzda çok fazla güç sahibi olduğu bir zamana. Günümüzde sosyal medya, iki tarafı keskin bir kılıç gibidir, kripto fiyatlarını destekleye de bilir, zarar da verebilir. Sosyal medyanın bu gücü mevcuttur çünkü kripto para birimlerini kitlelere tanıtan budur. Sosyal medyadan iyi olarak lanse edilince fiyatlar yükselebilir. Ancak eğer negatif bir şekilde lanse edilirse, fiyatları aşağı çekebilir. Başka bir deyişle sosyal medya, yatırımcıların modlarını kontrol etme gücüne sahiptir. Kripto paraların dalgalılığını ve Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok gibi platformların yüksek kullanım seviyesini dikkate aldığınızda, sosyal medyanın nasıl önemli bir rol oynayabileceği daha görünür hale gelecektir.

Trendin gücü

Temmuz 2020’de bir TikTok trendi sebebiyle Dogecoin (DOGE) fiyatında sıra dışı bir yükselme meydana gelmiştir. jamezg97 isimli kullanıcı, en erken Dogecoin-şişirme TikTok videolarından birini yüklemiş olmuştur ve bununla fiyatının yükselmesine sebep olmuştur.

Hadi hepimiz zengin olalım! Dogecoin çok düşük bir fiyata sahip. 800 milyon TikTok kullanıcısı var. Yalnızca $25 yatırım yapın. Fiyatı $1 seviyesine ulaştığında 10 bin dolarınız olacak. Tanıdığınız herkese söyleyin.

Bu, muhakkak ki 2020’nin en sıra dışı kripto para trendlerinden biridir ama sonuçta sosyal medyanın bu ortamdaki gerçek gücünü net bir şekilde sergilemiştir. DOGE günümüzde bile bu yükseliş yolculuğuna devam etmektedir, bu yüzden eğer bu trende katılmak istiyorsanız Bitcoin’inizi dogecoin ile takas edebilirsiniz.

Daha yakın zamanlardaki bir örnek, Tesla’nın kurucusu Elon Musk’tan gelmiştir. Şubat 2021’in ilk günlerinde bir elektrikli araba ve temiz enerji şirketi olan Tesla, 1,5 milyar USD kıymetinde BTC satın aldığını duyurdu. Şirket, bu satın almanın nakitlerinde “daha ileri çeşitlilik sağlamak ve geri dönüşleri maksimize etmek” üzere gerçekleştirildiğini beyan etti. Ayrıca bu bildiride şirket, ürünlerinin ücretlerini BTC olarak da kabul edeceğini bildirdi, bu yolla bunu kabul eden ilk majör araç imalatçısı oldular.

Bu meydana geldikten sonra BTC tüm zamanların en yüksek seviyesi rekorunu kırdı ve ilk defa 44.000 USD seviyesine geldi. Hatta bu bir seviye daha ileri gitti ve Elon Musk, Twitter bio’suna “#bitcoin” ekledi ve piyasadaki çılgınlığı daha da üst bir seviyeye taşıdı. Hepimizin de bildiği üzere bunun sonrasında Bitcoin fiyatı 58.000 USD seviyesine (tüm zamanların en yüksek seviyesi) geldi ve dünyanın her yerinden insanları şoka uğratmayı sürdürdü… Ta ki Elon Musk tekrar buna dahil olana kadar.

Bir noktada, büyük BTC satın alma gerçekleştirmesi sebebiyle Elon Musk dünyanın en en zengin kişisi olmuştur. Ancak, yazının kaleme alınması sırasında bu konumunu kaybetmiş halde idi. Bu durumda merak ediyor olabilirsiniz: peki ne oldu? Söyleyelim, kendisi BTC ve ETH’nin yükselen fiyatları hakkında bir tweet attı ve bunların “yüksek göründüğünü” söyledi. Bu bir Tweet sonrasında Bitcoin fiyatı düştü.

That said, BTC & ETH do seem high lol — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021

Bu Tweet’in sonrasında Bitcoin fiyatının düşmesinin tek sebebi olduğunu varsayamayız ama bu noktada bunun sadece bir rastlantı olduğuna inanmak da zordur.

Dogecoin’in beklenmedik bu patlayışı ve Elon Musk’ın maceraları, sosyal medyanın nasıl yatırımcıların modlarını etkileyip dolayısıyla da kripto fiyatlarını etkileyebildiğine dair önemli örneklerdir. Bununla ilgili muhtemelen başka faktörler de vardır ama sosyal medya en göze çarpan faktör olabilir.

Oyunun adı

Temelde söylemeye çalıştığımız şey, sosyal medyanın güçlü olduğudur. Ancak, twitlerin veya Tiktok videolarının, kripto fiyatını yükseltmek için yapılan bir entrikanın bir parçası olması ihtimalini her zaman aklımızda tutmalıyız. Yine de, sosyal medyanın gerçek gücünü kabullenmemizin ve bir gönderi ne kadar iyi veya kötü olursa olsun piyasayı etkileme gücüne sahip olduğunu kabul etmemizin zamanı gelmiş görünüyor.

Tüm bunlara ek olarak şunu da söylememiz gerekir ki sosyal medyanın, eğitme gücü sebebiyle kripto paranın olgunlaşması fazında önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Artık, sadece kripto paraların dünyaya getirebileceği harikalar hakkında insanları eğitme amacına sahip hesaplar mevcuttur. Kripto para alanında eğitim, oyunun adıdır. Buna adanmış sosyal medya gruplarının ve kanallarının sayısı oldukça şaşırtıcı seviyede yüksektir ve bunun daha da yükselmesini sabırsızlıkla beklemekteyiz.

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