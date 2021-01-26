Kripto, forex ve geniş aralıkta farklı emtiaları içerecek şekilde Bitcoin-tabanlı bir marj alım satım platformu olan PrimePBT ile iş birliğine girdiğimizi duyurmaktan mutluluk duyarız. Bu iş birliği, yalnızca PrimeXBT kullanıcılarının doğrudan kendi yerel para birimleriyle Paxful’un 350’den fazla ödeme yöntemini kullanarak hesaplarını fonlamalarına imkan sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda hepsi bir arada olan bir alım satım platformuna ve yeni para kazanma fırsatlarına da erişim sahibi olmalarına imkan sağlayacaktır.

Bunu kutlamak için Paxful ve PrimeXBT, iş birliğinin ilk ayı olan 27 Ocak ile 27 Şubat tarihleri arasında bazı heyecan verici promosyonlar gerçekleştirecek:

Prime XBT’deki TÜM para yatırmalarınızda %50 bonus* kazanın . Bu bağlantı ile bir hesap açın, “PAXFUL” promosyon kodunu kullanın ve şimdi alım satıma başlayın*!

Kazanan talihliler (haftada 10 kişi) rastgele seçilecek ve PrimeXBT hesaplarına 200 USD para kazanacaklar . Yapmanız gereken tek şey, PrimeXBT ve Paxful Twitter hesaplarını takip etmek, kripto paranızı satın almak için neyi kullandığınızı bize bildirmek ve #PrimexbtPaxful etiketini kullanmak ve bir arkadaşınızı etiketlemek! Kazananlar haftada bir defa anons edilecek.

Paxful tarafında biz ise rastgele seçilmiş 10 kullanıcıya toplam 1.500 USD değerinde BTC vereceğiz . PrimeXBT’nin tavsiye bağlantısını kullanarak bir Paxful hesabı oluşturun, hesabınızı doğrulatın ve iş birliğinin ilk ayı içerisinde en az 10 USD değerinde bir işlem tamamlayın**.

PrimeXBT gibi bir Bitcoin marj alım satım deviyle güçlerimizi birleştirmekten son derece gururluyuz ve bunun, sizin için yeni alım satım fırsatları getirmesini umuyoruz.

Çekiliş Şartları ve Koşulları

*% 50 YATIRMA BONUSU

Promosyon yalnızca Prime XBT üzerinde tavsiye linkini kullanarak hesap açan ve “Paxful” Promosyon kodunu kullanan Paxful kullanıcıları için geçerlidir.

Bonus, PrimeXBT Alım Satım hesabına 27 Ocak 2022 saat 11:59PM (EST) tarihine kadarki tüm yatırma işlemleri için uygulanacaktır ;

Bu yatırma bonusu promosyonu için 0,0001 BTC minimum yatırma miktarı söz konusudur. Alım satım hesabına yapılan para yatırmanın, gerekli minimum tutarın altında olması halinde, promosyon kodu geçersiz olacaktır ve ilk ve sonraki herhangi bir yatırma için herhangi bir bonus sağlanmayacaktır;

Hesaptaki toplam Bonus miktarı 1 BTC’yi aşamaz;

Sağlanan toplam Bonus miktarı, Alım Satım hesabınıza ‘Ödül’ olarak yansıtılır;

Bonus, alım satım hesabından çekilemez;

Bonus, hesabınıza Sermaye olarak eklenir, bu sayede pozisyonlar açmak için teminat olarak kullanılabilir;

Alım Satım hesabınızdan Cüzdanınıza kendi fonlarınız için yapacağınız herhangi bir çekme işlemi, bu sağlanan Bonusun tam miktarını otomatik olarak çıkararak gerçekleştirilecektir. Alım Satım hesabınızdan para çekme işlemini, YALNIZCA mevcut marj yeterli iken ve sağlanan Bonus olmadan alım satım yapmakta sorun yaşamayacağınız durumlarda gerçekleştirin;

Bonus miktarını alım satım ücretleri, gecelik finansman masrafları ve ödenen P&L etkilemez ve bunlar, Alım Satım hesabı bakiyesinden tahsil edilir veya kaydedilir

Bonus aktif iken bakiyenin negatif olması, alım satım kayıpları veya ortaya çıkan ücretler nedeniyle söz konusu olabilir. Negatif bakiyenin Bonus miktarını aşmaması ve Alım Satım hesabının Sermaye miktarının pozitif kalması şartlarıyla negatif bakiye söz konusu iken alım satım yapmaya devam edebilirsiniz;

Negatif bakiyenin alım satım kayıpları ve/veya ödenen ücretler ve komisyonlar nedeniyle Bonus seviyesini aşması halinde Bonus, harcanmış sayılacaktır. Bu durumda bonus, hesaptan silinir ve hesabın Bakiyesi 0 olacak şekilde düzeltilir;

Bonus, Alım Satım hesabından son kullanma tarihinde silinecektir. Bonus silindiğinde müşterinin Alım Satım hesabının negatif olması halinde, bakiye 0 olacak şekilde değiştirilecektir;

Alım Satım hesabından Bonusun silinmesi, hesabın Sermayesini azaltacaktır ve bu durum yetersiz marj durumuna ve açık pozisyonlar olması halinde likidasyona yol açabilecektir. Her bir yatırımcı, pozisyon likidasyonlarından sakınmak için yeterli marj seviyelerine sahip olmadan kendisi sorumludur.

** 1.500 USD PAXFUL çekilişi