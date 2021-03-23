Bir kapı kapanırsa başka bir kapı açılır—deyimi çok doğru bir deyim. Hepimizin yüzleştiği küresel pandemi sırasında bile, kripto heveslileri para kazanmanın bir yolunu buldular. Son zamanlarda, Girişimci Programının yardımıyla finansal olarak öne çıkmakta olan dört tutkulu Avrupalı Paxful Girişimcisi ile konuştuk. Hadi anlatacaklarına kulak verip siz de aynısını yapabilir misiniz görelim!

Memleketinizde kripto paralar popüler mi?

Ferhat, İspanya

“Pandemi başladığından beridir pek çok insan işsiz kaldı ve iş sahipleri mağazalarını kapatmak zorunda kaldı. Ancak büyük şehirlerde BTC ATM’lerinin ortaya çıkmaya başlaması ve alım satımı kolayca yapabilme imkanı sunması sayesinde kripto paralar İspanya’da oldukça başarılı oldu.”

Ni, Birleşik Krallık

“Birleşik Krallık’taki kişiler kolaylıkla Bitcoin gibi kripto varlıklar satın alabilmektedir. Ancak Birleşik Krallık hükûmeti, kripto para borsaları üzerinde daha sıkı yönetmelikler uygulamış haldedir.”

Ruslan, Estonya

“Pek çok insan pandemi başladığından beridir Estonya’da işini kaybetti ve iş kurullarına kayıt yaptırdı. Estonya, Avrupa’da kripto paralar ile ilgili hukuki çerçeveyi kuran ilk ülke olduğu için, o zamandan beridir pek çok kişi Paxful’da alım satım ile ilgili hale geldi.”

Maksym, Almanya

“Almanya’da Bitcoin bir para birimi olarak düşünülmese de, pek çok şirket bunu bir ödeme yöntemi olarak kabul etmektedir. Pandemi, pek çok kişiyi para kazanmak için İnternet ortamına göç etmeye zorlamış olup, bu da Paxful Girişimcilik Programı gibi kazançlı bağlılık programlarına olan talebi arttırmıştır.”

Memleketinizde neden kripto paraların tanınmışlığını arttırmak istiyorsunuz?

Ferhat, İspanya

“Bir finansal devrimin başlangıç noktasına geldik. Girişimci Programı ile majör bir etkileyici kişi olabilir ve insanlara otonom olmayı öğretebilirsiniz. Fon yatırımları yapmak, finansal durumlarını iyileştirmek veya güvende hissetmek isteyen kişiler için girişimciler, çok önemli mentorlardır.

Tavsiyem ile üye olan ilk kişi, ailesine destek olmak zorunda olan bir kişi idi. Kripto paranın gücünü kendisine açıkladım ve bunun üzerine Paxful’da alım satım yapmaya başladı, bu da özgüven kazanıp ailesine bakmak için yeterince para kazanmasına yardımcı oldu.”

Ni, Birleşik Krallık

“Blok zincir teknolojisine ve Bitcoin’e ilgili olan bir arkadaş ve iş arkadaşı ağım mevcut. Sahip olduğum bilgiler, farkındalık yaratmak ve yeni kullanıcılar getirmek konusunu kolay hale getirmektedir.”

Maksym, Almanya

“Bir Girişimci olduğunuzda, istediğiniz saatte pek çok deneyimli yatırımcı ile iletişim kurabilirsiniz ve bunlar da platformda nasıl alım satım yapabileceğiniz konusunda size yardımcı olur. Tavsiye ile kişiler getirdiğinizde daha da fazla kazanma imkanınız olur!”

Girişimcilik Programına katılmanın faydaları

Arkadaşlarınızı ve ailenizi bir dünya dolusu finansal fırsata yönlendirebilmenin verdiği gurura ek olarak, Girişimcilik Programının bir dizi harika ayrıcalığı da mevcuttur. Şunları bekleyebilirsiniz:

Her bir kimlik doğrulamasını yaptırmış aktif tavsiye ile getirilen kişi için 5 USD kıymetinde BTC

Sınırsız satış ortaklığı kazancı olanağı

Öne çıkan teklif tanıtımları

Paxful blog ve majör haber kaynaklarından öne çıkan hikayeler

Özel çekilişlere erişim

Öncelikli destek

Paxful profilinizde bir rozet

Paxful-markalı tanıtım ürünleri

Girişimcilik Programının temel hedefi, yeni kullanıcılar getirmektir—ne kadar fazla yeni kullanıcıyı siz getirirseniz o kadar fazla kazancınız olur. Getirdiğiniz kişi sayısına bağlı olarak program içerisinde farklı seviyelere terfiler gerçekleşir. Programın en üst seviyesinde, satış ortaklığı kazancınızın üstüne bonus olarak 150 USD kazanırsınız. Bu seviyedeki pek çok kişi, 150 USD bonusa ek olarak 500 USD aylık gelir elde etmektedir. Kazancın üst limiti de yoktur!

Bir lider olmaya hazır mısınız?

Fırsatlar bazen en beklenmedik yerlerde ortaya çıkar. Kriptoyu çok seviyor ve daha fazla insanın bunu kullanması gerektiğini düşünüyorsanız bize katılın ve Paxful’u tanıtmaya yardımcı olurken aynı zamanda özel faydaların da keyfini sürün. Kripto yolculuğunuzu bir sonraki aşamaya taşımak için şimdiden daha iyi bir zaman yoktur. Aşağıdaki bağlantıya tıklayın ve bugün bir Girişimci olmak için başvuru yapın!

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