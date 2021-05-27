Bitcoin (BTC) neredeyse düzenli aralıklarla tüm zamanların en yüksek fiyatlarına geldikçe, yatırım yapmak ürkütücü gelebilir. “60.000 USD? Benim başlamam için çok yüksek seviyede!” Bize güvenin, hepimiz bu duyguları yaşadık.

Şanslıyız ki, yatırım yapmak, bu alanda başlangıç yapmanın tek yolu değil. Herhangi bir risk olmaksızın alım satım yolculuğunuzu başlatmak istiyorsanız, kripto muslukları başlamak için harika olanaklardır.

Kripto muslukları nelerdir?

Kripto muslukları, kolay görevleri tamamlama sonrasında ödül olarak küçük miktarlarda BTC, ETH ve diğer koinlerden dağıtan mobil uygulamalar veya web siteleridir. Bunları ne olursa olsun damlamayı sürdüren sızdıran bir musluk gibi düşünün… Kripto muslukları da buna benzer, ama burada damlayan su yerine, dijital paraların küçük miktarları damlatılır.

Bu musluklar çok fazla kripto dağıtmıyor olsa da, bunlar tamamen ücretsiz dağıtılır. Bu uygulamalar ve web sitelerinde, örneğin ürün videoları izleme, anketleri doldurma, bağlantılara tıklama, reklamları görüntüleme veya, evet, oyunlar oynama gibi basit görevler karşılığında küçük miktarlarda koinle ödüllendirilirsiniz.

6 farklı oynadıkça kazandıran Ethereum ve Bitcoin oyunları

Oyun oynamayı ve kriptoyu çok mu seviyorsunuz? Öyleyse buna bayılacaksınız. Bitcoin ve Ethereum dağıtan oyunları oynayarak nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğiz

RollerCoin

Bu Bitcoin oyunu, sanal bir BTC madenciliği simülatörü olup, arkadaşlarınızla sizi, o tatlı blok ödülünü elde etmek için yarıştırır. Bu oyun temelde madenciliğin keyifli tarafını öne çıkarır—sıkıcı ve teknik olan kısımlarını ortadan kaldırır ve madencilik imparatorluğunuzu kurmak için becerilerinizi test etmenize, görevler üstlenmenize, misyonlar tamamlamanıza ve oyunlar oynamanıza imkan sağlar.

Elektrik faturaları, veri merkezi tamirleri, iklimlendirme masrafları ve kira gibi pratik görevleri üstlenirken yan misyonlarla, mini görevlerle ve yükseltmelerle madencilik gücünüzü arttırın. Site, her beş dakikada bir yeni bir blok ödülü dağıtır ve bu, madencilik güçlerine bağlı olarak katılımcıların tamamı arasında bölüştürülür.

Bitcoin Alien Run, Süper Mario stilinde bir platform oyunudur ve galaksi boyunca benzersiz misyonlarla yüzleştikçe BTC ödülleri almanızı sağlayacak şekilde sizi, Daniel D’Alien (Uzaylı Daniel) ile bir yolculuğa çıkarır.

Bu akıllı telefon bazlı oyun, Android ve iOS işletim sistemlerinde mevcut olup, her Salı günü haftalık ödemeleri işleme koyar.

Spekülasyon oyununuzu üst seviyelere mi taşımak istiyorsunuz? Spark Profit, etkileşimli bir Bitcoin piyasası tahmin etme oyunudur. Bu simülatör, kripto paralar ve yabancı paralar gibi gerçek para piyasaları hakkında öngörüler yapmanız yolunda size meydan okur—ve öngörüleriniz ne kadar doğru olursa, o kadar fazla para kazanırsınız.

Oyunda yeterince puan kazandığınızda, kazançlarınızı BTC olarak çekebilirsiniz. Oyun, herhangi bir web tarayıcısında mevcut olmanın yanı sıra, Android ve iOS cihazları için bir uygulama olarak da mevcuttur.

Spark Profit’te olduğu gibi, Altcoin Fantasy, bir simülatördür. Ancak, işin spekülasyon tarafına odaklanmak yerine bu oyun, risksiz bir ortamda dijital varlıkların alım satımına odaklanır. Sanal USD’lerin alım satımını yapın, alım satım stratejilerinizin pratiğini yapın ve bunları haftalık ve aylık alım satım yarışmalarında kullanarak BTC ve diğer kripto paralar kazanma imkanı yakalayın.

Altcoin Fantasy web tarayıcı üzerinden oynanabileceği gibi, iOS ve Android cihazlar üzerinden de oynanabilir.

Satoshi Quiz

Trivia oyunlarını seviyor musunuz? Öyleyse Satoshi Quiz sizin aradığınız oyundur. Bu web-tabanlı quiz şovu, farklı kategorilerden soruları doğru bir şekilde cevaplayarak BTC kazanmanıza olanak sağlar.

Kazanmak için bir hesap oluşturun veya giriş yapın ve doğru cevabı veren ilk üç kullanıcı arasında olun. Ödüller, kademeli bir sisteme göre her seferde farklılık gösterir ve her bir kullanıcı günlük, haftalık veya aylık ödüller arasından seçim yapabilir. Ödemeler, haftanın sonunda en az 11.000 satoshilik çekimlerle işleme alınır.

Axie Infinity bir dijital evcil hayvan evreni olup, burada Axie’ler isimli canlıları yetiştirebilir, alım satımını gerçekleştirebilir ve savaştırabilirsiniz. Uygulamayı web siteleri üzerinden indirip Ethereum ile Axie’ler satın almak suretiyle oyuna başlarsınız.

Günlük hedefleri tamamlamak, maceralara katılmak (PvE) ve arenada rakipleri yenmek (PvP) suretiyle Küçük Aşk İksirleri (Small Love Portions) (SLPs) elde edip kazanın. Sonrasında bunları ikincil piyasalarda satıp para kazanabilirsiniz. Buna ek olarak Axie, arenada rütbeleri atlama sebebiyle de oyuncuları ödüllendirmektedir.

Bu oyun, piyasadaki en kazançlı oyunlardan biridir, yoğun bir şekilde oynayan oyuncular iyi kazanç seviyeleri tutturabilmektedir – hem de haftada 400 USD seviyelerine kadar. Bu tutar bazı ülkelerde pek önemli bir tutar olmasa da, gelişmekte olan ülkelerde bu tutar, bir aileyi geçindirebilir.

Bu blok zincir oyunu Ethereum platformunda çalışır. Axie Infinity oyununu iOS ve Android cihazlarınızda oynayabilirsiniz.

Su çok güzel, çekinmeden girebilirsiniz

Kripto para piyasasına girmeye her zaman ilgili olduğunuzu ama kendi paranızı koyma konusunda halen daha korkularınızın olduğunu varsayalım. Bu durumda, belirtmiş olduğumuz Ethereum ve Bitcoin oyunları, harika kripto dünyasının sularında parmaklarınızı ıslatmanız için harika bir yoldur.

Bitcoin gibi varlıklar tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştıkça Kripto paraların harika bir yıl geçirdiğini inkar etmek doğru olmayacaktır. Ancak, para birimleri tamamen ana akım hale gelene kadar gidilecek çok yolun olduğu da bir gerçektir. Halihazırda kripto paralar fikri, çoğu insan için yeni bir olgudur ve bahsedilen blok zincir oyunları, tüm bu konunun ne olduğunu anlamalarını kolaylaştırma yolunda harika bir yoldur.