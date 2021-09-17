Tüm dünyada 7 milyondan fazla Paxful kullanıcısı artık saniyeler içerisinde Bitcoin transfer edebilecek

Dünyanın önde gelen kişiler arası fintech (finans teknolojisi) platformu olan Paxful, bugün Lightning Ağı ile küresel entegrasyonunu bildirmiştir. Artık yedi milyonun üzerinde Paxful kullanıcısı, Bitcoin (BTC) ağının üzerine kurulmuş bir sistem olan Lightning Ağının gücünü kullanabilecek. Lightning Ağı, kullanıcıların çok daha düşük ücretlerle saniyeler içerisinde Bitcoin transfer etmesine olanak sağlar.

Bu yeni özellik kesintisiz bir şekilde Paxful platformu ile birleşmiş halde olup, şirketin kullanıcı ücretlerini geleneksel Bitcoin gönderi işlemlerindekinden daha düşük tutmasına olanak sağlar. Kullanıcılar Paxful Cüzdanlarıyla Lightning Ağı yoluyla Bitcoin gönderdiğinde veya aldığında, kendi Bitcoin bakiyeleri, Bitcoin ağı üzerinden gönderimin yapılması ile aynı şekilde kullanılacaktır. Tüm gönderi işlemleri saniyeler içerisinde işleme alınır ve Paxful kullanıcıları Lightning Ağını hem diğer bireylerle gönderi işlemleri için, hem de ürün veya hizmetlere karşılık ödeme yapmak için kullanabilecektir.

Paxful’un CEO’su ve eş kurucusu Ray Youssef şunları belirtmiştir: “Bitcoin, ekonomileri ileri yürüten insanlar için bariz bir şekilde en iyi finansal seçenektir. Ama bunun başarılı olması ve küresel adaptasyon elde etmesi için, ölçeklendirme sorununun üstesinden gelmemiz gerekmektedir. Endüstrinin Bitcoin ölçeklenmesi hakkındaki en büyük şansı, Lightning yoluyla bunu gerçekleştirmektir; bu yol, mikro ödemeleri sıra dışı seviyede daha ucuz ve daha hızlı hale getirir. Bitcoin ile kahve almak artık gerçekçi bir seçenek olacaktır. Tüketiciler, işletmeler ve hatta bankalar bile dünyayı bağlantılarla bir araya getirmenin bir yolunu aramaktadır ve bizler gerçekten Lightning’in bunu gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Biz, kullanıcılarına bu teknolojiyi sunan ilk kişiler arası platformlardan biri olmanın olurunu yaşamaktayız. Bu, finansal özgürlüğü hedefleyen gerçek bir hizmettir.”

Paxful’un CEO’su ve eş kurucusu Artur Schaback şunları belirtmiştir: “Lightning Ağı, Paxful’da zaten yapmakta olduğumuz işi güçlendirmektedir. Özünde Bitcoin, bir değişim aracı olarak planlanmıştır. Paxful’un yedi milyon kullanıcısı şimdi mikro ödemeleri işleme için bir başka seçeneğe sahiptir — ki bu, geleneksel Bitcoin ağından daha ucuz ve daha hızlıdır. Kullanıcıların Lightning’i nasıl kullandığını görmekten kıvanç duyuyoruz ve Bitcoin’in kullanım durumlarının bu noktadan sonra tamamen olumlu yönde gelişmesini bekliyoruz.”

Lightning Labs’ın CEO’su ve eş kurucusu Elizabeth Stark şunları belirtmiştir: “Bitcoin, dünya çapında insanlar için oyun sahasını eşitlemektedir ve yükselen piyasalar, adaptasyonla değişimde öncülük etmektedir. Lightning Labs’da bitcoin’i milyarlar ile buluşturmak için gereken teknolojiyi geliştiriyoruz ve Paxful’un entegrasyonu, bunu bir realite haline getirme doğrultusunda devasa bir adımdır. Artık Lightning ile anında, küresel olarak ve düşük ücretli işlemleri kullanabilecek milyonlarca Paxful kullanıcısını sistemimizle tanıştırdığımız için heyecanlıyız. Diğer bir deyişle aramıza katılan insanların sayısı yukarı çıkmıştır!”

2015’de kurulan ve o günden beridir kendini oldukça fazla seviyede geliştirmiş olan Paxful’un şirket merkezi New York’dadır ve Estonya, Filipinler ve Rusya’da ofisleri vardır. Son 12 ayda ekibin boyutu ikiye katlanmıştır ve 400’ün üzerinde seviyelere gelmiş haldedir.

Paxful Hakkında

Paxful , bir değişim aracı olarak kripto paraları alma ve satma yoluyla insanların ödemeler ve işlemler yapması ve para göndermesini sağlayan bir kişiler arası finans platformudur. Ray Youssef ve Artur Schaback tarafından 2015’de kurulmuş olan Paxful’un misyonu, kim veya nerede olduklarına bakılmaksızın herkesin eşit finansal erişime sahip olmasına yardımcı olmaktır. Yedi milyondan fazla Paxful kullanıcısı 400’e yakın farklı ödeme yöntemiyle Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) almakta ve satmaktadır.

Paxful’un eş kurucusu ve CEO’su Ray Youssef, insanların eğitim ve suya erişimine yardımcı olmak için Bitcoin İle İnşaa Et Vakfını (Built with Bitcoin Foundation) kurmuştur. Bugüne kadar bu vakıf, altı okul kurmuştur (Rwanda’da iki adet, Kenya’da iki adet ve Nijerya’da iki adet). Built with Bitcoin Vakfı, Paxful ve kripto para topluluğu tarafından fonlanır.

Medya içeriği:

Kristina Bannan, Yardımcı Direktör, Halkla İlişkiler, Paxful

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Lightning Labs Hakkında

Lightning Labs‘ta geliştiriciler için internet ortamında dijital parayı bitcoin üzerinden anında, küresel ve düşük ücretli gönderilerle entegre etmenin en kolay yolunu geliştiriyoruz.