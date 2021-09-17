İşlemlerinizin ışık hızında işlenmesine hazır mısınız?

Harika bir haberimiz var: Lightning Ağını Paxful’a getiriyoruz. Bitcoin (BTC) blok zinciri üzerinde kurulmuş olan Lightning, BTC’yi çok daha düşük ücretlerle saniyeler içinde göndermenize olanak sağlayacaktır.

Bu, Paxful platformuna pürüzsüz bir şekilde karışıp Paxful Cüzdanı ile entegre hale gelecektir ve bu sayede Lightning deneyiminin şimdi olduğuyla aynı şekilde olmasına imkan tanıyacaktır—yalnızca daha hızlı ve daha ucuz olmasıyla, daha hızlı bir şekilde alım satım yapmanıza ve ürün ve hizmetler için ödeme yapmanıza izin verecektir.

Bildirimin detaylarını için Paxful’un CEO’su ve Eş Kurucusu Ray Youssef’a ve Lightning Labs’ın CEO’su ve Eş Kurucusu Elizabeth Stark’a dönüyoruz:

Bize Lightning Labs’tan bahsedin—hedef nedir, Lightning Ağının öne çıkan özellikleri nelerdir vb.

Elizabeth: Lightning Labs’ta hedefimiz, bitcoin’i milyarlarca insana ulaştırmaktır. Bunu Lightning Ağı üzerinde anında, yüksek hacimli işlemlerle mümkün hale getirecek teknolojiyi yerleştiriyoruz. Biz alt yapıyı kuruyoruz ve geliştiriciler de bunu kullanıcılara ulaştıracak son-kullanıcı uygulamalarını kuruyorlar.

Günümüzde herhangi bir uygulama içerisinden bir fotoğraf göndermek çok kolayken para veya değer göndermek neden bu kadar zor? Lightning bu problemi, insanların küresel olarak işlemler göndermelerini ve bunları internete gömmelerini mümkün hale getirerek çözer. Lightning, bitcoin blok zinciri üzerinde çalışan bir yazılım katmanıdır ve bitcoin işlemleri için merkezsizleştirilmiş bir Visa gibidir.

Özünde Lightning, iki kategoride uygulamaya izin verir: internet ortamında ödemeler gibi geçmişte mümkün olmayan kullanım durumları ve günümüzde gelişmekte olan piyasalarda gördüğümüz gibi geçmişte erişim sahibi olmayanlar için erişim.

Lightning’in potansiyelini kullanmaya sizi ne yönlendirdi? Lightning Ağının hangi özellikleri Paxful kullanıcıları için en değerli olanlar?

Ray: Ölçeklendirme, ölçeklendirme, ölçeklendirme. Lightning Ağı, Bitcoin mikro ödemeleri için en ucuz seçenektir, bu da Paxful’un Bitcoin’in bir spekülatif varlık değil bir değişim aracı olarak kullanılabileceği konusundaki çabalarını oldukça güçlü şekilde ileri taşıyacaktır. Lightning, saniyede 5 ile 10 arası işlem gerçekleştirme kapasitesine sahiptir ama saniyede yüz binlerce işlem gerçekleştirme potansiyeline sahiptir. Bu, Bitcoin işlemleri için talebi karşılarken ücretleri düşük tutmaya devam etmektedir. Ayrıca, Lightning’in mikro ödemeleri gönderebilme yeterliliği, Bitcoin adaptasyonu için devasadır, çünkü bu, Bitcoin’i bir değişim aracı olarak kullanmaya doğru itmeye devam edecektir.

Lightning neden yükselmekte olan piyasalar için önemlidir? Daha büyük finansal endüstri?

Ray: Nijerya ve Kenya gibi yükselmekte olan piyasalarda biz, insanların Bitcoin’i ücret ödemeler ve ödeme göndermeler gibi gündelik kullanımlar için kullandıklarını görüyoruz. Örnek olarak Nijerya’da bir Paxful Girişimcisi olan ve Bitcoin ile sanat eserleri satın alan Joseph Ebuka‘yı alalım. Kazancının büyük bir bölümü kripto parayla ve ürün ve hizmetler karşılığında ödemeyi Bitcoin ile yapmak kendisi için daha rahat bir durum. Ama, Ebuka ve sayısız başka kişinin Bitcoin Ağındaki mikro ödemeleri, yüksek masraflı şekilde gerçekleşmektedir. Lightning bu sorunları tamamen ortadan kaldırır. Paxful’da Lightning Ağı ile işlem ücretleri, alternatiflerle karşılaştırıldığında neredeyse ücretsiz olan düşük bir masraf seviyesinde tutulacaktır. Bitcoin artık gündelik işlemler için güçlü bir rakip haline geldiği için bunun küresel etkileri söz konusudur.

Elizabeth: Yükselen piyasalar, bitcoin’i milyarlara ulaştırma hedefinde temel öneme sahiptir. Bunlar geleceğin olduğu yerlerdir ve pek çok durumda, gelişmiş dünyadan daha hızlı bir şekilde teknoloji adaptasyonunu gerçekleştirmişlerdir. Örneğin anketlere göre Nijeryalıların %32’si bitcoin’e adapte olmuş haldedir ve ülkenin %50’si 18 yaşında veya daha gençtir. Bitcoin’in geleceği bağlamında bunlar dünyaya öncülük etmektedir.

Finansal hizmetlere erişim de anahtar öneme sahiptir. Geçen hafta El Salvador kendi yasal para birimini açıklamış olup, bu ülkede bitcoin artık resmi olarak bir para birimi türüdür. El Salvador’da insanların yalnızca %20-30’u bir banka hesabına sahiptir ama çok daha fazlası bir akıllı telefona erişime sahiptir ve bitcoin kullanabilmektedir.

Oyuncuların turnuvalarda para kazanabildiği şekilde ortaya çıkan çeşitli oyun şirketlerinde ve Güney Doğu Asya ve Latin Amerika’da Stak gibi uygulamalarda gördüğümüz gibi Lightning ayrıca kullanıcıların bitcoin kazanmalarına yardımcı olmada anahtar öneme sahiptir.

Son olarak, dünya genelinde enflasyon, para kontrolleri ve diğer finansal engellerin var olduğu ortamlarda yaşayan çok fazla insan mevcuttur. Bitcoin, bu insanlar için bir çıkış yolu sağlar, ve Lightning bunu daha ölçeklendirilebilir ve erişilebilir kılar. Bu, dünya çapında herkesin enflasyon, yüksek uluslararası gönderi ücretleri ve varlığın kıymetinin azaltıldığı diğer yolların korkusu olmadan para kazanmasını ve harcamasını mümkün hale getirir.

Lightning neyi çözmekte? Lightning Ağı, kripto paraların adaptasyonunu nasıl güçlendirebilir?

Ray: Lightning ağı yoluyla Paxful üzerinden 10 dolarlık bir işlem için işlem ücreti 10 senttir, bu da Bitcoin ağı üzerinden bu işlemi gerçekleştirmek için gerekecek ücretten %97 daha ucuzdur. Bu da Bitcoin ödemelerini Venmo üzerinden yapacağınız şekilde gerçekleştirebilmenin yolunu açmaktadır. Bu da Paxful’un Bitcoin işlemleri için görünmez bir köprü olma hedefine bir adım daha yaklaştırır, bu da adaptasyonun zirve yapacağı zamandır: kullanıcı deneyiminde alttaki teknoloji arka plana geçtiğinde ve ürün deneyimi kesintisiz ve pürüzsüz hale geldiğinde bu gerçekleşir.

Elizabeth: Gerçek insanlar için gerçek problemleri çözmeye gerçek anlamda inanıyoruz, ve uluslararası gönderi kullanım durumu bu konuda harika bir örnektir. Günümüzde insanlar, mevcut çözümler için %10 veya daha fazla tutarlar ödemek zorunda kalmaktadır. Bitcoin bir alternatif sağlar ve Lightning üzerinden işlemler anında ve çok düşük ücretlerle gerçekleştirilebilir.

Bitcoin’in ve Lightning’in adaptasyonu ile birlikte gerçekleşen bir ağ oluşturma etkisi de mevcuttur. Bu teknolojiyi daha fazla insan kullandıkça, başkalarının kullanımı için o kadar daha kullanışlı hale gelir ve bunun, yükselen piyasalarda artan adaptasyon ile gerçekleştiğini görüyoruz.

Bitcoin’in nasıl algılandığını değiştirme ile ilgili potansiyel nedir?

Ray: Bu, endüstri şekillendirici seviyede bir durumdur. Büyük bir kesimce ve çoğunluk tarafından Bitcoin küresel olarak bir spekülatif varlık olarak görülmektedir. Bunu değiştirmemiz gerekir. Bitcoin topluluğunda HODL mantalitesinin yeri ayrı, ama biz aynı zamanda Bitcoin’in ücret ödemeleri, varlık koruma ve ödemeler gibi diğer kullanım durumları için de dâhil edici olmalıyız. Paxful’un Lightning Ağı ile erken entegrasyonu, endüstriyi önemli ölçüde ileri çıkarmaktadır. Mikro ödemeleri bir realite haline getirerek kullanıcılara, satıcılara, işletmelere, yasa yapıcılara ve ekonomilere, kısacası herkese faydalı olacak şekilde Bitcoin ölçeklendirme adaptasyonunu mümkün hale getiriyoruz. Bu, Bitcoin’in değişim işlemleri için güvenilir ve ucuz bir finansal seçenek olduğunu da ortaya koyacaktır. Bazı işletmeler buna şüpheli yaklaşabilir, ama bunun daha geniş endüstri için daha büyük bir etkiye sahip olduğuna inanıyoruz—sadece şimdi için değil, gelecek için de bu böyledir.

Elizabeth: Lightning ile kullanıcılar Bitcoin ve Lightning’i kullandıklarını bilmeyecekler bile, aynı internet kullanıcılarının TCP/IP kullandıklarını bilmemeleri gibi. İnsanlar günümüzde fotoğraf gönderebildikleri gibi doğal ve kesintisiz bir şekilde internet üzerindeki herhangi bir uygulama içerisinden para gönderebilecekler. Bitcoin, sınırlar arası ödemelerden sohbet uygulamalarına gömülü ödemelere, oyunlardan sanatçıları ve yaratıcıları desteklemeye internet üzerinde para işlemlerinin alt zeminini oluşturan protokol haline gelebilir.

Lightning, bitcoin’i öyle yaygın hale getirebilir ki bitcoin, internet üzerinden ödemelerin alt zeminini oluşturuyor hale gelebilir. Sonuç olarak Lightning, paranın internetini mümkün hale getirir. Ve bu olurken, kullanıcıların büyük çoğunluğu bunu bilmez, bu alt planda çalışmasını gerçekleştirmekle kalır.

Bu ağ, gelecekte ne tür fırsatların kilidini açabilir?

Ray: Bitcoin, finansın geleceğidir ve endüstrinin buna katılması gereklidir. Bitcoin’in özü tanıtım belgesi, kitleler için bir finansal sistemi ayağa kaldırmaktan bahseder—zenginler için değil, gündelik insanlar için. İşletmelerin, bu hayali gerçekleştirecek ürün ve hizmetleri devreye almaya başlaması gerekmektedir. Ekonomilerin, alt ve orta sınıfların ihtiyaçlarını giderdiği bir dünya görmeye sabırsızlanıyorum. ABD’deki göçmenlerin yurt dışına fonlar göndermek için uygun bir seçenek sahibi olduğu, Güney Afrikalıların enflasyon zamanlarında varlıklarını dijital para birimine kolayca dönüştürebildiği ve Afrikalı işletmelerin çalışanlarına toplu şekilde Bitcoin ile ödeme yapabildiği bir dünya. Paxful’un Lightning Ağı üzerine entegrasyonu, bu misyonu ilerilere taşımaktadır ve bu, hayalimiz gerçekleşene kadar bu şekilde devam edecektir.

Elizabeth: Günümüzde milyarlarca insanın kredi kartlarına erişimi yoktur ve Lightning üzerinden bitcoin, dijital ödemelere erişimi arttırmakta büyük bir rol oynayabilir. İnternetin bilgiye ve eğitimsel kaynaklara daha iyi erişim sağlaması gibi, bir para sistemine daha eşit erişimle daha iyi şekilde küresel olarak bağlanmışlık göreceğiz. Bitcoin ve Lightning 10 yıl içerisinde internetin bilgi için yaptığını yapacak — bunu daha erişilebilir ve demokratik hale getirecektir.