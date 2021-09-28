Yılın başından beridir çok fazla şey gerçekleşmiş halde ve aynı hızla 2021’in ikinci yarısının sonuna doğru yaklaşmaktayız. Zaman gerçekten uçup gidiyor, özellikle de Bitcoin (BTC) ve piyasadaki binlerce kripto ile kilidi açılmış fırsatların keyfini çıkarıyorken. Daha fazla öğrenme ve dijital paralar ve blok zincir ile ilgili en son güncellemeleri almayla ve kripto dünyasındaki bağlantılarınızı genişletme ile ilgileniyorsanız, gözden geçirmeniz gerekecek kripto etkinliklerinin bir listesi şu şekildedir.

2021 Kripto Etkinlikleri ve Konferansları

Temmuz 2021

Paxful6 (12-16 Temmuz) 🎉 12 Temmuz – MENA 13 Temmuz – Güney Asya ve Brezilya 14 Temmuz – Filipinler, Endonezya, Rusya 15 Temmuz – Afrika ve Latin Amerika 16 Temmuz – Küresel Kutlama + heyecan verici çekiliş



Bu yıl Paxful altı yaşına giriyor! Bu önemli gün yalnızca dünyanın her yerinden harika alım satımcılarımızın gösterdiği kesintisiz destek sayesinde mümkün olmuştur. Bir hafta süren kutlamalarımızda oldukça fazla heyecan verici aktivite ve kripto çekilişi olacaktır, bu yüzden daha fazla detay için tüm sosyal medya kanallarımızdan bizi izlediğinizden emin olun.

Bu blok zincir konferansı Ho Chi Minh, Vietnam’da gerçekleştirilecektir. BIOTC 2021 dünyanın farklı yerlerinde blok zincir ve nesnelerin interneti alanlarında çalışan akademiden bilim adamlarını, alanda uzman kişileri ve araştırmacıları ağarlar.

Bu blok zincir etkinliği zkTube Küresel Topluluk Birliği (zkTube Global Community Alliance) tarafından başlatılmış olup bu etkinlik, Ethereum ağının ikinci katmanı ile ilgili daha fazla olasılıklar ve uygulanabilirliği olanaklarını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bu etkinlik Çin’in Şanghay şehrinde düzenlenecektir ve Katman2’nin değeri genişletilmiş tanımlamayı ve daha fazlasını katılımcılara tanıtmayı amaçlamaktadır.

Ethereum Classic (ETC) Magneto Sert Çatallanması (21 Temmuz)

“Magneto” olarak nam kazanmış bu sert çatallanma veya majör güncelleme, ağın güvenliğini iyileştirmeyi ve adresleri ve anahtarları tek bir yerde depolamak suretiyle kullanıcıların bunlara tek bir işlemle erişebilmesini sağlayarak enerji tasarrufu sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu tamamen sanal olan 2 günlük konferans, bankacılık ve bankacılık olmayan kuruluşların, finansal organizasyonların, finans ve teknoloji şirketlerinin, yatırım şirketlerinin ve çok daha fazlasının rolleri hakkında konuşmaları ve tartışmaları içerir.

Palma de Mallorca, İspanya’da gerçekleştirilecek bu 3 günlük blok zincir etkinliği, fintech alanındaki en popülerlerinden biridir. İşletme sahibi, çalışan uzman veya gündelik alım satımcı olarak blok zincir ile ilgili tutkunuzu paylaşmak istiyorsanız bu kripto konferansı sizin için en iyisi olabilir.

Ağustos 2021

Ethereum (ETH) London Sert Çatallanması (4 Ağustos)

Ethereum’un çok beklenmiş olan sert çatallanmasının Ağustos’ta 12.965.000 nolu blokla gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu güncelleme, çeşitli verimsizliklerin üstesinden gelmek için gerçekleştirilecek olan EIP 1559 ve 3554 de dahil olmak üzere beş ETH İyileştirme Teklifini (EIP) uygulamaya koyacaktır.

Eylül 2021

6-7 Eylül – Londra 23-24 Eylül – Amsterdam 29-30 Eylül – Kuzey Amerika



Bu 2 günlük blok zincir etkinliği dört konferanstan oluşmaktadır: yeni Sanal Konferans, Küresel, Avrupa, Kuzey Amerika. Bu, girişim teknolojisinin geleceğine odaklanmaktadır ve 20.000 katılımcı ve farklı alanlardaki yüzlerce en üst seviyedeki uzmanın katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Konulara girişim, finans hizmetleri, kripto para platformları, stratejiler, uygulamalar, teknik ve yatırım alanları dahildir.

Bu etkinliğe katılım için iki seçeneğiniz mevcuttur: şahsen Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nde, veya sanal yayın yoluyla. Bu yılın konferansı açık bankacılık, veri entegrasyonu, siber güvenlik, varlıklı bankacılığı (affluent banking), ödemeler alanını dönüştürme ve çok daha fazlasına odaklanacaktır.

Kripto liderlerini, operatörleri ve yapıcıları bir araya getiren 3 günlük yoğun ve ajanda belirleyen bir yıllık zirvedir. Bu kripto etkinliği geleceğe odaklanmalı bir iş birliği, etkileşimli tartışmalar, birinci elden ürün tanıtımları ve alandaki liderlerle bire bir toplantı olanakları deneyimleri edinmenizi sağlar. Etkinliğe sanal olarak veya New York, ABD’de şahsen katılabilirsiniz.

“Para Yönetme ve İlgili Yasaların Geleceği” temalı bir hafta uzunluklu bu etkinlik Washington DC’de gerçekleştirilecektir. Burada kripto para, siber güvenlik, uluslararası ticaret, blok zincir ve çok daha fazla heyecan verici konu ele alınacaktır.

Bu etkinlik blok zincir şirketlerine, start up’lara ve yatırımcılara uzun dönemli iş ilişkileri oluşturmada yardımcı olma amacına odaklanmış bir etkinliktir. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’de gerçekleştirilecek BII Zirvesi, Orta Doğu’da blok zincir yatırımları konusunda en üstün blok zincir etkinliklerinden biri olarak isim yapmış haldedir.

Cardano (ADA) ile ilgili daha fazla bilgi edinmek ve en son haber ve güncellemeleri almak istiyorsanız bu kripto etkinliğini takviminizde işaretlemek isteyebilirsiniz. Burada sanal ve canlı etkinliklerin bir karışımı olacak olup bu etkinlik, dünya genelinde tüm kripto ve blok zincir heveslilerine açık olacaktır.

Ekim 2021

Birinci sınıf bir kripto etkinliği olarak bilinirlik kazanmış TOKEN2049, kripto para ve blok zincir teknolojisindeki en son evrimleri vurgulamak için dünyanın her yerinden öncü kurucuları ve yöneticileri bir araya getirir.

Bu konferans serisi, Asya bölgesi ve ötesinde bulunan kripto yatırımcılarını ve blok zincir heveslilerini, startuplar ve ilk dijital para arzı (ICO) fırsatları ile bir araya getirir.

Bu zirve yatırım gelişmeleri, küresel piyasa koşulları, en son trendler ve gelecekteki iş fırsatlarının konuşulacağı bir platform sunar. Burada bölgesel yatırımcılar, yöneticiler ve alternatifler dünyasındaki küresel endüstri liderleri bir araya gelir.

Bu 4 günlük blok zincir konferansı, Orta Doğu’daki öncü blok zincir ve kripto etkinliklerinden biridir. Burada en üst yatırımcılar, oyun-değiştirici yaratıcılar ve alandaki en parlak zihinleri bir araya getirir. Bu etkinlik Dubai Dünya Ticaret Merkezinde gerçekleştirilecektir ve endüstrideki beş farklı teknoloji şovu ile bir arada gerçekleştirilecektir.

Bu bir hafta uzunluklu konferans, finans ekosistemi boyunca dijital varlıkların gerçekleşme ve farkındalığı konularına odaklanır. Bu etkinliğe Londra’da katılabilir veya sanal olarak katılım gösterebilirsiniz. London Dijital Varlıklar Haftası, aşağıdaki konularda dört zirveye bölünmüş haldedir: listelenen menkul kıymetler borsalarındaki dijital varlıklar, özel piyasalardaki dijital varlıklara yatırım, sermaye piyasalarının dijitalleşmesi ve kurumsal kriptonun gerçekleştirilmesi.

BitAngels ile iş birliği içerisinde bu blok zincir konferansı, blok zincir şirketleri kurmanın ve bunlara yatırım yapmanın yasal, mevzuatla ve yargı bölgeleriyle ilişkili sorunlarını ele alacaktır.

Küresel olarak en büyük blok zincir, kripto para ve madencilik etkinliklerinden biri olarak bilinen Blockchain Life 2021, küresel endüstri liderlerini ve blok zincir ve kripto heveslilerini bir araya getirir. Bu etkinlik Moskova, Rusya’da gerçekleştirilecektir.

Bu blok zincir etkinliği Japonya’da Chiba içerisindeki Makuhari Messe’de gerçekleştirilecektir. Bu, her türlü blok zincir teknolojisi için yeni başlatılmış bir ticaret fuarıdır. Teknolojilerinizi Japon piyasasına tanıtmak için harika bir fırsat arıyorsanız bu konferansta yerinizi ayırtmayı değerlendirin.

Bu Kuzey Amerika Merkezli Kripto ve Mübadelesiz Tokenler (NFT) Eğitim Konferansı, Phoenix Arizona’da gerçekleştirilecek olup, kripto alanında başlangıç yapmak isteyenleri eğitmeyi amaçlamaktadır. Buna koin yaratıcıları, NFT sanatçıları ve bu alandaki öncü inovasyoncular ve uzmanlar katılacaktır.

Kasım 2021

“Öncü yıllık NFT etkinliği” olarak adlandırılan NFT.NYC 2021, sanat, müzik, eğitim ve oyun gibi çeşitli alanlardan yüzlerce konuşmacıyı ağırlayacaktır. BTC ve ETH için biletler mevcuttur.

Bu 2 günlük fuar, blok zincir yatırımına, yapımına ve ana akım adaptasyonuna odaklanmıştır. Endüstrinin en başarılı, etkileyici ve göze çarpan liderleri ve konuşmacıları tarafından konular ele alınacaktır. İster şahsen LA Kongre Merkezinde (LA Convention Center) isterseniz de canlı yayın olarak katılabilirsiniz.

D4A 2021, Avrupa Konseyi tarafından belirlenen İyi Demokratik Yönetimin 12 Prensibini baz alarak blok zincir teknolojisini ele alacaktır. Bu konferans İspanya’nın Barselona şehrindeki Casa Llotja de Mar’da gerçekleştirilecektir yazılım yarışması (hackathon), start-up tanıtımı, yuvarlak masa toplantıları ve çok daha fazlasını içeren heyecan verici aktiviteler içerecektir.

Taproot Aktivasyonu (15 Kasım)

Bu güncelleme, Bitcoin ağının güvenlik ve kullanılabilirliğinde yeni optimizasyonlar getirmek için tasarlanmıştır—ve kripto alanındaki tüm BTC heveslileri için dört gözle beklenen bir başka etkinliktir.

Roma Blok Zincir Haftası 2021, kripto para ve blok zincir teknolojisi ile ilgili beş günlük yoğun dersler ve zirvelerle dolu bir konferanstır. Bu, İtalya’daki en önde gelen blok zincir etkinliklerinden biri olarak bilinir ve İtalya’nın Roma şehrinde gerçekleştirilecektir.

Öncü kripto etkinliği olarak bilinen TOKEN2049; geliştiricileri, girişimcileri, yatırımcıları, kurucuları, düşünce liderlerini ve küresel kripto endüstrisinden önde gelen yöneticileri bir araya getirerek benzersiz çevre oluşturma ve piyasa hakkında görüşler paylaşma fırsatları oluşturur.

CoinFestUK 2021, küresel bir topluluğa hitap eden bir kripto etkinliğidir. Bu etkinlik bir sanat galerisi, NFT çekilişleri, eğlenceli aktiviteler; sergiler, atölyeler ve konuşmacı dersleri ve çok daha fazlasını içerir. Bu 2021’de bu etkinlik, blok zincir ve kripto heveslilerine iki yeni ders içerecektir—merkezsizleştirilmiş finans (DeFi) ve alım satım dersleri.

Aralık 2021

Bir ticaret fuarını da içeren şekilde Almanya’nın öncü blok zincir teknolojisi konferansı olarak Blockchance, bu alanda ilham verici konseptleri ve çözümleri oluşturan düşünce liderlerini, yenilikte öncü kişileri bir araya getirir. Almanya’nın Hamburg şehrinde gerçekleştirilecek olan bu konferans, dijital varlıklar, yapay zeka (AI), yeşil teknoloji ve sürdürülebilirlik konularını ele alacaktır.

Porto Riko’daki San Juan’da gerçekleştirilecek 2 günlük bu blok zincir konferansı, uluslararası Bitcoin, kripto para ve blok zincir yatırım trendleri hakkında gerçekleşecektir. Bu, Karayipler piyasalarında daha fazla fırsatın kilidini açmak için küresel yatırımcıları endüstrinin öncü düşünce liderleri ile bağlantılı hale getirecektir.

Daha fazla fırsat ve heyecan verici etkinlikler beklemektedir

Bunlar, sizi bekleyen pek çok blok zincir ve kripto para etkinliğinden sadece birkaçıdır, bu yüzden bunları gözden geçirdiğinizden ve ilgi ve alım satım yolculuğunuzla en iyi şekilde eşleşeni gözden geçirip bunlara katıldığınızdan emin olun. Bu sayfayı yer imlerine ekleyin ve yakın zamanda daha fazla güncellemeler ve en son kripto ve blok zincir etkinlikleri için tekrar ziyaret edin.