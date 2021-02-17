Hediye kartları; kolayca erişilebilir olmaları, küçük tutarlarda mevcut olmaları ve satmanın kolay olması etkenleri sebebiyle Bitcoin (BTC) satın almanın en kolay yollarından biridir. Paxful’da kripto ihtiyaçlarınız için hediye kartları kullanmanın birden fazla yolu vardır, peki bunları nasıl kendi avantajınıza kullanabileceğinizi biliyor musunuz?

Hediye kartlarıyla BTC satın almak kolaydır; yapmanız gereken tek şey, nasıl bir kart kullanmak istediğinizi seçmek ve beğendiğiniz bir teklif bulmaktır; sonrasındaki adımlar basittir. Diğer taraftan BTC karşılığı hediye kartı satmak büyük iş hacmi için bir fırsat sağlar ve bu, çok fazla yatırımcımızın bilmediği bir sırdır. Nasıl mümkün olduğunu öğrenmeye hazır mısınız?

Satın al sayfası ile sat sayfası arasındaki fark

Her ikisi de BTC karşılığı hediye kartlarınızı satmanız için iyi yollar olsa da, satın al sayfasını kullanma ile sat sayfasını kullanma arasında büyük bir fark söz konusudur.

Şimdiye kadar zaten satın alma sayfasına aşina hale geldiğinizden kuşkumuz yok. Bu, içerisinde mevcut tekliflerin size gösterildiği, ana sayfa üzerinde Satın al düğmesine tıkladığınızda gördüğünüz sayfadır. Daha önce bahsedildiği üzere, BTC karşılığı hediye kartlarınızı satmak için satın al sayfalarını kullanmak son derece hızlı ve uğraştırmayan bir işlemdir. Eğer başlangıç seviyesinde iseniz, muhtemelen sezgilere doğrudan hitap eden yapısı sayesinde genel kullanım kolaylığının yüksek olması sebebiyle BTC’nizi satın alırken bu metodu kullanmaya alışmışsınızdır.

Satın al sayfalarının oldukça başlangıç kullanıcısı dostu olmasına rağmen, göz ardı edilmemesi gereken birkaç dezavantajı vardır. Platformda yeni iseniz, yapmanız gereken tek şeyin bir teklif seçmek ve satıcının sizi bu süreçte yönlendirmesine izin vermek iyi bir şeydir. Ama tabi deneyimli hediye kartı alım satımcıları sürücü koltuğunda olmayı tercih edebilmektedir. Satın al sayfalarında işlem ortağınız teklifi oluşturur, işlem marjlarını seçer ve fiyatı belirler. Buna ek olarak, satın al sayfalarını popüler hediye kartları domine etmektedir ve hediye kartı markalarının çeşitliliği konusunda bu sayfalarda daha az alan bırakmaktadır.

Sat sayfasında işlem yaparken ise kontrol sizin elinizdedir. Bunun anlamı, fiyatı belirleyen siz olduğunuz için BTC’nin daha ucuza gelebileceğidir. Buna ek olarak, bu sayfalarda piyasa daha az rekabetçidir ve daha geniş aralıkta çeşitli hediye kartları sunabilmektedirler. Hatta sat sayfası içerisinden işlem yapmak daha güvenli bile denebilir çünkü bu sizin teklifinizdir —bu sizin işinizdir, kendi iş ilişkilerinizi kendiniz kurmuş olursunuz, en önemlisi de yönetimin sizde olmasıdır.

Satın al sayfası içerisinde siz müşteri pozisyonundasınızdır ve BTC’nizi anında alabilirsiniz. Sat sayfası içerisinde ise siz mağaza sahibi gibi olursunuz ve müşteriler size gelir. Hediye kartlarınızı satmanız daha uzun süre alabilir ama istediğiniz fiyatı alabildiğinizde sabrınızın da karşılığını almış olursunuz.

Sat sayfası nasıl kullanılır

Kısaca söylemek gerekirse, sat sayfası içerisinde işlem yapmak demek, bir satın alma teklifi oluşturmak demektir. Bunu çok fazla kişinin bilmediğinin farkındayız, bunun kısa bir incelemesi aşağıdadır:

Paxful ana sayfasının üstündeki Bir Teklif Oluştur seçeneğine tıklayın, Bitcoin Satın Al seçeneğine tıklayın ve tercih ettiğiniz hediye kartı ve para birimini seçin. Kar yüzdenizi (BTC için ne kadar ekstra ödeme yapmayı istediğinizi), işlem limitlerinizi (satın almak istediğiniz BTC miktarı aralığını) ve ödeme süre aralığını (ödemenizi yapmak için ihtiyaç duyduğunuz süre) belirleyin. Teklif etiketlerini , teklif etiketini, işlem ortağı sınırlarını ve isteğe bağlı olarak konumunuzu kullanarak teklifinizi daha güvenli ve arama yapılabilir olacak şekilde özelleştirin. Detaylı bir dizi teklif koşulu ve işlem talimatları belirtin ve bu sayede BTC alım satımcıları, ödeme bağlamında neler bekleyebileceklerini görebilsinler. Teklifi oluşturun, bilgisayarınızda aktif kalın ve birilerinin bir işlem başlatmasını bekleyin.

Sat sayfasını, BTC almak için gerçekleştirilen işlemin tersine mühendisliği olarak düşünebilirsiniz. Bu prosesin özellikle yeni alım satımcılar için biraz tedirgin edici görünebileceğinin farkındayız ama bize güvenin, bu sizin düşündüğünüzden daha kolay. Kendiniz deneyip görün.

Sizin için hangisi uygun geliyorsa olu kullanın

Hediye kartları ile BTC satın almanın iki yolu var diye, sadece bir yolu seçip sürekli onu kullanmanız gerekmez. Her ikisinin de kendi avantajları ve dezavantajları söz konusu, sonuçta karar sizin. Hatta farklı hediye kartları için ikisini aynı anda bile kullanabilirsiniz-seçim sizin.

Video: Sat Sayfası Nasıl Kullanılır

Paxful üzerinde BTC alım satımı yaparken, deneyimleme hayati öneme sahiptir. Platform üzerinde alım ve satım yapmanın oldukça fazla sayıda yolu olduğu için, yalnızca farklı alım satım seçeneklerini keşfetmek suretiyle kazanmanın en iyi ve en etkili yolunu bulabilirsiniz. Bunu da söylememiz sonrasında artık kendiniz adım atabilir ve sat sayfasını keşfetmeye başlayabilirsiniz. Kim bilir… En iyi kazanma potansiyelinize giden yol belki de budur.