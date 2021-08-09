Zaten eşsiz ve yenilikçi bir kriptoya oyun değiştiren revizyonlar getirecek bir güncelleme olan Ethereum 2.0‘ın eşiğinde olduğumuz için Hisse Kanıtı (PoS) konsensus mekanizması etrafında oldukça fazla bir popülerlik söz konusudur. İş Kanıtı (PoW) mekanizmasından bir PoS sistemine taşınma, bu güncellemede en çok beklenen değişikliklerden biridir ama tabi tüm bunların sıradan alım satımcılar için biraz tedirgin edici olabileceğini anlıyoruz. Pekala Hisse Kanıtı nedir ve bu, Ethereum için ne anlam ifade ediyor?

İlk olarak konsensus mekanizmasının ne olduğu hakkında konuşalım. En basit ifadesiyle konsensus mekanizmaları, blok zinciri güvenli yapan şeylerdir. Çoğu kripto paralar merkezsizleştirilmiş oldukları için, ağı güvenli halde tutmak için bir sisteme ihtiyaç duyarlar. Dağıtılmış sistemler ve bunların ağları, tek bir gerçek kaynağı üzerinde anlaşmak için bunları kullanır.

Örneğin merkezileştirilmiş sistemlerde gerçeğe, yetkili finansal otoriteler gibi tek bir kuruluş tarafından karar verilir. Ancak merkezsizleştirilmiş sistemlerde, tek bir ağı sürdürmek için pek çok otonom kuruluşa ihtiyaç duyulur. Ağı güvenli hale getirmek ve işlemleri doğrulamak için, bir konsensusa erişmek üzere eşit bir kriptografik mekanizmayı kendilerine adapte etmeleri gerekir.

Bu nedir ve nasıl çalışır

Hisse Kanıtının nasıl çalıştığı ile ilgili size daha iyi bir fikir vermek için öncelikle PoW nasıl çalışır konusunu ele alalım. Halihazırda İş Kanıtı sistemi, daha öne çıkan sistem olup, Bitcoin (BTC) ve mevcut sürümüyle Ethereum (ETH) gibi popüler kripto para birimlerinde kullanılmakta olan budur. Satoshi Nakamoto, BTC’nin 2009’daki sürümüyle bunda öncülük etmiştir.

Blok zincir gibi yükselmekte olan bir teknoloji için İş Kanıtı sistemi son derece güvenli ve güvenilir idi. Bunun iki bileşeni vardır: madenciler ve enerji. Düğümleri (veya bilgisayarları) çalıştıran ve sürdüren bireyler olan madenciler, kompleks matematiksel yapbozları çözmek için elektrik ve hesaplamasal güç kullanırlar. Problemi ilk çözen madenci, blok zincire bir blok işlemi ekleme hakkını kazanır, PoW blok zinciri üzerinde tek ve doğrulanabilir bir veri tarihi yaratır. Bu madenci, sonrasında yeni üretilmiş bir koin ile ödüllendirilir. Bu, temelde en yüksek madencilik gücüne sahip kişinin, ödeme almaya en yüksek şansının olduğu anlamına gelir.

Artık PoW’un alternatifine ilerleyebiliriz: Hisse Kanıtı nedir? Madencilik yönü tamamen burada ortadan kaldırıldığı için, blokları doğrulamak için tamamen farklı bir yol söz konusu olacaktır. PoW madencilerinin enerjiyi (veya elektriği) bloklar kazmak ve oluşturmak için kullandığı gibi, Hisse Kanıtı doğrulayıcıları; hisseleri (parayı), blokları sabitlemek için bağlama işlemi yaparlar. Bu işlemi; ağa kripto para hissesi bağlamak ve kendilerini, bir blok sunmak üzere rastgele bir şekilde seçilebilir halde tutmak yoluyla gerçekleştirirler. Ağ üzerindeki diğer doğrulayıcılar, bloğu gördüklerini tasdik eder ve yeterince tasdik toplandığında bu, blok zincire eklenir. Katılım gösteren tüm doğrulayıcılar (hem bloğu sunan, hem de bunu tasdikleyen taraflar) ödüller alırlar.

Tasarlanma şekli sebebiyle Hisse Kanıtı sistemi, düzgün davranışa yönlendirici teşvikler ve kötü davranışa şiddetli cezalar oluşturmaktadır. Doğrulayıcılar, kendi paralarını ağda tuttukları için, harcanan güç masrafları ve madencilik tesisleri için ödeme yapmanın yerine, PoS doğrulayıcıları, ağ yoluyla kendi paralarını ortaya koymaktadırlar.

Paranızı zincirde tutmak ve bir doğrulayıcı olarak görevlerinizi yapmak suretiyle, sıra size geldiğinde bloklar ve tasdikler önermek suretiyle ödüller kazanabilirsiniz. Ancak, bu görevleri yerine getirmezseniz, cezalandırılırsınız. Örneğin, diyelim ki bir blok önerme veya tasdik etme sırası sizde olsun. Ancak, buna rağmen çevrim içi olmadığınızı ve sıranızı kaçırdığınızı varsayalım. Bir doğrulayıcı olarak işinizi yapamadığınız için, hisse olarak ağa sunulmuş olan paranızdan küçük bir tutar kesinti yapılır.

Cezaların parasal değeri, yaptığınız suçun ciddiyetine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Çevrim dışı olmak, göreceli olarak daha düşük bir ceza ile sonuçlanacaktır. Ancak, ağa bile bile saldırmak veya maruziyet yaratmak gibi daha ciddi suçlar, hissenizden daha büyük kesintilere—hatta tüm tutarın kesinti olarak alınmasına yol açabilir. Buna ek olarak, ağdan atılırsınız, bir dahaki sefere de doğrulayıcı olarak katılım sağlamanız engellenir. Bunu şöyle düşünebilirsiniz: tüm hissenizin kesintiyle elinizden alınması, bir PoW madencisinden başarısız bir saldırıda harcadıkları elektriğin masrafını ödemeye zorlamak yerine tüm madencilik ekipmanlarını yakmalarını istemek gibi bir durumdur.

Hisse Kanıtı’nın geliştirilmiş sistemi

İş Kanıtı sistemi kadar güvenli olsa da, bunun şu ana kadar üç ana zorlukla yüz yüze geldiği söylenebilir:

Erişilebilirlik

Bir taraftan gösterişli madencilik donanımları, öte taraftan elektrik faturaları sebebiyle PoW madencisi olmak için girişin bariyerleri biraz yüksek olabilir. Blokların sürdürülmesi ve doğrulanması oldukça yüksek seviyede enerji tüketen bir proses olup, önemli seviyede blok ödülleri kazanmak için madenciler genellikle düşük enerji maliyetleri olan ülkelere taşınmaktadır. Buna ek olarak, devlet yönetimleri, şirketlere daha düşük elektrik kurları sunar, bunun anlamı, bir şirket kurmanız ve gayretleri ve masrafları karşılayabilecek kadar yeterli donanım satın almanızın gerekecek olmasıdır.

Buna ek olarak, madencilik donanımları pek de ucuz sayılmaz. Unutmayın ki, ödülü alabilmek için, en üst düzeydeki donanımları kullanan büyük şirketlerin önüne çıkmanız gerekmektedir. Bu iki önemli nokta bir araya geldiğinde; kripto madenciliğinden para kazanmayı hedefleyenlerin önündeki bariyerleri oldukça önemli seviyede yükseltmektedir.

Hisse Kanıtı mekanizması sayesinde, enerji tüketimi yüksek olan madencilik ekipmanlarının kullanımı tamamen ortadan kaldırılmış olur, bunun anlamı giriş için bariyerin oldukça düşük seviyeye indirilmiş hale gelecek olmasıdır. Ancak, bariyerin oldukça düşük seviyede olması, bariyerinin olmadığı anlamına gelmez. Bir doğrulayıcı olmak için paranızı sisteme koymanız gerekeceğini dikkate almanız önemlidir. Ethereum’un ETH 2.0 için Hisse Kanıtı güncellemesi için bir doğrulayıcı olmayı istiyorsanız, 32 ETH hisse yüklemesi yapmanız gerekecektir (bu makalenin yazılması anında bu tutar 89.000 USD seviyesine karşılık gelmektedir). PoW zincirlerinde olduğu gibi, bu ekstra yükü ortadan kaldırmak için katılabileceğiniz havuzlar mevcuttur.

PoW’da bir madencilik havuzuna işleme gücünüzü borç olarak verebilir ve ödülü gruptaki diğerleriyle paylaşabilirsiniz. PoS’de hisseleme havuzları vardır ve bu kadar yüksek tutarda parayı koyamayacak olan veya koymak istemeyen katılımcıların fonlarını toplayarak katılım sunan bu havuzlara katılabilirsiniz.

Merkezileştirilme

PoW zincirlerinde giriş için yüksek bariyerler olduğu için, ikinci bir problemi de beraberinde getirir: madencilerin daha merkezileşmiş hale gelmesi. Madencilik ne kadar az kârlı olursa, insanlar da o kadar düşük seviyede buna katılmaya meyilli olur. Bu durum, iki majör gruba bunları merkezileştirir: düşük enerji masrafları olan alanlarda çalışan daha büyük holdingler ve gruptaki herkesle ödülleri paylaşan madencilik havuzları.

PoS zincirleri bu pahalı elektrik masraflarını ve madencilik ekipmanlarını ortadan kaldırdığı için, insanların doğrulayıcı olmak için daha fazla fırsatı olur. Burada katılım için yapmanız gereken, sıfır olmayan bir kripto tutarını sağlamak, stabil bir internet bağlantısına ve bir bilgisayara (veya akıllı telefona/tablete) sahip olmaktır. Başlama yapabilmek için çok fazla bir tutara ihtiyacınız olmayacağı için, katılımın kapıları sonuna kadar açıktır.

Ölçeklenebilirlik

PoW sistemiyle blokların madenciliği ardışık olarak yapılır. Her bir blok, belirli bir veri miktarını içinde barındırabilir (blok boyutu). Bunun anlamı, mevcut bloğa sığmayacak bekleyen işlemlerin mevcut olması halinde, zincire eklenecek bir sonraki bloğu beklemelerinin gerekecek olmasıdır.

Bu nedenle, Hisse Kanıtı ağları, ölçeklenebilirliği iyileştirmez. Ancak bunlar, çömlek kırığı (sharding) gibi ölçeklenebilirlik çözümlerine olanak sağlayan mimariler sağlamaktadır. Çömlek kırığı (sharding), her birinin bloklar işleme yeterliliği olacak şekilde blok zinciri, çömlek kırığı zincirler oluşturacak şekilde bölümleyen bir ölçeklenebilirlik mekanizmasıdır. Bu nedenle, blokların her birinin ayrı bir anda işlenmesi zorunluluğu ortadan kalkar; bir başka deyişle, işlemlerin bir sonraki bloğu beklemeleri gerekmeyecektir. Bunun yerine, daha fazla blok, herhangi bir şekilde güvenlikte azalma riski oluşmadan aynı anda işlenebilir. Örneğin Ethereum 2.0, ETH blok zincirini bölümlendirme ile 64 ayrı çömlek kırığı zincirlere ayıracaktır. Bunun anlamı, ağın, teorik olarak en az 64 kat daha hızlı bir şekilde işlemleri işleyebilecek olmasıdır.

Gelecekte bir sistem arızası mı?

PoW konsensus mekanizması, Bitcoin ve Ethereum gibi en büyük kripto para birimlerinden bazıları için kullanılmaktadır. Ne kadar problemi çok olsa da bunun, güvenlik bağlamında ne kadar devrim niteliğinde olduğunu inkar edemeyiz.

PoS sisteminin oldukça yüksek seviyede bir gelecek vaadi söz konusu olsa da, sonunda Ethereum 2.0 yayınlandığında neler olacağını hiç kimse kesin olarak bilememektedir. Hisse Kanıtının yeni bir teknoloji olduğunu ve İş Kanıtı için alışılmışın dışında bir alternatif olduğunu hatırlamamız gerekmektedir. Gelecekteki gelişimler, kendisini gerçek uygulamalarda nasıl kanıtlayacağına bağlıdır; bu yüzden, meselelerin nasıl gelişeceğini bekleyip görmek zorunda kalacağız.