Hediye kartları almayı ve satmayı herkes için çok daha kolay bir hale getirdik.

Hediye kartı alım satımı için tek uğradığınız alan olacak her şeyiyle yeni Hediye Kartı Merkezi’ni tanıtmaktan heyecan duyuyoruz. Bu harika özellik sayesinde hediye kartlarınızı satış için listeleyebilir veya indirimli hediye kartlarını anında satın alabilirsiniz—tamamı zorluklarla kazandığınız kripto ile gerçekleştirilir.

Pekala, bu nasıl çalışır? Diyelim ki eski çekmecelerinizden birinde bulduğunuz ve kullanmadığınız bir hediye kartıyla Bitcoin satın almak istiyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey, bir teklif oluşturmak, tercih ettiğiniz alım satım deneyimi olarak Otomatikleştirilmiş Alım Satım seçeneğini seçmek ve hediye kartının detaylarını girmek olacaktır.

Buradan sonrasında sadece fiyatı belirlemeniz ve teklifinizi aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır, geri kalan her şeyle biz ilgileniriz. Sürecin tamamını otomatikleştirmiş olduğumuz için artık oturun, rahatınıza bakın ve BTC’nin gelişini izleyin. En iyi yönü mü ne? Hiçbir kasınızı bile oynatmadan BTC’nin toplu şekilde size gelmesine izin verecek şekilde bir anda 50’ye kadar hediye kartı ekleyebilirsiniz.

BTC’nizle indirimli hediye kartları satın almayı istiyorsanız bunu yapmak da aynı şekilde kolaydır. Spesifik bir kart için arama yapın veya tüm envanterimizi tarayın, kendi kendine ödeme yapabilme teklif etiketine tıklayın ve bunu anında satın alın.

Bu, Paxful alım satım platformunda birincil olarak hediye kartlarını kullanan alım satımcılar için kendi alım satım imparatorluklarını minimum seviyede eforla kurabilmelerine izin verme bakımından oyun değiştirici bir özelliktir.

Hediye Kartı Merkezi’nin nasıl kullanılacağı ile ilgili daha fazla bilgi için Yardım Merkezi makalelerimize göz atın:

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