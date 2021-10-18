Hediye kartlarının—yani restoranlarda, perakende mağazalarında, petrol istasyonlarında ve daha başka birçok yerde kullandığınız fon yüklenmiş para kartlarının—Paxful üzerinde kripto alım satımı için kullanılan en popüler ödeme gruplarından olduğunu biliyor muydunuz? İçlerinde dünya çapında kabul görenlerin de yanı sıra seçebileceğiniz 126 marka mevcuttur.

Artık alım satım için hediye kartlarını kullanmayı düşünüyorsanız, bir hediye kartının bakiyesini nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmeniz önemlidir. Bazı hediye kartları yeniden yüklenebilirken bazıları yüklenemez, bu yüzden kartın bakiyesini kontrol etmek, kartın zaten kullanılmış olup olmadığını kontrol etmenize yardımcı olur. Sonuç olarak bu, potansiyel olarak bunları kripto karşılığında satarken veya tersi doğrultuda işlemlerde potansiyel olarak fonlarınızı kaybetmekten sizi kurtarabilir.

Hediye kartı bakiyemi nasıl kontrol ederim?

İster planlama aşamasında, isterse de zaten alım satıma başlamış bir aşamada olun, Paxful’da yoğun bir şekilde kullanılan bazı hediye kartı markaları ve bunların bakiyelerini nasıl çevrim içi olarak kolayca kontrol edebileceğinizin anlatımını yaptık.

Apple Hediye Kartı

Apple Hediye Kartları, Apple ile alakalı her şeyi almak için kullanılabilir. Apple Hesabı Bakiyenizden doğrudan para kullanıp para eklemeyi birkaç tıklamayla hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Tarifi şu şekildedir:

Web tarayıcınızdan Apple Hediye Kartı sayfasına gidin. Sayfanın üst sağ köşesinden Bakiyeyi Kontrol Et seçeneğine tıklayın



(Bu özellik yalnızca ABD’de kullanılabilen bir özellik olup, bu metot sizin için uygulanabilir olmazsa kolayca https://support.apple.com/tr-tr/HT201209 üzerindeki veya ilgili web sitesi üzerindeki mevcut talimatları gözden geçirebilirsiniz) Apple ID’nize giriş yapın. Hediye kartı PIN numaranızı girin ve Bakiyeyi Kontrol Et seçeneğine tıklayın. PIN numaranızı, fiziksel kartınızın alt bölümündeki ek kısmın arkasından bulabilirsiniz. E-posta hediye kartları için PIN numaranızı, Şimdi Kullan düğmesinin hemen altında bulabilirsiniz.

Ve işlem tamam! İşte Apple Hediye Kartı bakiyenizi bu şekilde hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Ayrıca diğer hediye kartlarınızın bakiyelerine, bakiyenizin alt kısmındaki Bir başka hediye kartını kontrol et seçeneğine tıklayarak erişebilirsiniz.

Visa Hediye Kartı

Göz atabileceğiniz bir başka popüler hediye kartı markası Visa’dır. Bunları Visa kartların kabul edildiği her yerde ve hatta çevrim içi olarak kullanabilirsiniz. Paxful’da bunları kripto almak ve satmak için de kullanabilirsiniz. Visa Hediye Kartının bakiyesini üç kolay adımla şu şekilde kontrol edebilirsiniz.





Kart tedarikçilerinin web sitesini kartınızın arka kısmından bulabilirsiniz. Visa Hediye Kartı tedarikçilerine Visa Vanilla Hediye Kartları, Giftcards.com, Gift Card Mall, Commerce Bank, Walmart, ve Navy Federal dahildir. Web sitesine gidin ve kartınızın 16 haneli numarasını, son geçerlilik tarihini ve 3 haneli güvenlik kodunu (CVV) girin. Bakiyeyi Gözden Geçir seçeneğine tıklayın ve hediye kartı bakiyenizin görüntülenmesini bekleyin.

Ayrıca hediye kartı tedarikçisini arayıp bakiyeyi hızlı bir şekilde kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Çoğu zaman kartınızın arka kısmında ücretsiz arama numarası olur.

Walmart Hediye Kartı

Walmart Hediye Kartı bakiyenizi kontrol etmenin üç kolay yolu bulunmaktadır. Bunu yakındaki bir Walmart mağazasını ziyaret ederek veya ücretsiz numaralarını (1-888-537-5503) arayıp hediye kartı bilgilerinizi sağlayarak gerçekleştirebilirsiniz. Üçüncü ve en kolay seçenek ise Walmart Hediye Kartı bakiyenizi çevrim içi olarak herhangi bir giriş veya hesap oluşturma gerekmeksizin kontrol etmektir.

Tarayıcınızda walmart.com/account/giftcards/balance adresine gidin. Bu, sizi Hediye Kartı Bakiyesi sayfasına yönlendirir ve burada 16 haneli hediye kartı numaranızı ve 4 haneli PIN numarasını girmeniz gerekir.

Bu girişler tamamlandığında Kart bakiyesini kontrol et seçeneğine gidin ve hediye kartı değerinin görüntülenmesini bekleyin.

Google Play Hediye Kartı

Google Play Hediye Kartları, Google’ın uygulamalar, oyunlar, müzik, kitaplar ve çok daha fazlası gibi ürünlerini satın almak için kullanılabilir. Bu yeniden yüklenebilir olmayan hediye kartını, bu listede yer alan ülkelerdeki farklı fiziksel ve çevrim içi mağazalarda kullanabilirsiniz. Google Play Hediye Kartı bakiyenizi, aşağıdaki adımları takip ederek kontrol edebilirsiniz:

Google Play uygulamasını telefonunuzdan veya tabletinizden açın. Ekranın sağ üst tarafındaki profil ikonuna tıklayın. Açılır pencereden Ödemeler ve üyelikler seçeneğine tıklayın. Hediye kodunu kullan seçeneğine tıklayın ve 20 haneli hediye kodunuzu girip Kullan seçeneğine dokunun. Kullanma sonrasında bakiyenizi kontrol etmek için Ödeme yöntemleri bölümüne gidin.

Bir bilgisayar kullanıyorsanız, play.google.com/store bağlantısına gidin ve hesabınıza giriş yapıp yukarıdaki adımları aynı şekilde takip edin. Bakiyesini kullanmaksızın Google Play Hediye Kartınızın bakiyesini öğrenmek için 1-855-466-4438 numarasından Google Play Desteği arayabilirsiniz.

Vanilla Hediye Kartı

Bu, piyasadaki en popüler hediye kartı markalarından biridir. Bu hediye kartındaki fonların geçerliliğinin sonlanması asla söz konusu olmaz, bu da bu kartları tüm kullanım durumları için harika yapmakla kalmayıp alım satım ihtiyaçlarınız için de bunu harika kılmaktadır. Diğer hediye kartlarında olduğu gibi, kartınızın arkasında bulunan ücretsiz numarasını aramak suretiyle kart tedarikçisi ile irtibata geçebilirsiniz. Hediye kartı bakiyenizi çevrim içi olarak kontrol etmek için balance.vanillagift.com adresine gitmeniz yeterlidir.

Buradan 16 haneli kart numarasını, geçerlilik son tarihinin ay ve yılını, 3 haneli CVV bilgisini girin. Bunları tamamlamanız sonrasında Giriş Yap seçeneğine tıklayın ve bakiyenizin görüntülenmesini bekleyin. Önceki işlemlerinizi, sayfada biraz daha aşağı kaydırmak suretiyle görüntülemeniz mümkündür.

Amazon Hediye Kartı

Amazon Hediye Kartı, Paxful üzerinde en sık alım satımı yapılan hediye kartı markalarından biridir. Bu, Amazon üzerinde bir Prime üyeliği de dahil neredeyse her şeyi alıp satmak için kullanılabilir. Paxful üzerinde Amazon Hediye Kartları alım satımı yapıyorsanız, hediye kartı bakiyenizi kolayca kontrol etmenizin yolu şu şekildedir.

Amazon hesabınıza giriş yapın. Sayfanın sağ üst köşesinden Hesap & Listeleri seçeneğine tıklayın ve Hediye Kartları kısmına dokunun.



Hediye Kartı Bakiyenizin sayfasına yönlendirileceksiniz. Bakiyenize Yükleme Yapın düğmesinin yanındaki Bir Hediye Kartını Kullanın seçeneğine tıklayın. 14 ila 15 arası haneli Amazon Hediye Kartı kullanma kodunuzu

girin. Eğer bir plastik kartınız varsa, kodu ortaya çıkarmak için kartınızın arkasındaki koruyucu kaplamayı dikkatlice soyun veya kazıyın. Mağazalardan satın alınmış yazdırılmış kullanma kodlarını kullanmak için Amazon Hediye Kartı kullanma kodunuzu, mağazada kasiyer tarafından verilen makbuz kağıdı üzerinden bulun. Bu tamamlandığında Bakiyenize uygulayın seçeneğine tıklarsanız güncellenmiş hediye kartı bakiyeniz görüntülenecektir.

Tüm hediye kartı tutarınızın hediye kartı bakiyenize ekleneceğini unutmayın, bu yüzden bir hediye kartı kullanmadan önce hesabınızda ne kadar fonun kaldığını kontrol ettiğinizden emin olun.

eBay Hediye Kartı

eBay tarafından da eBay Hediye Kartı bakiyenizi hızlı ve kolay bir şekilde kontrol etmeniz için bir yol sunulmaktadır. Yapmanız gereken tek şey Hediye Kartı Bakiye Kontrol Edicilerini ebay.com/gft/balance adresinden ziyaret etmek, 13 haneli kullanım kodunuzu girmek ve Bakiyeyi kontrol et seçeneğine tıklayıp hediye kartı bakiyenizin görüntülenmesini beklemektir. Ayrıca eBay Desteği 866-540-3229 numarasından arayabilirsiniz.

Paxful’da hediye kartlarının alım satımını yaparken dikkate almanız gereken şeyler

Kripto almak için hediye kartlarını satmak veya tam tersi işlemleri yapmak, alım satım platformumuzda yapabileceğiniz en kârlı işlerden biridir. Bu, dünya çapında milyonlarca Paxful kullanıcısı arasında bu ödeme grubunun çok popüler hale gelmesini sağlayan şeydir. Alım satım için hediye kartlarını kullanmayı planlıyorsanız, unutmamanız gereken bazı şeyler şu şekilde sıralanabilir.

Eğer hediye kartları satıyorsanız, kartınızın resminin görünür olduğundan emin olun; aksi takdirde potansiyel işlem ortaklarınız bunu reddedecektir. Pek çok satıcı, nakit ile satın alınmış hediye kartlarını tercih etmektedir, bu yüzden makbuzun bir fotoğrafını hazır bulundurmak en iyisi olacaktır. Bazıları aynı zamanda ambalajın da bir resmini istemektedir.

Her zaman işleme başlamadan ve hediye kartı detaylarını yüklemeden önce teklif koşullarını okuyun. Ayrıca işlem ortağınız tarafından istenen tüm detayları yüklemeniz sonrasında Ödendi butonuna tıklamayı unutmayın. Bu, işlemin süresinin bitip sona ermesinin ve bu sayede hediye kartınızın detaylarının çalınmış hale gelmesinin önüne geçecektir.

Sonuç olarak, hediye kartları karşılığında Bitcoin veya diğer kriptoları satıyorsanız işlem ortağınızın hediye kartı bakiyesini kontrol etmeden asla BTC’yi serbest bırakmayın. Bir işlem sırasında Bitcoin kaybetmekten korunmak için, yüklü bir hediye kartı aldığınızdan emin olun. Bu sayfayı tarayıcınızda yer imlerine ekleyebilir ve bu sayede hediye kartı bakiyenizi sorunsuz bir şekilde kontrol edebilmek için adımları takip edebilirsiniz.

Ayrıca hediye kartlarını kullanarak kârlılığınızı maksimize etme ve çevrim içi iş kurma ile ilgili makalelerimizi de okuyabilirsiniz. Hediye kartı alım satım yolculuğunuza çıkmaya hazır mısınız? Başlamak için Paxful hesabınıza gidin!

*Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Burada belirtilmiş bulunan fikirler finansal, yatırımsal veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir ve bunlar, Paxful’un fikirlerini ortaya koymaz.

* Paxful’un Amazon, eBay, Apple, Vanilla, Visa, Google, Walmart ve herhangi bir diğer e-ticaret veya hediye kartı tedarikçisiyle herhangi biriyle ilişiği yoktur. Bu hizmetleri destekleme veya bu hizmetler tarafından desteklenme ile ilgili herhangi bir iddiamız yoktur. Bunların sözcük işaretleri ve ticari markaları kendilerine aittir.