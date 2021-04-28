Hayatımızda yakıt dediğimiz şey, pek çok farklı formda olabilir—bu mesela günümüzü başlatmadan önce içtiğimiz kahve olabilir, dopamin ve endorfin salgılamak için yaptığımız sabah egzersizi olabilir, veya…arabaların gazlaması için koyduğumuz yakıt olabilir. İnsanların ve arabaların yakıta ihtiyaç duyması gibi, Ethereum (ETH) da yakıta ihtiyaç duyar. Bu spesifik dijital varlık için söz konusu enerji kaynağına Ethereum Yakıtı (Ethereum Gas) denir.

Buna detaylı dalmadan önce, kısa bir bilgi tazeleme yapalım. Ethereum Nedir? Sade bir şekilde ifade etmemiz gerekirse bu, hem bir kripto paradır, hem de açık kaynaklı, blok zincir bazlı bir yazılım platformudur. Bunun sıra dışı özelliği, akıllı sözleşmeler ve merkezsizleştirilmiş uygulamalar (DApps) kullanmayı mümkün kılma yeterliliğidir.

Ethereum Yakıtı (Ethereum Gas) Nedir?

Bu bahsedilen yakıt, Ethereum blok zincirinde işlemler yapmanın masraf ve ücretleridir. Burada sıkıntılı kısım, Ethereum yakıtı fiyatlarının sabit olmamasıdır—her bir işlem için gerekli olan yakıt, değiş tokuşun ne kadar kompleks olduğuna bağlıdır. Örneğin, basit bir transfer, 21.000 yakıta (gas) mal olabilir (her bir işlem için söz konusu olan minimum gereklilik). Diğer taraftan, merkezsizleştirilmiş finans (DeFi) gibilerinde kullanılanlar gibi daha komplike olanlar, 1.000.000 yakıta (gas) mal olabilir.

Her bir yakıt biriminin bir fiyatı vardır. Ethereum yakıtı fiyatları gwei veya nanoeth olarak belirtilir, burada 1 ETH = 1*10^9(1.000.000.000) gwei şeklindedir. Gwei’nin fiyatının 5 olduğunu varsayalım. Bu durumda, 21.000 yakıtlık (gas) bir işlem 21.000*5 = 105.000 gwei (0,000105 ETH) ücrete mal olacaktır.

Kaynak: ethereumprice.org/gas/

Temelde bakılırsa, merkezsizleştirilmiş uygulamaların çalışabilmesi ve kendi kendine akıllı sözleşmeleri güvenli ve merkezsizleştirilmiş bir şekilde yürütebilmesi için, bu yakıt (gas), kripto paranın arkasındaki dijital mekanizma olan Ethereum Sanal Makinesi (EVM) tarafından kullanılır. Bunlar, işlemlerinizi işleyip doğrulamak için hesaplama güçlerini kullanan madencilere ücret ödemede kullandığınız yoldur.

Çoğu durumda, Ethereum yakıtı (gas) ve ücretleri temelde ağdaki madenciler arasındaki arz ve talep ile belirlenir. Bunun anlamı, yakıt fiyatının kendi standartlarını karşılamaması halinde, bir işlemi reddedebilecek olmalarıdır. Bu, aynı zamanda yakıtın (gas) fiyatının, işlem gücü için arz ve talebe bağlı olarak dalgalanabileceği anlamına gelmektedir.

Burada “Ethereum yakıtı (gas) limiti” devreye girer. “Yakıt limiti” burada bir işlem için ne kadar harcamaya istekli olduğunuzla ilgilidir. Daha yüksek bir yakıt (gas) limiti belirlemek, Ethereum madencilerine bir işlem için yapılması gereken daha fazla işin söz konusu olduğunu belirtmenizi mümkün hale getirir. Aynı zamanda, eğer yakıt (gas) limitini çok düşük belirlerseniz, madenciler işleminizi yok sayabilir.

Daha da sade bir şekilde anlatmak için, hadi bunu gerçek dünyadan örneklerle anlatalım. Aracınızı X mil boyunca çalıştırmak, Y galon yakıt gerektirecektir. Aynı şekilde, X miktarında paranızı banka hesabınızdan bir arkadaşınıza göndermek, işlem ücreti olarak Y dolara mal olabilecektir. Her iki durumda da, X fayda değerini ve Y ise işlemi gerçekleştirmenin maliyetini belirtir. Benzer şekilde, ağ üzerindeki bir akıllı sözleşme, 50 ether (X) kıymetinde olabilir ve o anda gerekli olan yakıt (gas) tutarı 1/100.000 ether (Y) olabilir. Ethereum madencileri, sonrasında hesaplamasal hizmetleri karşılığında bu spesifik ücretle ödüllendirilirler.

Yakıt (gas) sistemi neden mevcut

Yakıt (gas) konseptinin getirilmesinin amacı, Ethereum ağının hesaplamasal maliyetleri diğerlerinden ayırabilmesini sağlamaktır. Bu amaçla burada farklı bir birimin var olması sayesinde, EVM’nin hesaplamasal maliyetleri ile ETH’nin gerçek değeri arasında pratik bir fark oluşturulmuştur.

Bunun dışında, bu sistemin mevcut olmasının bir ana nedeni bulunmaktadır: teşvik. Ethereum’un halen daha İş Kanıtı (PoW) sistemini kullandığını unutmamalıyız, bunun anlamı, madencilerinin hash oranına yüksek oranda bağımlı olmasıdır. Ne kadar fazla madenci olursa, o kadar yüksek hash oranı olur. Hash oranı ne kadar yüksek olursa, sistem de o kadar etkili ve güvenilir olur.

Sisteme madencileri cezbedip getirmek için geliştiriciler, Ethereum madenciliğinin mümkün olduğunca karlı ve cazip halde olduğundan emin olmak zorundadırlar. Ethereum blok zincirinde, madenciler iki yolla para kazanabilmektedir.

Birincisi oldukça basittir: bloklar kazmak ve blok ödülleri almak. Ethereum blok zincirinde ikinci yol, bir bloğu kontrol edip işlemlerin içeriye dahil edildiğinden emin olmaktır. Burada yakıt (gas) sistemi devreye girmektedir. İşlemleri bloğa koymak için, madencilerin akıllı sözleşmeleri doğrulaması şarttır ve bunlardan ücret alırlar. Sonuç olarak bu, madenci ücretidir ve bu, madencileri aktif bir şekilde Ethereum ekosistemine katılım yapma yönünde motive eder.

Neden Bitcoin (BTC) bu sisteme sahip değil?

2009 yılında BTC, Satoshi Nakamoto tarafından yaratıldığında, yeni bir para birimi türü doğmuştu. Bu, herhangi bir aracı kişi olmadan iki kişi arasında transfer edilebilecek bir para birimi idi. Bu ayrıca tamamen merkezsizleştirilmiş bir para birimi idi. Ancak, hepsi bu kadarla sınırlı idi. Tüm bu devrimsel niteliğine karşın, BTC yalnızca parasal işlemlere izin vermekte idi—bu işlemlere koşullar eklemenin herhangi bir yolu yoktu.

Andy isimli vatandaş, Bruno isimli vatandaşa 5 BTC gönderebilmekte idi, ama bu transfere koşullar koyamamakta idi. Örneğin, Bruno’nun 5 BTC aldığını varsayalım, Andy’nin bu durumda spesifik görevleri öncesinden tamamlamış olması gerekirdi. Bu türde koşullar, son derece kompleks komut dizisi oluşturma gerektirirdi. Bir şeyler eksik halde idi…ve bu eksik şey, akıllı sözleşmeler idi.

Akıllı sözleşmeler, mülk, para veya herhangi bir şekilde değeri olan başka şeyin alım satımını yapmayı şeffaf, sorundan uzak ve herhangi bir orta elemana ihtiyaç duymadan otomatikleştirilmiş ve kendi kendilerini yürüten sözleşmelerdir.

Bir Ethereum işlemi için en iyi zaman nedir?

Ethereum işleminizde tasarruf yapmak mı istiyorsunuz? Şanslısınız, çünkü Ethereum Yakıtı (Gas) tablolarını inceleyip işlem yapmak için en uygun zamanı sizin için belirledik.

En meşgul, ve bu yüzden de en pahalı saatler, 8 AM ile 1 PM (EST) arasıdır. Bu aslında hiç de sürpriz değil çünkü bu dönemde Avrupa ve ABD, tamamen uyanık ve iş başındadır. Buna karşılık, yoğunluğun en az olduğu zaman dilimi, gece yarısından 4 AM (EST) olana kadarki süredir, çünkü bu dönemde ABD uyanık halde, Avrupa güne başlamak üzere, Asya ise iş gününü tamamlamak üzeredir.

Bunun bağlamda, bir ETH işlemi yapmak için en iyi zaman aralığı, bir Cumartesi veya Pazar günüdür—bu dönemde yakıt (gas) fiyatları en düşük seviyede olmaktadır. Diğer taraftan, bu işlem için en kötü zamanlar, Salı ve Perşembe günleridir, çünkü bu günlerde ağ en yoğun dönemini yaşar ve yakıt (gas) fiyatları da en yüksek seviyede olur.

Gün ETH Yakıtının (Gas) fiyatının en düşük olduğu zaman ( EDT/EST) Pazar 2 AM ile 3 AM arası Pazartesi 1 AM ile 2 AM arası Salı 6 AM ile 8 AM arası Çarşamba 11 PM ile 7 AM arası Perşembe 1 AM ile 3 AM arası Cuma 10 PM ile 8 AM arası Cumartesi 2 AM ile 3 AM arası

Tüm bu veriler, bazı işlemleri geciktirip daha sonra yaparak veya birkaç saat içerisinde onaylanacağını bildiğiniz için düşük öncelikli gönderiler yaparak süreç içerisinde yakıttan (gas) tasarruf yapabileceğinizi ortaya koymaktadır.

Ethereum fiyatındaki sıçramalarla birlikte (ve bununla beraber yükselen ücretlerle birlikte) yakıttan (gas) nasıl tasarruf edebileceğinizin yollarını araştırmak mantıklı olabilir. Ethereum satın almak için en uygun saatleri belirleyin ve bunları uygun şekilde planlayın. Kim bilir… Bu yolla epey tasarruf yapmanız mümkün olabilir.

*Sorumluluk reddi: Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Burada belirtilmiş bulunan fikirler finansal, yatırımsal veya herhangi bir başka tavsiye olarak değerlendirilmemelidir ve bunlar, Paxful’un fikirlerini ortaya koymaz.