Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) arasında seçim yapmanız istense hangisini seçerdiniz? İlginç bir şekilde bu soru, kripto piyasasındaki Android ve Apple gibidir. Günümüzde 9.000’in üzerinde dijital para birimi olsa da, kripto arenasının yıldızları BTC ve ETH’dir. Ama ödeme özellikleri ve gerçek-dünyadaki kullanımları bakımından hangisi daha iyi seçenektir? Ethereum mu, Bitcoin mi satın almalısınız?

Hadi işi temel elementlere getirelim

Bu iki en iyi performansa sahip dijital para birimleri arasında seçim yapmak zorlayıcı olabilir, özellikle de nasıl çalıştıkları ve yapabilecekleri konusuna aşina değilseniz. Gelecekte pişman olmayacağınız bir kararda size yardımcı olmak için Bitcoin ve Ethereum hakkında temel bilgileri sizin için derledik.

🥇 Bitcoin (BTC)

Hadi kripto piyasasının anahtar oyuncusu olan Bitcoin ile başlayalım. Bu, gizemli Satoshi Nakamoto tarafından Ocak 2009’da geliştirilip tanıtılan bir kripto para birimidir. Bitcoin, dijital nakit sistemindeki çift harcanma problemini bir kişiler arası (P2P) ağ kullanarak çözmek için oluşturulmuştur. Bu yenilikçi ödeme sistemi, bankalar ve diğer üçüncü tarafları aradan çıkarır ve bu da daha ucuz, daha hızlı ve daha kolay işlemleri mümkün hale getirir.

Bu makalenin yazılma anı itibariyle BTC piyasasının profilinin genel görünümü şu şekildedir:

Sıralama: 1’inci

Fiyat : 52.000+ USD

Piyasa Toplam Değeri: 0,98 trilyon USD

Maksimum Limit: 21 milyon BTC

Dolaşımdaki Tedarik: 18,6 milyon BTC

İlginç bir şekilde Satoshi Nakamoto, Bitcoin’i tasarlarken 21 milyon BTC tedarik üst sınırı olacak şekilde tasarlamıştır. Öngörülemez fiyat savrulmalarının arkasındaki güç kaynağı bu maksimum sınırdır. Oldukça dalgalı değeri sebebiyle Bitcoin genellikle altına benzetilir. Ama kıymetinin yanı sıra Bitcoin ayrıca elde edilme yolu dolayısıyla da altına oldukça benzer.

Altında olduğu gibi, Bitcoin de madencilikle elde edilir. Ama yer altında kazı yapan güçlü altın madenciliği ekipmanları yerine BTC, güçlü bilgisayarlar ve uzmanlık madencilik yazılımları gibi dijital kazmaları kullanır. Bir BTC işlemini tamamlamak genellikle 10 dakika alır ama gereken doğrulama sayısına bağlı olarak bunun biraz daha uzun süre alabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir.

🥈 Ethereum (ETH)

Piyasadaki ikinci en domine koine geldiğimizde bu,—Ethereum, diğer adıyla Ether’dir. Bu güçlü token Temmuz 2015’de genç bir Rus-Kanadalı bilgisayar uzmanı olan Vitalik Buterin tarafından geliştirilmiştir. Ethereum, kripto ödemeler yapmanıza, akıllı sözleşmeler yürütmenize ve programlanabilir blok zinciri üzerinde merkezsizleştirilmiş uygulamalar oluşturmanıza izin verir—programcılar ve geliştiriciler arasında ünlü olmasının sebebi budur.

Peki neden oldukça fazla sayıda insan Ethereum satın almayı seçiyor? ETH’nin piyasa profilinin halihazırda nasıl göründüğüne bir göz atalım:

Sıralama: 2’nci

Fiyat : 2.400+ USD

Piyasa Toplam Değeri: 283,73 milyar USD

Maksimum Limit: Limitsiz

Dolaşımdaki Tedarik: 115 milyon ETH

Kazılması için oldukça uzmanlık ürünü özel ekipmanlara ihtiyaç duyan Bitcoin’in aksine Ethereum madenciliği, sıradan kullanıcıların sahip olabileceği Grafik İşleme Ünitelerini (GPU’lar) kullanabileceğiniz farklı bir sistem kullanır. Bu da madencilerin daha bağımsız madencilerin kendi operasyonlarını kurmalarını teşvik eder, bu durum da daha sağlam bir Ethereum ağı oluşturur. İlginç bir şekilde, Ethereum’un blok oluşumu yalnızca 12 saniye alır—bu, BTC’den neredeyse 50 kat daha hızlıdır!

Teknik meselelere derinlemesine dalmak

Ethereum mu, Bitcoin mi almanız gerektiğine karar vermeden önce, her birinin nasıl çalıştığını anlamak kritik öneme sahiptir. Bu kriptolar oldukça fazla önemli farklılıklara sahip olsa da her ikisi de aynı sıra dışı özellikleri paylaşır.

🔐 Merkezsizleştirilmiş Doğası

Çoğu kripto paralar, merkezsizleştirilmiş bir sistemde çalışır. Bunun anlamı, operasyonlarını sürdürmek için herhangi bir merkezi otoriteye veya devlet organına ihtiyaç duymamalarıdır. Bitcoin ve Ethereum herhangi bir merkezi noktaya sahip olmadığı için, bunların sisteminde açıklar bulmak veya hacklemek son derece zor—hatta belki de imkansız—denebilir.

Örnek olarak sosyal medya ağlarını ele alalım. Bir hacker veya siber dolandırıcı başarılı bir şekilde tüm platformu sürdüren ve yürüten şirketi hacklerse, bu sosyal ağ içerisindeki tüm veriler kolay bir şekilde yasa dışı olarak elde edilebilir. Uff!

BTC ve Ethereum’un merkezsizleştirilmiş doğası yardımıyla finansal işlemler yalnızca daha etkili değil, aynı zamanda daha da güvenlidir. Bunun anlamı, herhangi bir şekilde kripto fonlarınızın güvenliği konusunda endişe etmek zorunda kalmadan gece uyuyabilir, video oyunlar oynayabilir veya favori tv dizilerinizi ardı ardına izleyebilirsiniz.

🌐 Blok Zincir Teknolojisi

Blok zinciri geçmişte duymuş olduğunuza eminiz, ama hadi ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamadıysanız birlikte gözden geçirelim. Blok zincir teknolojisi, kripto paraların arkasındaki güçlü beyindir. Bu halka açık, dağıtılmış bir kayıt defteri olup, burada her bir işlem kaydedilir ve depolanır.

Daha iyi bir karşılaştırma için, bunu bankaların tüm işlemleri kaydettiği hesap defterlerine benzermiş gibi düşünebilirsiniz. Buradaki temel fark, bankaların hesap defterlerinin yalnızca kullanıcının kendisinin göreceği şekilde sağlanmasıdır. Burada hesap sahibi tarafından yapılan her bir işlem mevcut olduğu için, bu küçük kitapçık bir gizli belge olarak değerlendirilir.

Blok zincir teknolojisiyle tüm işlemler, ağdaki tüm bireylerin erişimine açıktır. Bunun anlamı, herhangi bir kişinin bir işleminin söz konusu olması halinde bunu herkesin görebilecek olmasıdır. Burada iyi olan ise, kimin kiminle işlem yaptığını kimsenin kolay bir şekilde bilemeyecek olmasıdır. Buna ek olarak, blok zincir, her bir işlemin onaylanması sonrasında geri alınamayacak olmasını kriptografik teknikler kullanarak garanti altına alır.

Blok zincirin dağıtılmış kayıt defteri tarafının anlamı, pek çok düğümün, veya bilgisayar sistemlerinin, tüm veriyi doğrulamak ve işlemek için birlikte çalışmasıdır. Ne kadar fazla bilgisayar veya düğüm mevcut olursa, blok zincir de o kadar daha fazla güvenli ve güvenilir hale gelir. Bunun anlamı, hackerlerin bir blok zincir ağını başarılı bir şekilde hacklemesi için blok zincir üzerindeki her bir işlemi geri alma gibi aşırı zor bir işlemi gerçekleştirmelerinin gerekmesidir.

Pek çok kripto uzmanı, blok zincirin sağlam güvenlik özellikleri sayesinde her bir doğrulanmış işlemi geri almaya girişmenin yalnızca aşırı zaman alacak bir işlem olmakla kalmayıp, aynı zamanda başarması neredeyse imkansız olan da bir işlem olduğunu belirtiyor.

📂 Akıllı Sözleşmeler

İki öncü kripto para arasında Ethereum, akıllı sözleşmeleri ilk hizmete sunan kripto para olmuştur. Bu merkezsizleştirilmiş araç, işlemleri otomatize etmenize ve aracı ihtiyacını ortadan kaldırmanıza imkan sağlar. İlginç bir şekilde Ethereum ağı, herhangi bir başka kişi tarafından değiştirilmesinin imkansız olduğu uygulamalar geliştirmenize imkan sağlar.

Diyelim ki bir ev veya mülk satın almak istiyorsunuz. Akıllı sözleşmeler sayesinde mülkün tapusunu almadan önce ödemelerinizi ve belgelerinizi koordine etmek için acenteyle veya avukatla düzenli olarak koordine olmanız artık gerekmez. Belirli koşullar belirleyebilirsiniz ve bunlar tamamlanınca işlem başlatılmış olur. Örneğin, ödemenizi tamamlar tamamlamaz mülk sahiplik belgelerinizi otomatik olarak alabildiğiniz şekilde mevzuatın gelişmiş olduğu bir dünya düşünün—bu harika olmaz mıydı?

Emlak işlemlerinin dışında akıllı sözleşmeler ayrıca diğer işlerde de kullanılabilir, örneğin araba alım satımları, e-ticaret web siteleri ve çok daha fazlası, özellikle de daha az mevzuata tabi sözleşmelerde kullanılabilir.

Ethereum karşısında Bitcoin: Farkları nelerdir?

Her iki koin için de teknik yönleri, piyasa performansını ve diğer önemli noktaları ele aldıktan sonra muhtemelen hangi kriptonun sizin alım satım ve iş ihtiyaçlarınıza en uygun olduğunu merak ediyorsunuzdur. Şimdi artık Ethereum ve Bitcoin arasındaki önemli farklılıklara derinlemesine dalalım.

💡Konsept

Bitcoin, yenilikçi bir ödeme sistemi olarak oluşturulmuştur. Basit bir şekilde ifade edecek olursak, bunu para olarak düşünebilirsiniz, ama tamamen dijital bir para. Diğer taraftan Ethereum ise, uygulamalara güç veren ve farklı görevleri gerçekleştiren yakıt gibi değerlendirilebilir. ETH ödemeler için de kullanılabilecektir ama bunun programlanabilir ağı, çok daha fazlasını yapabilmenize izin verir.

☑️ Kullanımları

Daha önceden de bahsettiğimiz şekilde, Ethereum’un programlanabilir sistemi, merkezsizleştirilmiş uygulamalar geliştirebilmenize ve akıllı sözleşmeler kullanabilmenize imkan sağlar. Bu kripto para aynı zamanda ödemeler ve diğer parasal işlemler için de kullanılabilir. Bunun dışında bu varlık aynı zamanda değer sahibidir ve alım satımı yapılabilir.

Bitcoin ise, sadece ödemeler için tasarlanmıştır. BTC’yi paranızın değerini ön görülemeyecek ekonomik kaymaların etkilerinden korumak için, ülkeniz içinde ve dışında para transferi yapmanız için, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize hediyeler göndermek, günlük satın almalar gerçekleştirmek, işinizi geliştirip büyütmek, hayır kurumları ve filantropik girişimleri desteklemek ve kripto alım satımı alanına girmek suretiyle para kazanmak için kullanabilirsiniz.

Son söz

Bitcoin, piyasa fiyatı ve toplam piyasa değeri bakımından binlerce kriptonun en üstünde yerleşmiş haldedir. Sıra dışı ödeme özellikleri, BTC adaptasyonu günümüzde diğer ülkelerde de inkar edilemeyecek seviyede yükselmektedir. BTC, fiyat stabilitesi bakımından ETH’den çok daha dalgalıdır, bu da piyasa yatırımcıları ve işletmeleri için bunu ideal kılmaktadır.

Ethereum ise, programlanabilir sistemi sayesinde size sınırsız fırsatlar sunmaktadır. BTC’de olduğu gibi, Ethereum da kripto piyasalarında oldukça popülerdir çünkü bunun paraya çevrilebilirliği oldukça yüksektir, yani tercih ettiğiniz para birimiyle takas edilmesi oldukça kolaydır.

Her ikisi de oldukça değerli dijital varlıklar olsa da, her birinin oldukça farklı avantajları vardır. Bu kılavuzun hangi kriptoyu denemeye karar vermede size yardımcı olmasını umarız! Halen daha karar veremiyor musunuz? Paxful hesabınıza gidin, itibarlı tedarikçilerden Bitcoin veya Ethereum satın alın ve faydalarını kendiniz deneyimleyin.

*Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Burada belirtilmiş bulunan fikirler finansal, yatırımsal veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir ve bunlar, Paxful’un fikirlerini ortaya koymaz.