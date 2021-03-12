Bitcoin cüzdanları bazen uğraştırıcı olabilmektedir. Çok farklı türde olanları mevcuttur ve hepsi farklı işlem stilleri içinmiş gibidir. Örneğin, çevrim içi cüzdanlar, yeni bir alım satım platformunu ilk defa kullanmaya başlayan veya test etmekte olan yatırımcılar için uygundur. Buna karşılık fiyatları biraz daha yüksek olsa da donanım cüzdanları, önemli miktarda bitcoin tutmakta olan yatırımcılar için idealdir.

Hepimiz ilki ile başlamış kişileriz; borsaları test eden, yeni bir alım satım yolculuğuna başlayan kişiler olarak. Peki bir sonraki seviyeye ilerlemeye hazır olduğumuza karar verdiğimizde neler yapılabilir? Bazılarımız gerçekten de varlıkların bir çevrim içi cüzdanda depolamak için çok fazla geleceği bir noktada olabilir. Bunu anlamak kolay da, değerli varlıklarımızı bir donanım cüzdanına nasıl taşıyabiliriz?

Donanım cüzdanlarının ne oldukları hakkında bilgi sahibi değilseniz, bu cihazların USB flaş bellek gibi görünen ve Bitcoin’lerinizi çevrim dışı ve güvenli bir konumda depolayan küçük cihazlar olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak bunlar, özel anahtarlarınızı güvende tutar. Bazılarının ekranı var bazılarının yok olsa da, sizin ekranı olan bir donanım cüzdanı almanız tavsiye edilir. Donanım cüzdanınızda bir ekran olması, önemli cüzdan detaylarının doğrulanması ve gösterilmesi ile size ekstra güvenlik sağlayacaktır. Hacklenmeleri neredeyse imkansız olduğu için, sunulan veri, bilgisayarınızda gösterilenden daha güvenilir olacaktır.

Genel olarak bahsetmek gerekirse, bitcoin transfer işlemi, kullandığınız spesifik donanım cüzdanına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu makalede örnek olarak Ledger Nano S örneğini kullanacağız.

Ledger Nano S genel incelemesi

Fonlarınızı bir çevrim içi cüzdandan Ledger Nano S’e gönderme konusuna gelmeden önce, hızlı bir şeklide cihazı gözden geçirelim.

Ledger Nano S, piyasadaki en popüler kripto para donanım cüzdanlarından biridir. Bu cüzdan birden fazla dijital parayı destekler (Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ethereum, Monero, Ethereum Classic, Ripple, Litecoin, Dogecoin, Zcash, ve Dash) ve belki de piyasadaki en uygun fiyatlı olanıdır (vergiler hariç 59 USD fiyatı var)-bu durum bu cüzdanı yeni başlayanlar için en uygun seçeneklerden biri haline getirir.

Bu cihaz küçük ve kompakttır (cebinize sığabilecek kadar küçük) ve diğer donanım cüzdanlarından daha sağlam olması için bir metal gövdeye sahiptir. Karşılaştırıldığında aslında Ledger Nano S, diğer donanım cüzdanları ile benzer şekilde çalışır-bir bilgisayara takıp bir PIN kodu belirlemek suretiyle. Bunu gerçekleştirdikten sonra, 24 kelimelik bir çekirdek cümle alırsınız ve bu, özel anahtarınız olarak işlem görür (bu yazılmalı ve yalnızca sizin erişiminizin olacağı bir yerde saklanmalıdır).

Cihazı kurduktan sonra, Ledger Live kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz, bu, cihazın gönderim ve alım işlemlerini kullanmanıza imkan sağlayan uygulamadır.

Bir borsadan Ledger Nano S’e BTC transfer etmek

Artık Ledger Nano S ile ilgili genel bir fikriniz olduğuna göre, artık bitcoin’inizi bir çevrim içi cüzdandan bitcoin donanım cüzdanına nasıl transfer edebileceğinizi göstermeye geçebiliriz. Hadi Paxful’u bu örnekte kullanalım.

BTC gönderisi almak için donanım cüzdanınızı kurmak

Paxful’dan BTC gönderme öncesinde Legder Nano S’in gönderi almak için kurulumunun tamamlanmış olduğundan emin olun.

İlk adım, cihaz için masaüstü uygulaması olan Ledger Live’e giriş yapmak olacaktır. Sonraki adımda “Yönetici(Manager)” seçeneğine tıklayın ve tercih ettiğiniz dijital parayı (örneğin bu örnekte bitcoin), “Uygulama Kataloğu(App Catalog)” içerisinden seçerek kurun. Ledger Live kurulumunu gerçekleştirdiğinizde, cihaz üzerinde dijital paranın simgesi görüntülenecektir. Devam etmeden önce, Ledger Nano S’de (cihazınız yeni ise) diğer dijital paralar için de hesaplar açtığınızdan emin olun.

Sonrasında, “Hesaplar(Accounts)” kısmının yanındaki artı işaretine tıklayın, bitcoin üzerine tıklayın ve devam seçeneğini seçin. Sonrasında ekran üzerinde “Bağlanın ve Ledger cihazınızın kilidini açın(Connect and unlock your Ledger device)” ve “Cihazınız üzerinde Bitcoin uygulamasına gidin(Navigate to the Bitcoin app on your device)” seçeneğine gidin. Cihazınız üzerinde bitcoin simgesine kaydırın ve seçmek için her iki butona da aynı anda basın. Bunu yaptıktan sonra, “Hesapları görüntülemek için cüzdanı kullanın(Use wallet to view accounts)” uyarısı cihaz üzerinde görüntülenmelidir, bu durum Ledger Live’de devam etmenize olanak sağlar. Bu noktada, hesabınızı yeniden adlandırmanız mümkün olacaktır. Yeniden adlandırmayı tamamlamanız sonrasında, açılır pencereyi kapatmak suretiyle bunu onaylayın.

Paxful’dan donanım cüzdanınıza BTC göndermek

Bu noktada hesabınıza dijital para alabiliyor olmalısınız. Gönderme işlemine başlamak için Ledger Live içerisinden “Gönderi Al (Receive)” seçeneğine tıklayın ve dijital parayı alacak hesabı seçin (bu örnekte bitcoin hesabı). Sonrasında, cihaz üzerinden kullanacağınız para birimini her iki butona birlikte basmak suretiyle seçin, ekranda “Hesapları görüntülemek için cüzdanı kullanın(Use wallet to view accounts)” metni görüntülenecektir. Sonrasında, cihazınızın aynı adresi gösterip göstermediğini kontrol ederek Ledger Live üzerinden adresi doğrulayın (son hanelerin aynı olduğunu kontrol edin).

Doğrulama sonrasında, Paxful’a gidin, giriş yapın ve sayfanın tepesindeki “Cüzdan” düğmesine tıklayın.

Sonrasında “Bitcoin Gönder” butonuna tıklayın. Açılır pencere üzerinden ne kadar BTC göndermek istediğinizi girin ve sonrasında Ledger Live’den aldığınız adresinizi yapıştırıp gerekli 2 adımlı doğrulama proseslerini tamamlayın.

“Devam” seçeneğine tıkladığınızda işleme bir genel bakış önünüze sunulur-ne kadar bitcoin gönderdiğiniz ve Bitcoin ağı için ödemeniz gerekecek olan ücretler. İlk olarak 2 adımlı kimlik doğrulamasını tamamlamanız gerekecektir, doğrulama sonrasında ise paranız yola çıkmış olacaktır!

Ledger Nano S’den BTC göndermek

Cihazınıza BTC gönderme sırasında olduğu gibi cihazınızdan gönderi yapmak da aynı şekilde kolaydır!

Donanım cüzdanınızdan BTC göndermeye başlamak için, Ledger Cüzdanı Bitcoin uygulamasını masaüstü bilgisayarınızdan çalıştırın, cihazınızı bilgisayara takın ve kilidini açın. Bağlantı tamamlandıktan sonra size hangi Bitcoin zincirini kullanmak istediğiniz sorulacaktır-bizim için bu “Bitcoin” olacaktır. Sonrasında sizden, “Legacy (eski tip)” veya “Segwit” adres türleri arasında seçim yapmanızı isteyecektir. Bitcoin’iniz eğer bir Legacy adresinde ise (“1” rakamıyla başlayan adresler) “Legacy”, bir Segwit adresinde (“3” rakamıyla başlayan adresler) ise “Segwit” seçimi yapın.

Uygulamayla cüzdan senkronizasyonunuzun tamamlanması sonrasında Ledger Cüzdanı Bitcoin uygulamasının ana kullanıcı arayüzünü görmelisiniz. Sonrasında, UI’nın sol üst köşesindeki “Gönder(Send)” düğmesine tıklayın. Göndermek istediğiniz BTC tutarını girin, alıcı adresini yapıştırın (yapıştırma yerine QR kodunu taramak suretiyle hatalardan sakınmanız tavsiye edilir) ve “Gönder (Send)” seçeneğine tıklayın. Bu sayfada, işlem ücretlerinizin ne kadar yüksek olabileceğini de seçebilirsiniz-işlem ücreti ne kadar düşük olursa, onay da o kadar geç gelecektir. Birkaç “Özel Ücret(Custom Fees)” seçeneğini bile gözden geçirebilirsiniz.

Fonlarınızı donanım cüzdanınıza gönderin!

Gördüğünüz üzere, Bitcoin’inizi soğuk cüzdanınıza iletmek zor değil. Deneyimli bir alım satımcı iseniz, piyasadaki en güvenli depolama seçeneklerinin donanım cüzdanları olduğunu bilirsiniz, bu yüzden henüz iletimi gerçekleştirmediyseniz, şimdi iletimi gerçekleştirin ve varlıklarınızı güvende tutun!