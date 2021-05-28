Sosyal medyada Bitcoin (BTC) trendleri ve pek çok sebebe bağlı farklı piyasa halleri. BTC’nin fiyatındaki ani yükselişinden ve dünyanın en önde gelen finansal figürleri tarafından yapılan devasa piyasa yatırımlarından ayrı olarak bu dominant dijital varlığın manşetlere gelmesine bir başka sebep, Bitcoin yarılanması denen bir olay sebebiyle de gerçekleşmektedir. Peki ama Bitcoin yarılanması tam olarak nedir ve nasıl çalışır? BTC yarılanması ile ilgili en sık sorulan sorulara verilen cevaplarla aradığınızı bulabilirsiniz.

Bitcoin yarılanması nedir?

Bitcoin yarılaması olarak da adlandırılabilen Bitcoin yarılanması, kripto dünyasında en çok beklenilen olaylardan biridir. Ne olduğunu anlamanıza daha da yardımcı olabilmek için hadi günümüzün dominant dijital koinini elde etme prosesine hızlı bir göz atalım. Bitcoin madenciliği, madencilerin özel dijital madencilik ekipmanlarını sanal kazma olarak kullanarak Bitcoin’in dijital mağarasında kazı yapmak suretiyle BTC elde ettiği prosestir.

Bitcoin madencileri, Bitcoin’in blok zincirine eklenecek olan “blokları” tamamlamak için, ağın son derece yüksek komplekslikteki matematiksel denklemlerini çözmek zorundadır. Bir blok, 1 megabayt (MB) kıymetinde Bitcoin işlemini depolayan veya içinde barındıran bir dosya anlamına gelir. Daha da fazla işlemler doğrulandıkça, Bitcoin’in ağı da boyut olarak büyümektedir.

Bu yapbozları çözdükten veya başarılı bir şekilde işlemleri doğruladıktan sonra, ki bu yaklaşık 10 dakika sürer, madenciler, ödül olarak Bitcoin alırlar. Buna ek olarak, Bitcoin yarılanması denen prosesle, her 210.000 blok kazıldıktan sonra veya yaklaşık olarak her dört yılda bir, madenciler tarafından kazanılan ödül tutarı yarı seviyesine düşer.

Bu nasıl mı çalışır?

Yarılanma, her bir 210.000 blok kazılması sonrasında gerçekleştirilir. BTC’nin erken yılları boyunca madenciler, her bir doğrulanan blok için 50 BTC ödül aldılar. 2012 yılında daha fazla BTC kazılınca, 50 BTC ödülü yarı yarıya düşürüldü ve blok başına ödül, 25 BTC hale getirildi. 2016 yılında ikinci 210.000 blok seti de üretilmiş hale geldikten sonra, ödül miktarı tekrar yarı seviyesine düştü ve bu durum, madencilere sadece 12,5 BTC ödül seviyesini beraberinde getirdi. En yakın zamandaki Bitcoin yarılanması Mayıs 2020‘de oldu ve üçüncü 210.000 blok setinin kazılmış olması sonrasında, ödül bir defa daha yarı seviyeye indirildi ve artık blok başına ödül 6,25 BTC seviyesindedir.

Kaynak: corporatefinanceinstitute.com

Bitcoin yarılanması, BTC’nin fiyatını nasıl etkiler?

Yarılanma, Bitcoin’in fiyatında çeşitli etkilere sahiptir. Bitcoin’in piyasa fiyatında önceki yarılanmaların etkileri şunlar olmuştur.

İlk yarılanma (2012) – Tarihteki ilk Bitcoin yarılanması 28 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşmiştir. İlk 210.000 blokluk setin kazılması sonrasında ödül seviyesi, blok başına 50 BTC’den 25 BTC’ye olacak şekilde düşürülmüştür. Yarılanma öncesinde BTC’nin fiyatı, koin başına 12 USD idi. Bir yıl sonrasında piyasa satış fiyatı 960 USD’nin üzeri seviyelere çıkmıştır.

İkinci yarılanma (2016) – 420.000 numaralı bloğun kazılmasından sonra, ikinci yarılanma gerçekleşmiştir. 9 Temmuz 2016 tarihinde, Bitcoin madencileri artık blok başına 12,5 BTC almaya başladı. İkinci yarılanma öncesinde, BTC’nin fiyatı neredeyse 665 USD seviyesinde idi, ve ardından gelen bir yılın sonunda, piyasa değeri tam tamına 2.550 USD seviyelerine ulaşmıştı.

Üçüncü yarılanma (2020) – 2020’deki Bitcoin yarılanması 11 Mayıs tarihinde gerçekleşti. 210.000 bloğun üçüncü seti sonrasında, madenci ödülleri tekrar yarı seviyesine düşürülmüştü ve 6,25 BTC seviyesine inmişti. 2020’nin son gününde, Bitcoin satış fiyatı 29.000 USD’nin üzerinde idi—bu da geçen senenin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü yarılanma (2024) – Bir sonraki Bitcoin yarılanmasının 2024’de, 840.000 numaralı blok kazıldıktan sonra gerçekleşmesi bekleniyor. Bu an itibariyle madenciler, blok başına 3,125 BTC ödül kazanabilecekler.

Bu liste, 21 milyon BTC’nin tamamının kazılmış hale gelmesine kadar devam edecektir—bazı kripto uzmanları, bunun 2140’a kadar süreceğini söylüyor. Ama sonuçta geleceğin nasıl olacağını kim bilebilir…

Bitcoin yarılanması neden gerçekleşir?

Bitcoin yarılanmasının nasıl gerçekleştiğini öğrenmeniz sonrasında büyük ihtimalle “Bu yarılanma uygulamaları, Bitcoin’in dijital mağarasında madenciliğin ağır yükünü taşıyan madenciler için adaletsiz bir uygulama değil mi?” diye aklınızdan geçiriyorsunuzdur. Hevesli bir Bitcoin destekçisi ve kullanıcısı iseniz, muhtemelen Bitcoin’in gizemli, takma adı Satoshi Nakamoto olan geliştiricisinin, BTC’yi 21 milyon koinle sınırlı sayıda olacak şekilde oluşturduğunu da biliyorsunuzdur.

Bu blogun yazılması sırasında BTC’nin toplam tedariğinin %88.83 kadarı zaten kazılmış halde idi. Bunun anlamı, kazılacak yalnızca 2,3 milyon BTC’nin kazılacak olmasıdır. Ancak, üretilmiş olan 18,6 milyon BTC’nin günümüzde piyasada dolaşımda olduğunun herhangi bir garantisi yoktur. Hatta New York Times’ın bir raporuna göre, BTC’nin yaklaşık %20’si yani milyarlarca dolar değerinde BTC, ya kayıp ya da cüzdanlarda kilitli kalmış halde.

21 milyon Bitcoinin tamamı kazıldıktan sonra, madenciler artık blok ödülleri alamayacak. Bu durumda yalnızca onayladıkları gönderi işlemlerinden aldıkları ücretle para kazanabilecekler. Yarılanma gerçekleştiğinde madencilerin ödüllerinin yarıya düştüğü doğru olsa da, sınırlı tedariki sebebiyle Bitcoin toplam miktarı azalır ve zaman geçtikçe bir BTC’nin değeri, yükselmeye devam etmektedir. Bitcoin’in fiyatındaki yükseliş de aynı zamanda madencilerin kazmaya devam etme konusunda motive olmasını sağlayan şeydir.

BTC yarılanmasının etkileri nelerdir?

Madencilerin ödüllerinden BTC’nin piyasa fiyatına, piyasa hareketi ile ilgili yatırımcıların algılarına kadar—Bitcoin yarılanmasının farklı etkileri mevcuttur. Bu olayın göze çarpan avantajları ve dezavantajları şunlardır.

⚒️ Madencilere

Bitcoin madenciliği, Bitcoin’i küçük tutarlar halinde elde etmenin en etkili yollarından biri olarak da bilinmektedir. Ama diğer taraftan, tek başına madenci veya madencilik havuzunda işlem yapan madenci olma durumunuza bağlı olarak madencilik işlemleri yürütmek gerçekten çok pahalı olabilmektedir. Her iki durumda da, Bitcoin’in küçük miktarlarını kazma zorlu ve masraflı işleminin üstesinden gelebilecek yüksek güç seviyesine sahip madencilik ekipmanları ve bununla ilgili özel yazılıma ihtiyacınız olacaktır.

Bazı madenciler için, madencilik ödüllerindeki aniden gerçekleşen düşüş, daha düşük karlılığa yol açacak bir durum gibi gelebilir. Kurdukları güçlü madencilik makinelerine yaptıkları büyük miktarlarda yatırımlar sebebiyle, blok başına azalan tutarda ödül, madencilik operasyonu masraflarını karşılamaya yetmeyebilir. Ancak, Bitcoin’in oldukça dalgalı olan doğası sebebiyle her zaman bu durum geçerli olmayabilir.

📊 Alım satımcı yatırımcılara

Bazı madenciler Bitcoin yarılanması fikrine bayılmasa da, bu olay Bitcoin heveslileri, alım satımcıları ve yatırımcıları için her zaman dört gözle beklenen bir olaydır. Neden? Çünkü bu dönemde, kripto dünyasında madenciler tarafından oluşturulan koinlerin sayısı azalmış olur. Bunun anlamı, kazma sonucu elde edilen koinlerin sınırlı olmasının, piyasa talebi arttığında BTC’nin fiyatının zirve yapmasına giden yolu hazırlayan şey olmasıdır. Daha yüksek talep ve bu dijital varlığın sınırlı tedariği, alım satımcıların BTC’yi daha yüksek fiyatlardan satabilmesi için piyasa fırsatları oluşturabilir.

Bu göz dolduran trendi ilk Bitcoin yarılanmasından en son bitcoin yarılanması olaylarına kadar hepsinde görmüş olsak da, bu dalgalı varlığın fiyatının hızlı bir şekilde yükselip düşebileceğini aklımızdan çıkarmamak halen daha oldukça önemlidir—piyasa hareketlerine bağlı olarak bu gerçekleşebilir.

📈 BTC’nin fiyatına

Bitcoin yarılanmasının, piyasa fiyatının yukarılara çıkmasına sebep olabileceğinden bahsetmiştik. Ancak bu, her zaman gerçekleşmez ve fiyatın ne kadar yükseleceği konusunda yüzde yüz emin değiliz. Günler, aylar hatta haftalar sonrasında bile fiyatlarda zirveler görülebilir ve bunların aralarında fiyat düşmesi gerçekleşebilir.

Buna ek olarak, yarılanmanın sonrasında kripto dışından daha fazla sayıda ilgili kişi de kripto dünyasına gelebilir mi? Bir başka boğa sezonu olacak mı? Piyasada yeni alım satımcılar olacak mı? Bunlar insanın aklına gelen pek çok sorudan sadece bazıları, ama yine söyleyelim, Bitcoin fiyatının hangi doğrultuda ilerleyeceğini sadece bekleyip görebiliriz.

Bitcoin yarılanmasından ekstra nakit kazanabilir misiniz?

Bitcoin, vahşi fiyat dalgalanmalarıyla bilinir. Bu yüzden, yarılanma öncesinde olsun veya olmasın, bundan para kazanma imkansız değildir. Bir hafta veya bir ay boyunca BTC’nin fiyat hareketlerini izleyip kripto alım satımı ile ilgileniyorsanız ne zamanın alıp satmak için en iyi zaman olduğuna karar verebilirsiniz.

Ama herhangi bir alım satım aktivitesine girişmeden önce, her zaman için güvenilir bir kripto para cüzdanına ve alım satım platformuna ihtiyacınız olacağını aklınızdan çıkarmayın. Bitcoin alım satımında elinizi denemek istiyorsanız, başlamak için Paxful’da bir hesap oluşturabilirsiniz. Bu sayede ayrıca fonlarınızı istediğiniz zamanda, nerede olursanız olun yönetip takip edebileceğiniz bir ücretsiz Bitcoin cüzdanınız da olur—gördüğünüz üzere bu çok kolay.

Sonuç olarak Bitcoin yarılanması iyi bir şey mi, yoksa kötü bir şey mi?

Daha öncesinde konuştuğumuz şeylerle, Bitcoin yarılanmasının piyasa fiyatı, madenciler, alım satımcılar ve yatırımcıları üzerinde çeşitli etkileri olduğunu belirtmiştik—önemli ölçüde faydaları ve dezavantajları olduğu aşikardır. Diğer varlıklarda ve değerli emtialarda olduğu gibi, Bitcoin’in fiyatı da arz-talep dengesi üzerinden ortaya çıkar. Ancak, her dört yılda bir daha azalan tutarda ödül kazanan madenciler için bu durum, yarılanma öncesi dönemde kazanabilecek oldukları gibi blok başına 50 BTC ödül kadar motive edici ve çekici olmayabilir.

Ama Bitcoin’in on yıldan fazla süredir piyasadaki varlığı sonucunda yükselen popülerliği ve dünya çapında kabul ve benimsenme seviyesi, inkar edilemez bir şekilde Bitcoin’in fiyatını daha da yükseğe çıkarıyor. Peki bu yarılanma olayı iyi mi yoksa kötü mü? Burada cevabı size bırakacağız.

*Bu makalenin içeriği, yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Burada belirtilmiş bulunan fikirler finansal, yatırımsal veya herhangi bir başka türde tavsiye olarak değerlendirilmemelidir ve bunlar, Paxful’un fikirlerini ortaya koymaz.