Bitcoin’in zirve yapan popülerliği sayesinde gün geçtikçe daha fazla kişi kripto para alım satım dünyasına adım atmaktadır. Bitcoin’e ve diğer kripto para birimlerine yatırım yapmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir? İnsanların Bitcoin mi, yoksa Etherium, Litecoin gibi diğer kripto para birimlerine mi yatırım yaptıkları önemli değil. İnsanlar sonuçta işin içine girmek ve kendileri için biraz para kazanmak isteyecekler.

Bu sebeple, hevesli kripto para yatırımcıları için, işe başlamadan önce Bitcoin ve diğer kripto para birilerine yatırım yapmanın avantajlarını ve dezavantajlarını bilmek iyi olacaktır. Sonuçta, yeni bir işe girişmeden önce kişilerin üzerlerine düşen gerekli araştırmaları yapmaları en iyisidir.

Bitcoine yatırım yapmanın size nasıl fayda sağlayacağını bilmek ister misiniz? Bunun çeşitli yolları mevcuttur. Hiç kimseyi korkutmamak için, öncelikle Bitcoin alım satımının avantajlarıyla başlayacağız.

Bitcoin yatırımının AVANTAJLARI

Ödeme Özgürlüğü

Ödeme özgürlüğü, Bitcoin’in büyük bir avantajıdır. Diyelim ki Amerika’dasınız ve Afrika’da bir arkadaşınız var. Arkadaşınıza para göndermek, Bitcoin teknolojisiyle mümkündür. Sonuçta Bitcoin, dijital olarak mevcut olan bir para birimi formu olduğu için, dünyanın herhangi bir yerine para gönderip almak mümkündür. Bitcoin sayesinde ülke sınırlarını aşma veya banka tatilleri gibi kısıtlamalarla da uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bitcoin’de merkezi bir otorite olmadığı için sizden başka hiç kimse paranızı kontrol edemez.

Bu bitcoin özelliğinin avantajından tam faydalanmak için Paxful gibi bir çevrim içi alım satım platformu da kullanabilirsiniz. Paxful, bitcoini nasıl elde edeceğinizi seçme özgürlüğünü sunmak için size 300’den fazla ödeme seçeneği sunan en büyük kişiden kişiye bitcoin piyasalarından biridir.

Bilgi Şeffaflığı

Para transferi yaparken, bilgi şeffaflığı her zaman öncelikli olacaktır. Bitcoinin diğer bir büyük avantajı da budur. Blok zincir teknolojisi sayesinde tüm işlemler, herkesin görebileceği bir duruma gelir. İşlemler herkesin görebileceği bir halde olacak olsa bile, kişisel bilgileriniz gizlenir. Yani cüzdan adresiniz görülebilir, ancak kişisel bilgileriniz görünmez. Protokol, hiçbir kişi, kuruluş veya hükümet tarafından manipüle edilemeyeceğinden bu durum Bitcoin kullanımına belli bir güvenlik seviyesi de getirir ki bu da bir sonraki avantajı doğurur…

Kontrol ve Güvenlik

Her türlü finans işlemiyle uğraşırken paranızın kontrol ve güvenliği daima bir öncelik olmalıdır. Bitcoin’i güzel kılan şey, kullanıcıların kendi işlemlerinin kontrolüne sahip olması, bunun da bitcoinlerinizin cüzdanınızda saklı halde ve emniyetli kalmasına izin vermesidir. Bitcoin ayrıca ekstra ücret kesmek isteyen tedarikçilere karşı koruma sahibidir. Bu tedarikçiler, müşterinin bilgisi olmadan hiçbir ücret kesemeyecekleri için, herhangi bir ek ücret almadan önce tüketici ile konuşmak zorundadırlar. Kullanıcıların parasının güvende kaldığından emin olmak için bitcoini yedekleyebilir ve şifreleyebiliriz. İşlemler sırasında kişisel bilgilere gerek yoktur. Bu durum kullanıcıları kimlik hırsızlığına karşı korur.

Tedarikçilerin Daha Da Az Riski Vardır

Para kazanmak için Bitcoin teknolojisini araştıranlardan mısınız? O halde şanslısınız. Bitcoin sayesinde satıcıların daha az riski vardır çünkü işlemler geri alınamaz, kişisel bilgiler içermez ve güvenlidir. Satıcılar, dolandırıcılıktan kaynaklanabilecek kayıplara karşı daha da fazla koruma altındadır. Bitcoin, satıcıların, suç oranlarının ve dolandırıcılık oranlarının yüksek olduğu tehlikeli yerlerde iş yapabilmesine izin verir. Blok zincir, herkese açık defterikebir kullanarak onları korur.

Düşük Ücretler

Bu avantaj kendi kendini açıklamaktadır: hiç kimse yüksek ücretler ödemek istemez, değil mi? Bitcoin’in bir diğer güzel avantajı: düşük ücretler. Genelde ücretler, borsaya bağlıdır, ancak Bitcoin ile yapılan ödemelerde hiç veya sıfıra yakın ücretler uygulanır. Düşük ücretler bir norm olsa da ek ücretler dahil edilecektir. Daha yüksek ücretli işlemler daha hızlıdır ve ağda önceliklendirilir.

Bu avantajları okuduktan sonra, her şey çiçekli bahar günleri gibi ve Bitcoin teknoloji de mükemmel ve kullanımı kolay gibi görünüyor olabilir. Buna çok aldanmayın çünkü Bitcoin’in birçok avantajının yanında, sizi bu alım satım biçimine adım atmayı tekrar düşünmeye sevk edecek bazı dezavantajlar da vardır.

DEZAVANTAJLAR

Risk ve Dalgalılık

Bitcoin’in riski ve dalgalılığı her zaman en büyük sorunlardan biri olmuştur. Bazılarına göre dalgalılık, bitcoin ve kripto paralarda alım satımın hem avantajı hem de dezavantajıdır. Bu durum genelde insanları Bitcoin’e yatırım yapmaktan uzaklaştıran şeydir. Dalgalılık, sınırlı miktarda koin olması ve bunlara artan seviyelerde talebin olması gerçeğinden kaynaklanmaktadır (21 milyon toplam bitcoin söz konusu olabilir ve bunun en az %80’i zaten madencilikle kazılıp ortaya çıkarılmış haldedir). Tüm bunların ötesinde bir gerçek vardır ki dalgalılık, zamanla azalacaktır. Bitcoin’i kabul eden işletme, ortam ve alım satımcının sayısının artması, Bitcoin fiyatının dalgalılığını etkileyebilir. Bitcoin’i kabul etmeye başlarlarsa, fiyat sonunda bir dengeleye ulaşacaktır. İçinde bulunduğu dalgalı gidişte Bitcoin’in fiyatı, dijital paralarla ilişkili güncel olaylardan dolayı her gün dalgalanmaktadır.

Bitcoin Halen Daha Gelişiminin Zirvesine Ulaşmış Değildir

İnsanların Bitcoin’e yatırım yapmadan önce iki kez düşünmesinin bir diğer nedeni, halen emekleme döneminde olmasıdır. Halen daha geliştirilmesi gereken özellikler söz konusudur. Para birimini daha güvenli ve erişilebilir kılmak gibi özellikler. Yeni özelliklerin, araçların ve hizmetlerin gelişimi halen devam etmektedir. Bitcoin’in potansiyeli büyüktür ama şimdilik tek sahip olduğu, bu potansiyelden ibarettir. Tam ve son şekline erişmeden önce daha da gelişmesi gerekmektedir. Emekleme dönemindeki her para birimi gibi, sorunlarını çözmek için zamana ihtiyacı vardır.

Bitcoin’in halen daha emekleme çağında olduğu gerçeğiyle birlikte, birçok insan halen Bitcoin hakkında pek bir şey bilmiyor ve genel olarak kripto para birimleri hakkında bilgi sahibi değil. Bitcoin’i günlük yaşamlarında kullanabilmeleri için insanların kripto para birimleri hakkında eğitilmesi gerekmektedir. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin birçok avantajı olsa da, zaten var olan para birimlerine göre liste halen daha oldukça kısa.

İşletmeler için Avantajlar

Avantajlarından ötürü gittikçe artan sayıda işletme, Bitcoin’i ödeme yöntemi olarak kabul etmeye yönelmektedir, ama tekrarlamakta fayda var, Bitcoin’in gelişmesi ve herkesin, sunduğu avantajları görmesi gerekmektedir. İşletme çalışanlarının, Bitcoin’in nasıl çalıştığı konusunda eğitilmesi gerekmektedir. Bitcoin’i ödeme yöntemi olarak kabul ettiklerinde, sonrasında müşterilere bunun nasıl çalıştığını da öğretmeleri gerekecektir. Hem çalışanların hem de müşterilerin eğitimi uzun zaman ve çaba gerektirecektir, ancak daha fazla sayıda insan nasıl çalıştığını öğrenirse, hepimize büyük faydası olacaktır.

Sonuç olarak, yatırım yapmaya başlamadan önce paranın iki yüzünü de görmek çok faydalı bir yaklaşım olacaktır. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri alım satımını yapmanın avantajları ve dezavantajları hakkında kendi araştırmanızı yapmanız oldukça önemlidir. Bitcoin, geleceğin para birimidir. Ayrıca günlük yaşamımıza da birçok avantaj getirebilir. Bu avantajları, eğitim yoluyla uygulayabiliriz. Bitcoin’lerin sınırsız potansiyeliyle dolu bir dünyaya adımımızı atarken, başkalarını da bu konuya zihinlerini açık tutmaları konusunda cesaretlendirelim!

Bitcoin ve kripto paraların alım satımını yapmanın avantajları ve dezavantajları hakkında daha fazla bilgi için Paxful Blog üzerinden bizi takip etmeye devam edin! Bizi Facebook, Twitter ve LinkedIn üzerinden takip ederek Paxful ile ilgili herşeyde takipte kalmayı unutmayın!