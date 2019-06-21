Paxful Ekibi tarafından hazırlandı

Son 20 yılda teknolojinin hızlı gelişimi ile dijitalleşmenin getirdiği yenilikler hayatımızı her açıdan etkilemeye devam ediyor. Özellikle bu yeniliklerin finans dünyasına etkileri ezberbozan nitelikte. Finansın teknoloji ile buluşmasından fintech terimi sözlüklerimize girdi. Bankacılık sektörünü sarsan finansal teknoloji şirketleri ile kişiden kişiye kredi verme, online ödemeler yapabilme, tamamen dijital olarak herhangi bir fiziksel şubeye gitmeden tüm bankacılık işlemlerini yapabilmek mümkün oldu.

Bankacılık sistemi tam da bu gelişmeler ile evrilirken ve geleneksel bankacılık anlayışı değişime uğramışken 2009’da hayatlarımıza yepyeni bir kavram girdi: bitcoin. Peki nedir bitcoin? Bitcoin kontrolu tek bir kişiye ya da kuruluşa ait olmayan; merkezsizleştirilmiş; herhangi bir izin gerektirmeyen dijital bir para birimidir.

Tercih edilmesinin en temel sebeplerini aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

Uluslararasi para gönderimi kolaylığı

Para gönderiminde limit ya da açıklamaya gerek olmaması

Bitcoin gönderimi ile bilgilerin kimse tarafından bilinememesi

Banka hesabı açmaya gerek bırakmaması

Bitcoin ile kullanıcının kendisinin banka gibi olabilmesi

Gelişmiş ülkelerde bankacılık sistemine erişim kolay, fintechlerin de varlığı ile bir çok finansal işlem online bir şekilde sorunsuzca gerçekleşebiliyor. Bu yüzden bitcoin gelişmiş ülkelerdeki kişiler için yeni bir para birimi ya da yeni bir yatırım amacı olarak görülüyor. Gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde ise durum biraz da farklı. Dünya Bankasının “Financial Inclusion (FI) Global Findex” raporuna göre, dünya genelinde 2 milyar yetişkinin finansal hizmetlere erişimi bulunmuyor. İşte burda bitcoinin asıl önemi ortaya çıkıyor.

Bitcoin ile herhangi bir finansal kuruma erişimi olmayan kişiler dakikalar içinde bir bitcoin hesabı açarak bitcoin dijital cüzdanına sahip oluyor ve alım satım işlemlerine başlayabiliyorlar. Bunun için bitcoin exchange borsaları olduğu gibi kişiler arası bitcoin transferine olanak sağlayan platformlar da bulunuyor. Bu seçenekler arasında özellikle en güvenilir olanını bulmak önemli. Bitcoin borsalarında çoğu zaman bitcoinin hesaba geçmesi daha uzun zaman alabiliyor. Çoğu borsa 7/24 müşteri destek hizmeti vermediği gibi uluslararası borsaların çoğunda Türkçe dil desteği de bulunmuyor. Kişiler arası bitcoin platformları ise kullanım kolaylıkları ve kullanıcılara sağladıkları destek hizmetleri ile borsaların önüne geçiyor.

Uluslararası kişilerarası bitcoin platformu olan Paxful’da başka birinden bitcoin almak hem hızlı hem de çoğu zaman fiyat olarak da avantajlı. Bitcoin almak için 300’den fazla seçenek sunan Paxful platformundan banka havalesi, Amazon hediye kartı, nakit gibi seçeneklerle bitcoin alabilirsiniz. Örneğin Türkiye’de şu an için kullanılamayan Paypal gibi ödeme yöntemleri için de Paxful’u kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bitcoininiz karşılığında Paypal ödemesi istediğinizi belirtmek. Böylece Paypal ödemenizi bitcoinizi almak isteyen birine yaptırmış olursunuz.

Sonuç olarak bitcoin sayesinde finansal hizmetlere erişim artık herhangi bir merkezden ya da kurumdan bağımsız olarak gerçekleşebiliyor. Bankacılık sistemlerine erişimi olan kullanıcılar bile yurt dışı işlemlerini veya alışverişlerini yüksek komisyon ücretleri kesen bankalar ve geleneksel yöntemler ile yapmayı tercih etmiyor. Parayı merkeziyetsiz bir şekilde kolay, güvenilir ve çok hesaplı bir şekilde çok farklı forma çevirmeyi sağlayan bitcoin, artık tüm dünyada bir ihtiyaç haline gelmiş durumda. Paxful gibi çok çeşitli ödeme yöntemleriyle bitcoin alınmasını sağlayan platformlar bitcoinin yaygınlaşmasında önemli rol oynuyor.