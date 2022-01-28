Bitcoin (BTC) 12 yıllık bir kripto para olsa da, bunun halen daha başlangıç aşamalarında olduğu söylenebilir. Şimdiye kadarki geçirdiği zaman dilimlerinden oldukça fazla şey öğrenmiş olsak da ufkun ötesinde keşfedilecek çok daha fazlası mevcut. Favori kripto para birimimizin, en çok ihtiyaç duyan alanlara destek sağlayan pek çok gerçek kullanım durumu geliştirerek özel bir şeylere dönüşmesini izledik. Ve Sahneye Bitcoin Lightning Ağı Girdi.

Son 12 yıl içerisinde BTC’nin hangi alanlarda gelişime ihtiyaç duyduğunu da gördük. Bunların arasında en büyük olan ve sürekli gündem olanı ise ölçeklenebilirlik olmuştur. Halihazırda Bitcoin blok zincirinde yaklaşık her 10 dakikada bir yeni blok oluşturulmaktadır. Bu çok kötü görünmüyor olsa da, çok sayıda insan ağı kullanmayı denediğinde sorunlar meydana gelmektedir aynı zamanda—işlemler daha uzun süre alıp daha pahalı hale de gelebilmektedir.

Şansımız var ki insanlar bu problemin farkında ve pek çok geliştirici, bir çözüm oluşturmak için bu konu üzerine epey çalışmış haldedir. Öne çıkan çözümlerden bir tanesi Bitcoin Lightning Ağını eklemek olmuştur.

Lightning Ağı nedir?

Bitcoin Lightning Ağı ikinci bir katman veya zincir dışı çözüm olarak ölçeklenebilirlik problemine bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Yani bir başka deyişle Lightning, ikinci bir katman olarak BTC blok zincirinin üzerine kurulmuştur—kendisinin düğümleri ve kanallar olarak adlandırılan mini-kayıt defterleri yoluyla ana blok zincirle iletişim kuran kendi yazılımı vardır.

Mevcut zincirin üzerine yapılması ve akıllı sözleşmeleri kullanmasıyla Lightning Ağı, işlemleri hızlandırabilir ve ilişkili ücretleri azaltabilir. Bu, daha hızlı ve daha ucuz BTC işlemleri için kendi kişisel otobanına sahip olmak gibi bir durumdur. Bu kanalların güvenliğini korumak için ağ, kullanıcıların dolandırıcılıkları engellemek için belirli koşullar belirtebilmesine olanak sağlayan Hash(Sağlama) Zaman Kilidi Sözleşmeleri (HTLCs) adlı bir sistemi kullanır.

Bitcoin Lightning Ağının nasıl çalıştığı ile ilgili size daha iyi bir resim ortaya koymak için hadi gerçek dünyadan bir senaryoya bunu uygulayalım: Dave, arkadaşı Bill’e Lightning Ağını Kullanarak Bitcoin göndermek istiyor olsun. Bir kanal oluşturmak için her ikisinin de bunu fonlamak için BTC koyması gerekir. Diyelim ki her biri 6 BTC koymuş olsun. Bunun anlamı, kanalın toplam bakiyesinin 12 BTC olacağıdır.

Bu kanal oluşturulur oluşturulmaz buradaki otoban diye bahsettiğimiz hızlı geçit açılmış sayılır. Artık işlem boyutu, koyulan bakiyeyi aşmadığı sürece birbirlerine istedikleri kadar çok sayıda işlem gönderebilirler. 2 BTC’nin Bill’e gönderilmesi durumunda Dave 4, Bill ise 8 BTC’ye sahip olacaktır. Bunu istedikleri kadar yapmaya devam edebilirler ama artık işlem yapmaya son vermeye karar verdiklerinde kanal yayınlanır ve ana kanal güncellenir.

Bu, birilerinin telefonunuzu hızlı arama tuşuyla aramasına benzer—sürekli olarak işlem yaptığınız kişiler ve mağazalar için bu seçenek en iyisidir.

Lightning Ağının önemi

Birileriyle bir kanal oluşturmak suretiyle tamamı daha yüksek hızlarda ve daha düşük maliyetlerde gerçekleştirilecek binlerce işlem—oluşturabilirsiniz.

Lightning Ağının gerçek önemi mikro ödemeleri daha etkili bir şekilde yapabilmesinde yatar ki bu konu, ana BTC blok zincirini bir süredir perişan etmekte olan bir konudur. İşlem ücretinin, işlemin kendisinden daha pahalı hale geldiği bir durumu hayal edin. Böylesi bir durum oldukça can sıkıcı hale gelebilmektedir ve hatta insanları Bitcoin’den bütünüyle soğuttuğu bile olmuştur.

Bitcoin Lightning Ağı bu problemi çözmektedir. Kendi kişisel otobanınız sayesinde 1 satoshi’ye kadar küçük tutarları bile herhangi bir büyük ücret ödeme gergisi olmadan gönderebilirsiniz. Bunu ana zincirle karşılaştırırsak—ki bunda minimum işlem tutarı olarak 0,0000055 BTC uygulanmaktadır—Lightning’in, mikro işlemler için insanların BTC’yi kullanımını değiştirebileceğini görmek oldukça kolay olacaktır.

BTC kullanıcılarının büyük bir kısmı Lightning Ağını kullanmaya başlarsa, bu durum ana zinciri daha büyük işlemler için serbest hale getirebilir ve sıkışıklığını azaltabilir, bu sayede ana zinciri kullanan kişiler artık absürt ücretler ve uzun işleme alma sürelerinden muzdarip olmaz.

Lightning Ağının kullanım durumları

Artık Bitcoin Lightning Ağının daha büyük etkilerini anladığınıza göre muhtemelen artık günlük hayatınızı nasıl etkileyebileceğini merak ediyorsunuzdur. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olması için Lightning Ağının birkaç kullanım durumunu sizin için derledik:

✍️ İçerik oluşturucular için yeni bir ödeme modeli

Daha etkili mikro ödemelerin sayesinde tüm içerik oluşturucular artık Bitcoin olarak ücret almayı daha ucuz ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirme seçeneğine sahip olacaktır. Buna yayıncılar, sanatçılar, blogcular ve daha fazlası gibi içerik oluşturucular dahildir



🔁 Ailenizle ve arkadaşlarınızla para gönderme ve alma işlemleri gerçekleştirin

Anında ve özel bir şekilde para gönderme ve almanın yollarını mı arıyorsunuz? Bu işlemleri yayınlamak için Bitcoin Lightning Ağını kullanmayı deneyin.



👏 Favoriniz olan internet kişiliğine organizasyonuna bağışta bulunun

Kendi küçük katkınızla desteğinizi göstermek mi istiyorsunuz? Lightning Ağı, bunu yapmanın yoludur. Herhangi bir önemli ücret eklentisi olmadan küçük ödemeleri neredeyse anında gerçekleştirin.

Paxful’un Lightning Ağı entegrasyonu

Yakın zamanlarda Lightning Ağının Paxful platformuna entegrasyonunu sağladık. Yani artık bunu kendiniz deneyebilir ve yıldırım hızında işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Bunu şöyle gerçekleştirebilirsiniz:

İlk olarak Cüzdanınıza gidin Sonrasında Lightning sekmesine tıklayın Eğer para gönderiyorsanız Gönderin seçeneğine tıklayın, alıcıdan gelen faturayı buraya yapıştırın ve sonrasında Öde seçeneğine tıklayın Eğer para alan taraf iseniz, bir fatura oluşturmak için Alın seçeneğine tıklayın

İşlem bu kadar basit. Bu yeni özellik sayesinde artık daha etkili bir şekilde ödemeler gönderip alabilirsiniz. Bu, BTC ile ödeme almak isteyen işletme sahipleri için harikadır. Paxful’da Lightning Ağı ile ilgili daha fazla bilgi için bilgi tabanımızı ziyaret edebilirsiniz.

Lightning Ağının gerçek dünyadan bir örneğini mi görmek istiyorsunuz? İsterseniz Lightning Diaries yayınlarını gözden geçirin ve Bri ve Renata’nın Bitcoin cüzdanları dışında hiçbir şey kullanmadan El Salvador’u keşfettiklerine şahit olun.

Günümüzdeki beklenti

Bir yıl önce Lightning Ağı boş bir rüya olarak adlandırılıyordu—bu işin sevdalılarının yalnızca ummakla yetinebileceği bir şey. O zamanlar umut vadeden bir fikir idi ama henüz büyük ölçekte uygulaması gerçekleşmemişti.

Ancak, günümüzün gelecek raporları farklı bir hikaye anlatmaktadır. Artık platformlar Lightning Ağını kendi sistemlerine entegre ettikçe, “boş rüya” olarak adlandırılan şey artık bir realiteye dönüşmüş haldedir—yapmamız gereken tek şey, dünyanın geri kalanının bu trendi yakalamasını beklemektir, sonrasında bu devrim artık sonunda gerçekleşmeye başlayacaktır.