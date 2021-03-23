2021’de Bitcoin (BTC) 12 yaşında olacak—zaman nasıl da hızla akıyor. Eminiz günümüz itibariyle herkes en azından Bitcoin’in adını duymuştur. Favori dijital para birimimiz zamanla olgunlaşmayı sürdürdükçe, içerisindeki para kazanma fırsatları da olgunlaşmaktadır. Gün geçtikçe daha fazla kişi Bitcoin ile nasıl para kazanılır konusunu kavrasa da bu konuda güncel halde kalmanın bazen zor olabileceğini anlıyoruz.

Meseleleri biraz daha kolay hale getirmek amacıyla, 2021’i Bitcoin-dolu bir yıl haline getirmeniz için 15 yolu içeren bir listeyi sizin için derledik.

1. Madencilik

Hayır, bir mağaraya başınızda baretle elinize kazmayı alıp bir mağaraya girmekten bahsetmiyoruz—BTC edinmenin ilk yollarından biri olarak Bitcoin madenciliğinden bahsediyoruz. Bu proses, madencilerin bilgisayarlar kullanarak kompleks matematiksel problemleri çözmek için kullandığı prosestir. Bu çözülecek kodu kırdıklarında, yeni basılmış BTC ile ödüllendirilirler. Bu, temelde böyle bir matematiksel bloğu kimin daha hızlı çözebileceği doğrultusunda bir yarış olup, bunu başarabilen şanslı madenciler ödülü kazanmaktadır.

Eskiden madencilik bu kadar karmaşık değil idi. En erken madencilerden bazıları, sadece evdeki bilgisayarlarını kullanarak binlerce BTC kazabilmekte idiler. Şimdi ise bu senaryo oldukça farklıdır. Günümüzün BTC ortamında madencilik yapmak için, en üst seviyede ekipmanlara ihtiyacınız vardır—ki bunlar da en az birkaç bin dolara mal olmaktadır. Ayrıca, Bitcoin artık iyice bilinir hale geldiği için bu alanda oldukça yüksek bir rekabet söz konusu olacaktır.

Bu durumda başarılı olmanıza bir şans tanımak için Bitcoin madencilik havuzlarına veya madencilik bulutlarına katılabilirsiniz. Bitcoin madencilik havuzu, hesaplama güçlerini birleştirip kompleks matematiksel problemleri daha hızlı çözmek için hesaplama güçlerini birleştiren bir grup madenciye verilen addır. Bitcoin madencilik bulutu da buna benzerdir ama bunların farkı, hesaplama gücünü bağlantılı hale getirmek için bulut kullanmalarıdır. Bu yolla, ilgili donanımı ve yazılımı doğrudan kurup çalıştırmaları gerekmez. Her iki durumda da, işlemlerden dolayı ödenen madenci ücretleri ve yeni basılmış koinler, gruptaki kişiler arasında paylaştırılır.

Rekabet arttıkça, kar elde etmek için daha iyi ekipmanlara ihtiyacınız olur. Ekipmana harcadığınız miktar arttıkça, kar marjınız azalır. Bunun sonucunda, Bitcoin madenciliği eskiden olduğu kadar karlı değildir. Madenciliğe girmeden önce oldukça fazla araştırma yaptığınızdan emin olun çünkü Bitcoin ile para kazanmanın çok sayıda kolay yolu mevcuttur.

Zorluk: Zor

Hız: Yavaş

2. Satın alma ve elde tutma

Bitcoin’i satın alma ve elde tutma, mevcut alım satım stratejilerinden en az uğraştırıcı ve en başlangıç seviyesine uygun alım satım stratejisidir. İlk olarak bir Bitcoin cüzdanı edinin, BTC satın alın ve sonrasında gelecekte fiyatın yükselmesini ummaya devam edin—ne kadar uzun sürebilse de bunu devam ettirin. Satmaya karar vermenizden önce geçmesi gerekecek bu süre haftalar, aylar ve hatta yıllar olabilir.

HODL (Satmamaya Hayata Yapışır Gibi Devam Etmenin İngilizce Kısaltması) terimi bu sebeple ortaya çıkmıştır. Bu terim, bir forumda bir yazım hatası olarak başlamış ve sonrasında tam zamanlı bir alım satım stratejisi olmuştur. Bu ayrıca Satmamaya Hayata Yapışır Gibi Devam Etmek— teriminden türetilmiştir, sonuç olarak Bitcoin’in değerinin nasıl oluştuğuna göz atmak ve buradan yola devam etmek önemlidir.

Zorluk: Kolay

Hız: Yavaş

3. İşlem

HODL’lamak, uzun dönemli olarak yatırımda kalmak anlamına geliyorsa, Bitcoin alım satımı yapmak da bunun hızlı eşdeğeridir. Temelde BTC alım satımı, Bitcoin’in yüksek dalgalılığa sahip doğasını kullanmak anlamına gelmektedir. Bu metot, pratik sahibi olma ve piyasayı bilmeyi gerektirir, bu yüzden bunu aklınızdan bile geçirmeden önce iyi bir şekilde dersinizi çalıştığınızdan emin olun.

Başlangıçta kullanabileceğiniz bazı alım satım stillerinden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz:

Günlük alım satım – Günlük alım satım, küçük ve hızlı karlar edinmeye imkan sağlayacak şekilde kısa ve hızlı alım satımlar yapmaktır. Günlük alım satımlar, geceden sabaha herhangi bir açık pozisyon tutmaz, bu yüzden bu metot, piyasayı dikkatli bir şekilde analiz etmeyi, küçük para kazanma fırsatlarını yakalamayı ve küçük bir kar edinme olanağını değerlendirmeyi içerisinde barındırır. Günün sonunda, günlük alım satımcılar, büyük seviyelerde kazançlar elde edebilir.

Hareketli alım satım (Swing trading) – HODL’lama uzun dönemli, günlük alım satım da kısa dönemli ise, hareketli alım satım (swing trading) bunların ortası bir durumdur denebilir. HODL yapanlara benzer şekilde, hareketli alım satımcılar (swing traders) şimdi alır, ellerinde tuttuklarının fiyatının artmalarını bekler ve sonrasında yüksekten satarlar. Ancak, bunların elinde tutma süreleri, HODL’cular kadar uzun veya günlük alım satımcılar kadar kısa değildir.

Arbitraj – Bitcoin arbitrajı, yukarıdaki stillere benzerdir. Ancak arbitrajı kullanan alım satımcılar, aynı borsa içerisindeki para kazanma fırsatları gözlemlemek yerine, farklı platformlar arasında fırsatlar gözetirler. Temelde yaptıkları, A borsasından BTC satın alıp B borsasında daha yüksek bir fiyata satmaktır.

Tüm bu metotlar oldukça yüksek seviyede pratik gerektirir, bu yüzden ilk seferde turnayı gözünden vurmayı beklemeyin. Kendi araştırmanızı yapın, hangi stratejinin sizin için en iyisi olduğunu belirleyin ve yolculuğunuzu temkinli bir şekilde ilerletin.

Zorluk: Orta

Hız: Hızlı

4. Satış ortaklığı pazarlaması fırsatını değerlendirme

Pek çok şirket satış ortaklığı pazarlamasını, yeni müşterileri elde etmek için kullanmaktadır. Bu tür pazarlama, mevcut kullanıcıların arkadaş ve ailelerini de işe getirmeleri doğrultusunda teşvik etmektedir. Bu tür teşvikleri piyasanın her yerinde görebilirsiniz, ancak bunlar, birbirleri arasında da farklılıklar taşır—bu yüzden her birini dikkatli bir şekilde inceleyin ve zamanınızı harcamak istediğiniz hangisi ise onu seçin.

Paxful’da kendi satış ortaklığı programımız mevcuttur. Bu program, piyasadaki en iyilerinden biridir ve Bitcoin ile para kazanmak için kullanıcılarına en iyi fırsatlardan birisini verir. Araştırın ve denemek isteyip istemeyeceğinizi belirleyin.

Zorluk: Kolay

Hız: Hızlı

5. Bitcoini ödeme olarak kabul etmek

Olgunlaşma süreci devam ettikçe, ürün ve hizmetleri için Bitcoin’i ödeme olarak kabul eden işletmelerin sayısında da gün geçtikçe artış görmekteyiz. Bu yüzden, zaten bir işletmeniz mevcut ise, neden BTC ile ödeme kabul etmeyi değerlendirmeyesiniz ki?

Bu durum küresel erişiminizi genişletecek, ödemeleri güvenli hale getirecek ve tüm ödeme prosesinin hızlanmasını sağlayacaktır. En iyi tarafı ise, Bitcoin kabul etmeye başlamanın son derece kolay olmasıdır. Fiziksel mekanı olan bir kuruluş işletiyorsanız bunu yapmak, mağazanızın önüne ve yazar kasanın yanına birer küçük işaret asmanız kadar kolaydır. İşletmenizin çevrim içi bir işletme olması halinde, ana sayfanız üzerine bir sembol koyabilir veya web sitenizin içerisine tam olarak entegre edebileceğiniz şekilde Paxful İle Ödeyin gibi bir ödeme aracısı kullanabilirsiniz. Bu noktalardan müşteri, Bitcoin cüzdanınıza fonları doğrudan gönderebilir.

BTC ödemelerini almaya başladığınızda, bu fonları daha sonra belki de yatırım için kullanabilirsiniz—sonrası daha da ilerilere gidebilir… Bu sayede belki gelecekte daha da büyüyebilir.

Zorluk: Kolay

Hız: Hızlı

6. Bitcoin musluklarını kullanmak

Reklamları inceleyip anketleri cevaplamayı seven kişilerden misiniz? Gerçekten mi… Cidden mi öylesiniz? Öyleyse tamam! Bu durumda neden bir Bitcoin Musluğunu incelemiyorsunuz?

Bitcoin Muslukları, temelde önemsiz işleri tamamlayan kişilere küçük miktarlarda BTC ödül veren ödül sistemleridir—reklam izlemek veya anketleri cevaplamak gibi. Hatta bunlardan bazıları, küçük oyunlar bile olabilmektedir!

Zorluk: Kolay

Hız: Hızlı

7. Bitcoin ile bahşiş almak

Dünyadaki en tatmin edici işlerden birisi, başka insanlara yardım etmektir—ve bunun sonucunda küçük de olsa bir bahşiş aldığınızda her şey daha da harika olur!

Bunu yapmak için kullanılabilecek en önde gelen platformlardan birisi Bitfortip’tir. Burada çeşitli görevler yoluyla insanlara yardımcı olma karşılığı BTC ödeme ile teşvik verme sistemi söz konusudur. Bu görevler, birilerine çevrim içi bir şekilde aradığı bir elbiseyi bulmadan uzmanlık gerektiren teknik sorularına cevap verme dahil geniş bir aralıktadır.

Buna ek olarak, eğer favori oyunlarını yayınlayarak oynamayı seven bir oyuncu iseniz, neden BTC olarak ödeme kabul etmeyesiniz? Twitch ve diğer yayınlama platformlarının içerisinde entegre kripto bahşiş hizmetleri mevcuttur, bu yüzden bunları gözden geçirdiğinizden emin olun!

Zorluk: Kolay

Hız: Hızlı

8. Microjobs ve Pay-to-Click (PTC) web siteleri

Bir çok web sitesi, reklam izlemeniz veya reklamlar içeren belirli bir sayfaya tıklamanız halinde size ödeme yapacaktır. Unutmayın, kayda değer bir miktarda para kazanmak için hala çok çalışmanız ve sıkıcı görevler yapmanız gerekir. Bunu önemsemiyorsanız, bu siteler hızlı bir şekilde para kazanmanız için harika bir yoldur. Coinpayu ve adBTC, kripto para birimleriyle para kazanmakla ilgileniyorsanız, göz atmanızı tavsiye edeceğimiz iyi sitelerdir.

Benzer şekilde Microworkers ve Cloudfactory, bir YouTube videosu izleme veya birilerinin anketini doldurma gibi çok basit görevleri tamamlama sonrasında küçük bir ücret ödeyen sitelerdir. Bu sitelerin, Bitcoinget ve Cointasker gibi Bitcoin ile çalışanları vardır, burada üyeler, Bitcoin kazanmak için binlerce görev arasından seçim yapabilirler.

Zorluk: Kolay

Hız: Hızlı

9. Bitcoin hakkında yazmak

Genel bağlamda kripto para, yeni bir niştir ve yalnızca sınırlı sayıda yazar bu niş hakkında tam kapsamlı bilgiye sahiptir. Bu, piyasanın aynı içeriği tekrar tekrar millete sunan yeni yetme kopya içerik yazıcılarıyla dolup taştığı anlamına geliyor.

Bu yüzden, bu nişi gerçekten biliyorsanız ve yeterli seviyede bir yazım becerisine sahipseniz, neden kitleleri uzmanlığınızla eğitmeyesiniz? Bunun için Crypto Currency News ve Blockchain Aliens, Bitcoin hakkında yazdığınızda size ödeme yapabilecek çeşitli web siteleri arasında sayılabilir. Upwork ve Freelance gibi pek çok başka web sitelerini de kullanabilirsiniz.

Zorluk: Orta

Hız: Orta

10. Bitcointalk forum kampanyaları

Bitcointalk, piyasadaki en eski forumlardan biridir. Bu form aslında Satoshi Nakamoto’nun kendisi tarafından kurulmuştur. Bu, muhtemelen kripto çevrelerindeki en popüler forumlardan biridir ve milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır.

Forumun sıkı bir takipçisiyseniz ve tutarlı gönderi paylaşımından dolayı bir otoriteniz oluşmaya başladıysa, Bitcointalk gönderilerinizde bir sponsorluk imzası olacaktır. Zamanla forum üzerinde oluşturduğunuz her bir gönderi için ödeme alabilirsiniz.

Zorluk: Zor

Hız: Yavaş

11. Bitcoin Borç Vermek

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin merkezsizleştirilmiş yapısı, işlemler yapmayı kolaylaştırır. Bunun sebebi, otoritelerin doğrulamasına ihtiyaç duymamanızdır.

Bu merkezsizleştirme sebebiyle, sizden borç alacak potansiyel borç alacak kişilere BTC borç verme yoluna da gidebilirsiniz. Bunu siz HODL yaparken bile paranızın akışını sürdürmesini sağlamak için bir yol olarak düşünün—varlığınızı cüzdanda hareketsiz tutmak yerine parayı kullanıyorsunuz.

Borç verme hizmetleriniz için kullanabileceğiniz web sitelerinden bazıları Unchained Capital, Bitbond ve BTCpop olarak sayılabilir.

Zorluk: Kolay

Hız: Yavaş

12. Bitcoin İle Kumar

Kendinizin yeterince farkında iseniz, Bitcoin kumar piyasası iyi bir gelir kaynağı olabilir. Çoğu kumar durumlarında, hep kumarı oynatan kazanır. Ancak Bitcoin ile kumar çok az duyulmuş bir terim olduğundan, katıldığınız için büyük bonuslar ve hatta başlangıç olarak birkaç turluk pot alabilirsiniz.

Bitstarz ve mBit gibi siteler, bu alanda önde gelen oyunculardır, bu yüzden ilgileniyorsanız bunları gözden geçirin.

Zorluk: Zor

Hız: Hızlı

13. İkili yatırım

İkili yatırım, finans dünyasında çok uzun bir süredir mevcuttur. Bunun kripto dünyasına girmesi de çok kısa sürede gerçekleşmesi beklenen bir durum idi. İsminden de anlaşılabileceği gibi ikili yatırımlarda, sadece iki opsiyon vardır; yatırımcı bir opsiyon satın alır ve süre bitim tarihi olur. Bu işlem sonuç itibariyle ya “paranın içindedir” ya da “paranın dışındadır.” Temelde, fiyatın nereye gideceği doğrultusunda bahis oynamış olursunuz.

Örneğin, 10 AM itibariyle BTC’nin fiyatı 3.000 USD olsun. 6 PM itibariyle fiyatın ya daha fazla veya daha düşük olacağı yönünde bahse girebilirsiniz. Fiyatın yükseleceği doğrultusunda bahse girerseniz ve bu gerçekleşirse, yatırımınızın belirli bir yüzdesi kadar bir ödeme kazanırsınız. Ancak, fiyat daha düşük olursa, yatırımı kaybedersiniz. Diğer taraftan, fiyatın düşeceği yönünde bahse girerseniz ve bu gerçekleşirse, bu opsiyonun ödemesini kazanmış olursunuz.

Zorluk: Zor

Hız: Hızlı

14. Master düğüm olmak

Master düğüm, gerçek zamanlı olarak blok zinciri izlemek için tahsis edilmiş bir roldür. Bitcoin’in tam düğümleri gibi, bunlar sürekli açık ve çalışır durumdadırlar.

Master düğümler, geçerli işlemleri kaydetme, doğrulama ve diğer düğümlere duyurmanın yanında protokol işlemlerinin sorunsuz işlemesini sağlama, oylama etkinliklerini yönetme gibi blok zincirle alakalı diğer görevleri de gerçekleştirir. Bu münhasır uzman hizmetlerinden dolayı, yoğun olarak teşvik edilirler ve dolayısıyla teşvik edinirler.

Zorluk: Zor

Hız: Yavaş

15. Hata avcılığı

Hata avcılıkları, pek çok yazılım geliştiricisi ve organizasyon tarafından, sistemlerinde açıklık ve açık yön bulabilmeniz karşılığı ödül sunan teşvik programlarıdır. Pek çok borsa ve kişiler arası alım satım platformları, kullanıcıları için ekosistemlerini iyileştirmeye yardımcı olması için bunun gibi programlar sunmaktadır.

Bunun gibi bir programa katılım göstermeye ilgili iseniz, Hata Avcılığı Programını gözden geçirin ve platformu herkes için daha güvenli bir ortam haline getirmemiz doğrultusunda bize yardımcı olun.

Zorluk: Zor

Hız: Yavaş

Bitcoin git gide gelişmektedir

Artık elinizin altında 2021’de Bitcoin ile para kazanmaya başlamanın 15 yolu varken bunları neden denemeyesiniz? Kim bilir, çabalarınız büyük karlara yol açabilir.

Kripto ekonomisi zaman geçtikçe olgunlaşmaya devam ettikçe, sürekli olarak gelişim görmeye devam edeceğiz ve insanlar, Bitcoin ile para kazanmanın yeni yollarını bulmaya devam edecek. Bu listenin dışında bile Paxful ve kripto paraların sunduğu sınırsız kazanma fırsatları mevcuttur. Araştırmanızı yaptığınızdan ve sizin için neyin uygun olduğunu bulduğunuzdan emin olun. İyi şanslar!

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