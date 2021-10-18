Dolandırıcılıklar en kötüsüdür ve bunları gerçekleştirmek için yola çıkan insanlar da daha bir o kadar kötüdür. Bunlar her şey hakkında olduğu gibi Bitcoin (BTC)’deki keyifleri de tamamen kaçırmaktadır. BTC gönderi işlemlerinin geri alınamaz olması sebebiyle Bitcoin geri kurtarma işlemi makul bir yol değildir çünkü kayıp veya çalınmış kriptoyu geri kurtarmak mümkün değildir.

Geçen yıllar içerisinde BTC borsaları, güvenlik anlamında oldukça daha sıkı hale gelmiştir. Ancak bu, insanların yine de herkesin ağzının tadını kaçırmak için bekleyen bir çürük elmaya maruz kalamayacakları anlamına maalesef gelmemektedir. Bu nedenle paramızı güvenlik altına almak ve bu şeylerin doğalarını anlamak konularında biz de üzerimize düşenleri yapmak zorundayız.

Bitcoin gönderileri geri alınamaz

BTC hakkındaki en iyi şeylerden birisi, bunun merkezsizleştirilmiş olmasıdır, bu da insanların, gönderi işlemlerine aracılık edecek bir banka gibi üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan değer değiş tokuşu yapmalarına izin verir. Bu nedenle gönderiler çok daha hızlı ve güvenlikli olmanın yanı sıra bazen ücret de gerektirmemektedir. BTC’yi yenilikçi kılan şey budur.

Gerçekleşen tüm işlemlerin takibini yapmak için ağ, bir kayıt defteri tutar—bu banka içerisindeki hesaplar arasında ödemeleri kaydettiği banka kayıt defterine benzer. Bitcoin’in kayıt defterine blok zincir denir. Bir BTC, kayıt defterindeki bir nokta olup, bir BTC’ye sahip olmanın anlamı, bu noktaya sahip olmaktır. Sahip olmak, temelde Bitcoin adresiniz ile gerçekleşir.

Birilerine BTC gönderirseniz, temelde bu noktanın sahipliğini transfer etmeniz anlamına gelir. Bu durumda, bu noktaya erişimi olan tek kişi, alıcının kendisi olacaktır. Sahiplik adresi değiştiğinde, bunu geri almak imkansızdır. Bunun anlamı, bir hata yapıp fonları yanlış hesaba gönderirseniz yapabileceğiniz tek şey, alıcı ile iletişime geçip yeni bir işlem istemek olacaktır.

Bu yüzden eğer herhangi bir şekilde kripto para dolandırıcılıklarına maruz kalırsanız ve bir Bitcoin geri kurtarma hizmetini kullanıyorsanız, paranızı geri alacağınızın herhangi bir garantisi olmadığını bilin. Dolandırılmanız durumunda yapabileceğiniz en makul şey, kayıplarınızı kesmek, olayı yetkililere raporlamak ve daha da dikkatli hale gelmektir, daha fazla parayı Bitcoin kurtarma hizmetlerine harcamak değildir.

Gözünüzü dört açıp korunmanız gereken Bitcoin dolandırıcılıkları

Bunları söyledik ama pek çok kötü aktör, Bitcoin’in geri döndürülemezliğini istismar edip kendilerine BTC göndermeniz doğrultusunda sizi kötü bir davranışla aldatmaya çalışacaktır. Son derece uyanık olmanız gereken bazı kripto dolandırıcılıkları şu şekildedir:

Sahte borsalar

BTC daha popüler hale geldikçe, daha fazla insan buna el uzatmaya çabalamaktadır. Bu durum dünya çapında adaptasyon ile ilgili oldukça önemli bir gösterge olsa da, bu alandaki kötü aktörler kendi yollarında gidip bunu istismar etmeyi denemektedir. Bunlar görünürde gerçek borsalar kurmakta ve insanları rekabetçi piyasa fiyatlarıyla aldatıp ucuza mal kaptıkları yönünde aldanmalarını sağlamaktadır.

Borsa seçiminde kendi araştırmanızı doğru şekilde yapıp borsaları kuran insanların güvenilirliklerini kontrol etmeniz en iyi uygulama olacaktır. Yorumlara ve geliştirici ekibe göz atın ve işlemlerinin itibarlı olup olmadıklarını gözden geçirin.

Başkaları oldukları izlenimi veren insanlar

Dolandırıcıların en çok yaptıkları şey, başkalarıymış gibi görünmektir ve bunlar, kendilerine BTC vermeniz yönünde sizi aldatmaya çalışır. Bu kişiler otorite sahibi kişilerin—ister sosyal medya etki sahibi kişiler, bir platformda moderatör veya gergin bir durumun varlığı yalanıyla aldatmaya çalışan sıradan bir insan—kimliğine bürünüp sizi ücretsiz çekiliş, sahte hikayeler veya sahte tehditlerle kandırmaya çalışırlar.

Bu gibi dolandırıcılık durumlarında, konuştuğunuz kişinin gerçekten olduğunu iddia ettiği kişi olduğunu iki defa kontrol etmek en iyi yol olacaktır. İsimlerinin nasıl yazıldığına göz atın, resmi sosyal medya hesaplarını gözden geçirin veya emin olmak için farklı bir ortamı kullanarak bunlarla doğrudan iletişime geçin.

Oltalama e-postaları

Oltalama demek, itibarlı bir şirketten olduğu itibarı oluşturacak şekilde dolandırma amaçlarıyla e-postalar atmak demektir. Bu e-postalarda sizden bir bağlantıya tıklamanızı ve/veya sizden kişisel bilgilerinizi almayı deneyeceklerdir. Bu bağlantılara tıklarsanız, bilgisayarınıza hasar verebilecek bir kötü amaçlı yazılımın indirilmesiyle sonuçlanabilir veya dolandırıcıların hesaplarınıza erişimine yol açabilir.

Sizden bir şifre isteyen, bir bağlantıya tıklamanızı isteyen veya para gönderilmesini isteyen şüpheli bir e-posta ile karşılaşırsanız, bu büyük olasılıkla bir oltalama dolandırıcılığıdır. Şüphede olduğunuz durumlarda göndericinin güvenilirliğini, kendilerinin görevli olduklarını iddia ettikleri platformla iletişime geçmek suretiyle üç defa gözden geçirmiş olmalısınız.

Bitcoin alım satımcı dolandırıcıları

Paxful’da gözetmeniz gereken bazı kırmızı bayraklar söz konusudur. Buna işlemleri tamamlamaya doğru acele ettirilme, sahte işlem kanıtları, koin kilitleme durumları, ödeme ters ibraz ile geri alma durumları ve oltalama dolandırıcılıkları dahildir. Bu durumların detaylı açıklamalarını almak için blogumuzu buradan gözden geçirebilirsiniz.

Bitcoin dolandırıcılıkları nasıl önlenir

Kripto alanında gezinirken bazen bir mayın tarlası gibi hissetmeniz söz konusu olabilir. Ama bu sularda gezinirken güvenlikte size yardımcı olacak bazı ipuçlarını sizin için bir araya getirdik.

İlk ipucu, her zaman bağlantılarınızı dikkatlice gözden geçirin olurdu. Bugünlerde hangi bağlantının gerçek olduğunu anlamak gittikçe daha zor hale gelmektedir, bu yüzden URL’lere dikkatle yakından göz atmanız zorunludur. Alan adlarının harflerinin doğru sırada olduğundan emin olmanız şarttır. Çoğu zaman aldatıcı bir yanlış yazım durumu söz konusu olur ve bu da dolandırıcılık bağlantısı ile karşı karşıya olduğunuz sonucunu ortaya koyabilir. Bağlantılarla ilgili yapabileceğiniz bir başka şey de, fonlarınıza erişmek için sıklıkla kullandığınız web sitelerinin bağlantılarını, yer imlerine eklemeniz olacaktır. Bu sayede gerçek web siteleriyle giriş yaptığınızdan emin olmak mümkün hale gelecektir.

İkincisi ve daha da önemli olanı ise, bu alanda olmanızın getirdiği zorunluluk olan kendi araştırmanızı, gereken şekilde gerçekleştirmenizdir. Kriptoda, özellikle de borsalar ve dijital cüzdanlar seçme sürecinde olduğunuz dönemde, bilgi güçtür. Araştırmanızı yaparken, projelerin arkasındaki ekipleri ve ürünün yorumlarını gözden geçirmek suretiyle genel anlamda güvenliği hakkında bir fikir elde ettiğinizden emin olun.

Buna ek olarak, çoğu durumda dolandırıcılar, üzerinde doğru şekilde düşünmeden hızlı bir karar vermenizi sağlayabilmek için sizde bir aciliyet duygusu oluşturmaya çalışacaklardır. Kendi araştırmanızı yaparsanız, bu eylemlerin çoğunun hızlı kararlar gerektirmeyeceğini fark edersiniz.

Bitcoin’i kurtarmanın bir yolu var mı?

Bazen dolandırıcılar, en iyilerimizi bile aldatabilmektedir ve bunu gerçekleştirmeleri halinde sonraki adımların neler olması gerektiğini bilmek hayati öneme sahiptir. Yapmanız gereken ilk şey, yerel otoritelerle iletişime geçmek olacaktır. Bunun Paxful üzerinde gerçekleşmesi durumunda bu durumu araştırabilmemiz için destek ekibimize mutlaka raporlamalısınız. Buna ek olarak, bu durumu daha ileri şekilde ele alabilmemiz için bir itiraz da başlatabilirsiniz.

Ancak, paranızı geri alabilmenizin bir garantisi olmadığını aklınızda bulundurmanız önemlidir. Bu nedenle, kullandığınız herhangi bir platformda güvende kalma konusunda üzerinize düşeni yapmanız zorunludur. Yukarıda belirttiğimiz ipuçlarını uygulayın, her zaman son derece dikkatli ve uyanık halde kalın.