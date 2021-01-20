2021’in ilk günleri, kripto meraklıları için oldukça sürprizlerle dolu geçti. Yılı, 22.346,3 USD seviyelerine yükselen Bitcoin (BTC) fiyatıyla karşıladık. Sadece bir hafta sonrasında 40.000 USD sınırı geçildi. Bitcoin piyasasındaki bu olağanüstü yükseliş, bu yılki haber manşetlerinde yerini bulmuştur ve kripto dünyasının dışında olan kişilerin bile merakını uyandırmıştır.

Yeni katılanlar ve uzun süredir deneyimli olanlar boğa sezonunun fırsatlarını keşfederken, dolandırıcılar da alım satım yapanları ve yatırımcıları, piyasalardaki gürültü ve heyecanın ortasında kandırmak için akıllıca ve aldatıcı oyunlar ortaya koymaktadır. Bu nedenle özellikle BTC’nin fiyatı yükselmekte iken her zaman tetikte olmanın büyük faydasını görürsünüz. Çeşitli kripto saldırılarına karşı kendinizi korumanız için bazı pratik teknikler şunlardır.

Kendinize sağlam güvenlik özelliklerine sahip bir Bitcoin cüzdanı edinin

Bitcoin, İnternet’e bağlı dijital cüzdanlar ve aygıtlar üzerinde elektronik olarak var olur. Bu özelliği BTC’yi itibari paradan daha fazla erişilebilir hale getirse de, bu aynı zamanda BTC’yi dolandırıcılık amaçlı çevrim içi saldırılara karşı daha duyarlı hale de getirir. Bir kripto cüzdan seçmek çok önemlidir, özellikle de büyük miktarlarda saklama gerçekleştiriyorsanız. Bu yüzden aşağıdaki özellikleri barındıran bir Bitcoin cüzdanı bakmak ideal olacaktır:

İki adımlı kimlik doğrulamayı (2FA) destekleme – Cüzdanınızın 2 Adımlı Doğrulamasını etkinleştirmek, kullanıcının kimliğini doğrulamak için bir kod gerektirmesi sayesinde Bitcoin fonlarınıza bir ekstra güvenlik katmanı ekler. Bu, yalnızca sizin kriptonuza erişim sahibi olmanızı garanti altına alacaktır.

Erişilebilir ve kullanımı kolay – Farklı türlerde kripto para cüzdanları mevcuttur. Ancak Bitcoin’in böylesi öngörülemeyen fiyat hareketleri sebebiyle, akıllı telefonunuzdan nerede olursanız olun birkaç tıklama ile BTC’ye erişim sağlamanıza, satın almanıza ve satmanıza imkan sağlayan bir dijital cüzdan edinmek ideal olacaktır.

Eğer kripto piyasasında yeni iseniz ve güvenilir bir kripto cüzdanı arayışındaysanız, Paxful’da bir hesap oluşturmanın size ücretsiz bir Bitcoin cüzdanı verdiğini unutmayın. Zaten bir Paxful hesabınız varsa, kripto para cüzdanınızı daha da güvenli halde tutmak için 2 adımlı doğrulamayı ve diğer gerekli güvenlik özelliklerini etkinleştirdiğinizden emin olun.

Bitcoin alım satım işlemlerinizi, itibarlı bir kripto para alım satım platformundan gerçekleştirin

İnternette günümüzde binlerce kripto para alım satım platformu mevcuttur ama BTC’nin istediğiniz kadarlık kısmını güvenilir ve itibarlı bir tanesinden almak her zaman daha makuldur. Kullanacağınız Bitcoin alım satım platformunu seçerken aklınızda bulundurmanız gereken bazı faktörler şunlardır:

Yüksek güvenlik standartları – Yalnızca fonlarınızı korumakla kalmayıp, gizli bilgilerinizi de koruyabilecek bir alım satım platformu seçin. Paxful gibi alım satım platformları, her bir kullanıcının kimliğini ve aktivitelerini doğrulamak için müşterinizi tanıyın (KYC) yönetmeliklerine sıkı bir şekilde uyum sağlamaktadır. Bu, platformda kötü aktörleri elimine etmenin ve tüm kullanıcılar için güvenli ve güvenlikli bir alım satım ortamını korumanın bir başka yoludur.

7/24 müşteri destek ekibi – Bitcoin’in fiyatı zirvelere veya diplere doğru herhangi bir zamanda ilerleyebilir. Bu yüzden herhangi bir işlem sorunu durumunda kolayca erişebileceğiniz müşteri destek ekipleri olan bir alım satım platformunu seçmek ideal olacaktır.

Dolandırıcıların kötü niyetli ve aldatıcı tuzaklarına karşı tetikte olun

BTC’nin yükselen fiyatı ve işlem hacmi sayesinde, kripto dolandırıcılığı ve ilgili dolandırıcılık girişimlerinin sayısı da önemli ölçüde artmıştır. Bu tuzaklar genellikle sosyal mühendislik, kimlik hırsızlığı ve diğer siber saldırılar yoluyla gerçekleştirilmektedir. Şunları aklınızda tutarak kripto para alanındaki böylesi sahtekar tekliflerin ve aktivitelerin kurbanı olmaktan kendinizi koruyun:

Şüpheli bağlantılara tıklamayın – Unutmayın ki bu şüpheli bağlantılar, QR kodları ile paylaşılabilir ve sahtekar URL’ler metin mesajlarıyla, e-postalarla, sosyal medya veya işlem sohbeti yoluyla paylaşılabilir. Sahtekarların özellikle BTC’nin fiyatının yükseldiği dönemlerde en çok gerçekleştirdikleri saldırılardan biri budur.

Web sitesi alan adı adresini kontrol edin – Giriş detaylarınızı girmeden önce, lütfen ziyaret etmeye çalıştığınız web sitesinin gerçek ve doğru olanına giriş yapıyor olduğunuzdan emin olun. Siber suçlular sıklıkla gerçek web sitesine çok benzer olan sahte web siteleri oluşturur ve bunlara kurbanlarını çekmeye çalışır, bu yüzden tetikte olun!

BTC alım satım aktivitelerinizle ilgili olarak tanıdık olmayan profillerle etkileşim kurmayın – Şüpheli bağlantılara tıklama yönünde sizi kandırmaya çalışmaların yanı sıra, dolandırıcılar, güveninizi kazanmak için bir şirket veya organizasyondan birileri taklidi yapıp sonrasında da derhal BTC’nizi çalmayı deneyebilmektedirler.

Paxful tarafından alım satım platformunda güçlü güvenlik özellikleri kullanılıyor olsa da, kimlik hırsızlığı ve diğer dolandırıcılık türlerine karşı bu hızlı gelişen kripto piyasaları ortamında kripto hesabınızı korumak için en iyi uygulamaları sürdürerek fonlarınızı güvenli halde tutmaya yardımcı olabilirsiniz.

Bitcoin’in bir sonraki boğa sezonunda yerinizi almaya hazır mısınız?

2020 şüphesiz bizler için zorlu bir yıl oldu çünkü zamanımızın çoğunu evlerimizde kapalı ortamlarda geçirdik. Bu durum bizim bolca düşünmemize imkan sağladıysa da, 2021’in ilk birkaç günü, pek çok kripto yatırımcısının ve diğer yatırımcıların tahmin edemeyeceği bir olayla hayatımıza geldi. Bitcoin’in yıl sonu fiyatı fiyatı olan 28,841.57 USD, yaklaşık sekiz gün sonrasında %45 seviyesinde çarpıcı bir atışla mevcut tüm zamanların en yüksek seviyesine, 42.000 USD’nin üzerine çıktı.

Bazı kripto profesyonelleri, kurumsal yatırımcıların ve alım satım yapanların bu boğa sezonunda devasa bir rol oynadığını söylüyor, peki bu ne kadar sürecek? Daha da önemlisi, Bitcoin’in bir sonraki rollercoaster yolculuğu başlamadan önce sizin fonlarınız ne kadar hazır ve güvende?

Umarız bu paylaşımla öğrendiğiniz şeyler, bu yükselen dijital paranın bilinmeyen sularında ilerlerken yolunuzu kaybetmemenize yardımcı olur. Bu bilgileri her zaman aklınızda tutun ve koruma kalkanlarınızı yüksek tutun!

*Bu makalenin içeriği yalnızca size bilgi sağlama amaçlıdır. Bu tür bilgileri ve diğer materyalleri hukuki, vergisel, yatırımsal, finansal veya herhangi bir başka tavsiye olarak değerlendirmemelisiniz.