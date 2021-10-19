Sıkı bir Axie Infinity oyuncusu musunuz, yoksa sadece buna girişin bir yolunu mu arıyorsunuz? Sizin için bazı harika haberlerimiz var: Artık Axie Infinity Çömlek Kırıklarını (Shards) (AXS) ve Smooth Love Potionları (SLP’ler) Paxful üzerinden satın alabilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey, Sat sayfasına gitmek, tercih ettiğiniz ödeme yönteminizi Ronin: AXS veya Ronin: SLP olarak ayarlayın, beğendiğiniz bir teklif bulun ve bir işlem başlatın. Artık Axie’lerinizi Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Tether (USDT) ile destekleyebilirsiniz.

Oyunun nasıl oynanacağını bilmiyor musunuz? Başlangıç yapmanıza yardımcı olması için size en kullanışlı Axie Infinity kılavuzunu hazırladık. Tüm bu heyecanlanmanın neden olduğunu anlamak için okumaya devam edin.

Axie Infinity nedir?

Vietnamlı geliştirici Sky Mavis tarafından 2018’de oluşturulan Axie Infinity, Pokémon-tarzında ve sıra tabanlı bir NFT oyunu olup Axie’ler olarak adlandırılan küçük yaratıkları birbiriyle karşı karşıya getirir. Android ve PC üzerinde oynanabilir bu oyunun amacı, üç tane Axie’den oluşan bir ekip oluşturmak ve bunları ya bilgisayar-kontrollü düşmanlara (PvE) veya diğer gerçek zamanlı oyunculara (PvP) karşı yapılan savaşta kullanmaktır.

Smooth Love Potion’ları (SLP‘ler) isimli şeyleri toplarsınız ve bunlar aynı zamanda kripto token olup, bunlar borsalarda alınıp satılabilir. SLP‘leri PvE ve PvP meydan okumalarında karşılaşmalar yaparak kazanabilirsiniz.

Buna ek olarak, Axie Infinity Çömlek Kırıkları (Shard’ları) (AXS) da vardır ve bunlar, tüm Axie Infinity Evreni, yani mevcut oyun ve gelecekteki tüm oyunları için yönetim tokenidir. Gelecekte kullanmak için yeni Axie’ler oluşturmak için hem AXS hem de SLP‘lere ihtiyacınız olacaktır.

Oyunun aynı zamanda bir yerleşik Enerji sistemi olup, Arena modunda SLP‘ler kazanmak isterseniz buna ihtiyacınız olacaktır. Bunun anlamı, Enerjiniz bittiğinde daha az sayıda SLP edinme yolunuz olacağıdır. Ancak, elinizde ne kadar fazla Axie olursa, kullanabileceğiniz o kadar fazla Enerji olur ve ayrıca Enerji o kadar hızlı yenilenir.

3-9 Axie: 20 Enerji; her 6 saatte bir 5 Enerji geri kazanır

10-19 Axie: 40 Enerji; Her 3 saatte bir 5 Enerji geri kazanır

20+ Axie: 60 Enerji; her 2 saatte bir 5 Enerji geri kazanır

Her bir Axie bir mübadelesiz token (NFT) olduğu için, Axie Alım Satım platformunda alınıp satılması mümkündür. Axie satarak ne kadar kazanabileceğinizle ilgili bir fikir olması için şu örneğe bakın: en pahalı satış 2020’nin sonlarında gerçekleşti ve bu satıştaki Angel (melek) isimli üçlü-mistik Axie satışı 300 ETH karşılığı gerçekleşmiş oldu—bu da satış zamanında 120,000 USD civarında bir tutara tekabül ediyordu.

Axie Infinity oyununda nasıl kazanç sağlanır

Bu oyunda kazanç sağlayabilmek için SLP‘ler kazanmanız gerekir. Bunları kazanmak için aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:

Günlük Görevlerinizi Yerine Getirin – Günlük kontrollerinizi gerçekleştirin, 10 Macera modu seviyesini tamamlayın ve 25 SLP kazanmak için 5 Arena maçı kazanın.

Maceralar (PvE) – Her gün maksimum 50 SLP kazanmak için Ruins (Harabeler) isimli PvE görevlerini her gün tamamlayın.

Arena (PvP) – Arena maçlarına katılım göstermek için Enerjinizi kullanmanız gerekecektir. Kazanabileceğiniz SLP miktarı, puanlamanıza bağlı olacaktır. Puanlamanız 800 (her bir kazanma başına 1 SLP ) seviyesinin üzerine çıktığında kazanmaya başlarsınız ve bu, kazanma başına 20 SLP üst sınırına sahiptir (1.750+ puanlama).

Kazançlarınızı nakde çevirmek için kullanabileceğiniz iki metot bulunmaktadır:

SLP tokenlerinizin ticaretini yapın – SLP tokenlerinizi kripto karşılığı satın ve bunları istediğiniz şekilde nakde çevirin. Paxful’da bunu şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz: İlk olarak SLP ‘nizi BTC/USDT/ETH’ye dönüştürün. Bu işlemi, Bitcoin , Ethereum veya Tether Satın Al sayfasına gidip, sonrasında ödeme yöntemi olarak Ronin: SLP ‘yi seçerek gerçekleştirebilirsiniz Tercih ettiğiniz kriptoya dönüştürme gerçekleşir gerçekleşmez Bitcoin sat veya, Ethereum veya Tether sat sayfalarına gidin ve bir e-cüzdan, banka veya kredi kartı, banka transferi, hediye kartı veya Paxful üzerinde kullanılabilir olan yüzlerce diğer mevcut ödeme yönteminden birini kullanarak kriptonuzu nakde dönüştürün.

Yeni Axies oluşturun – Platforma AXS ve SLP ‘lerinizi geri verip yeni Axie’ler oluşturup bunları satabilirsiniz. Kazançlarınızı Paxful’da şu şekilde nakde çevirebilirsiniz: Alım satım platformunda Axie’ler sattığınızda ödemeyi Wrapped(paketli) ETH (WETH) cinsinden alırsınız. WETH’yi Ronin Köprüsünü kullanarak MetaMaskenize göndererek bunları ETH’ye geri dönüştürün. ETH’yi Paxful Cüzdanınıza gönderin. ETH’yi Satın ve satışı Paxful üzerinden gerçekleştirmek suretiyle 400 civarında ödeme seçeneklerinden istediğinizi kullanın.

En iyiler sıralamasında yerinizi alın – En üst 1000 oyuncu arasında yerinizi alarak dünya çapında en iyiler sıralamasına girip AXS kazanın.

*Not: Cüzdanınızda yeterli ETH tutarak gaz parası için yeterli tutarı koruduğunuzdan emin olun.

Axie’ler Üretmek

Axie’leri üretme konusundaki mekanizma basittir: Üretim işlemi AXS ve SLP gerektirir ve her bir Axie 7 defa üretilebilir—bu sayı, yaratığın altında gösterilen sayıdır (0/7, 1/7 ve benzeri). Bir Axie ne kadar çok üretilirse, o kadar fazla SLP’ler gerektirecektir (aşağıdaki tabloya bakın). Buna ek olarak, daha yüksek üretme sayımı olan Axie’ler, alım satım platformunda daha düşük fiyatlardan satılacaktır.

Üretim sayımı SLP maliyeti 1 600 2 900 3 1500 4 2400 5 3900 6 6300 7 10200

Ancak, AXS gerekliliği, 1 her bir üretim işlemi için bir AXS olacak şekilde gerçekleşecektir ve bir Axie’nin ne kadar üretildiği, Axie ile ilgili istatistikleri değiştirmeyecektir. Bunun anlamı, daha yüksek üretme sayımına sahip Axie’lerin bile karşılaşma yapıp sizin için SLP’ler kazanabileceği anlamına gelmektedir.

Ekibinizi maksimize etme

Konu Axie Infinity kazanmaya geldiğinde, ekibiniz sizi diğerlerinden ayıracaktır. Ekibiniz ne kadar iyi ise siz de o kadar fazla kazanabilirsiniz. Ne kadar fazla kazanabilirseniz o kadar fazla SLP kazanma imkanınız olur.

Pokémon’da olduğu gibi, her bir Axie’nin bir tür ve sınıfı olacaktır—her birinin bir avantajı ve dezavantajı olacaktır. Sınıf avantajına sahip olacak şekilde saldırırsanız %15 daha fazla hasar verecektir. Ancak, sınıf dezavantajıyla saldırmanız durumunda bu, %15 daha az hasar ile sonuçlanacaktır. Mevcut olan dokuz sınıf şunlardır: Reptile(Sürüngen), Plant(Bitki), Dusk(Alaca karanlık), Aquatic(Sucul), Bird(Kuş), Dawn(Şafak), Beast(Canavar), Bug(Böcek) ve Mech.

Dusk(Alaca karanlık) , Plant(Bitki) ve Reptile(Sürüngen) ; Dawn(Şafak) , Bird(Kuş) ve Aquatic(Sucul) ‘u yener

‘u yener Dawn(Şafak) , Bird(Kuş) ve Aquatic(Sucul) ; Mech , Bug(Böcek) ve Beast(Canavar) ‘ı yener

‘ı yener Mech , Bug(Böcek) ve Beast(Canavar) ; Dusk(Alacak karanlık) , Plant(Bitki) ve Reptile(Sürüngen)‘i yener

Başlangıç için rekabetçi birkaç kombinasyon şu şekildedir:

Bird(Kuş), Beast(Canavar), Plant(Bitki)

Aqua(Sucul), Beast(Canavar), Plant(Bitki)

Aqua(Sucul), Aqua(Sucul), Plant(Bitki)

Reptile(Sürüngen), Beast(Canavar), Plant(Bitki) (mevcut metadır ama daha pahalı olabilir)

Reptile(Sürüngen), Aqua(Sucul), Plant(Bitki) (mevcut metadır ama daha pahalı olabilir)

*Not: “meta” terimi, topluluk tarafından genel olarak üzerinde anlaşılmış stratejidir

Paxful ile ilk Axie’nizi almak

Axie Infinity ile başlangıç yapmaya hazır mısınız? İhtiyacınız olan şeyler şunlardır:

Bir Paxful hesabı

Bir MetaMask hesabı ve Chrome uzantısı

Bir Ronin Cüzdanı hesabı ve Chrome uzantısı

İlk Axie’nizi almak için ilk adım, Paxful’da Ethereum (ETH) satın almaktır. Ödeme yapmak için yaklaşık 400 yolunuz vardır, bu yüzden yapmanız gereken tek şey, sevdiğiniz bir ödeme yöntemi seçmek ve bir işlem başlatmaktır. ETH’nizi almanız sonrasında artık bunu MetaMask’ınıza gönderebilirsiniz.

Paxful ana sayfası üzerinden üstteki Cüzdan seçeneğine tıklayın ve Gönder seçeneğine tıklayın.

Sonrasında MetaMask cüzdanınızı, cüzdan adresinizi girmek suretiyle fonlayın.

Paranızı göndermeniz sonrasında işlemi tamamlaması için ağa birkaç dakika verin.

Gönderi tamamlandıktan sonra değişiklikler MetaMask cüzdanınıza yansıyacaktır.

MetaMask cüzdanınızın fonlaması tamamlanır tamamlanmaz Ronin Cüzdanınıza ETH gönderme işlemini Ronin Köprüsü (Bridge) üzerinden gerçekleştirebilirsiniz ve bu da ETH’nizi Wrapped (paketli) ETH (WETH) haline dönüştürmenizi sağlar.

Buradan sonra alım satım platformunda Axie’ler alabilirsiniz—gaz ücretleri için MetaMask’ınızda ekstra ETH bırakmayı sakın unutmayın.

Paxful ile BTC/ETH/USDT’nin yanı sıra 400 ödeme seçeneğini kullanarak Axie satın alabilirsiniz, bu da prosesi hiç olmadığı kadar esnek hale getirir. Bu ayrıca diğer doğrultuda da çalışır: Çıkış fırsatları arıyorsanız Paxful size bir çıkış yolu sağlayacaktır.

Axie Infinity… ve ötesine doğru

Axie Infinity‘nin başarısı, daha büyük oyun stüdyoları için ne anlam ifade ediyor? Bu modele adapte olduklarını mı göreceğiz? NFT’leri oyun yolu olarak kullanmaya mı başlayacaklar? Birkaç yıl içerisinde oyunlar nasıl bir düzlemde olacak? Halihazırda cevaplanmamış pek çok sorumuz var ve cevapları bulmamız biraz daha süre alacak olsa da Axie Infinity gibi oyunların paradigmayı yerinden oynatması izlemeye değer bir sahne olacaktır.

* Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlarıyla sağlanmıştır. Bu tür bilgileri yatırımsal, finansal veya herhangi bir başka tavsiye olarak değerlendirmemelisiniz. Paxful’un Axie Infinity ile herhangi bir ilişkisi yoktur. Bunların sözcük işaretleri ve ticari markaları kendilerine aittir.